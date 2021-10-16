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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
16 октября 2021 21:07
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
458
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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Куртуазный Маньерист 22 минуты назад
"Святые", мать его, девяностые... Было по-разному, но, в основном, как-то "не айс"
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