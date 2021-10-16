Фото из России и не только 1990-х годов.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!

И для многих вспомнить молодость свою!

Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.

1. 0 Ночной клуб в саду Эрмитаж. Москва, 1993 год.

2. 0 Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Рон Вуд из The Rolling Stones позируют на фоне собора Василия Блаженного в Москве. 10 августа, 1998 год.

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3. 0 Продажа пропусков на Арбате, 17 сентября, 1998 год.

4. 0 Посетители автопавильона. Февраль, 1992 год.

5. 0 Спортсмены несут факел Всемирных юношеских игр в Москве, за день до начала игр на стадионе в Лужниках. 12 июля, 1998 год.

6. 0 Американская реклама на улицах Москвы, 1993 год.

7. 0 Анна Курникова во время матча на Уимблдонском турнире по теннису в Лондоне. Июнь, 1994 год.

8. 0 Защитник Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов из Детройт Ред Уингз несут Кубок Стэнли на Красной площади в Москве. 17 августа, 1997 год.

9. 0 Девушка раздает листовки с призывами голосовать за Ельцина, 1996 год.

10. 0 Детство без интернета, 1997 год.

11. 0 Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове, 1996 год.

12. 0 Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе приветствует российских военных чиновников перед посадкой на космический корабль. Байконур, 1996 год.

13. 0 Москвичи наслаждаются вновь открывшейся Манежной площадью в Москве. Май, 1997 год.

14. 0 Георгий Делиев и Борис Барский на съёмках передачи «Маски-шоу», 90-е.

15. 0 Подростки на Красной площади. Москва, 1999 год.

16. 0 Счастливый продавец хлебобулочных изделий. Москва, 1999 год.

17. 0 Мужчина гадает по руке. Москва, 1998 год.

18. 0 Обзор компьютерных новинок 1999 года. Москва.

19. 0 Реклама пива Балтика. Москва, 1998 год.

20. 0 Банки с красной икрой на продовольственном рынке в Москве.

22 сентября, 1998 год.

21. 0 Счастливые молодожёны. Москва, 1999 год.

22. 0 Девушки отдыхают возле фонтана. Москва, 1998 год.

23. 0 Реклама. Москва, 1998 год.

24. 0 Люди гуляют по городу. Москва, 1998 год.

25. 0 Женщина с ребёнком просит милостыню. Москва, 1999 год.

26. 0 Задумчивая дама в метро. Москва, 1999 год.

27. 0 Москва. Вид на Матвеевское, 1998 год.

28. 0 Москва. На площади Киевского вокзала, 1998 год.

29. 0 Задумчивая девочка возле автомобиля Москвич, 1999 год.

30. 0 Москва, станция метро «Парк Культуры», 1998 год.

31. 0 Антонина Савёлова отмечает свой 100-летний юбилей в доме престарелых в Москве, 1998 год.

32. 0 «Модные девчонки». Россия, 1999 год.

33. 0 Ночной клуб в саду Эрмитаж. Москва, 1993 год.