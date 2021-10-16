458
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
2.
Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Рон Вуд из The Rolling Stones позируют на фоне собора Василия Блаженного в Москве. 10 августа, 1998 год.
×
5.
Спортсмены несут факел Всемирных юношеских игр в Москве, за день до начала игр на стадионе в Лужниках. 12 июля, 1998 год.
8.
Защитник Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов из Детройт Ред Уингз несут Кубок Стэнли на Красной площади в Москве. 17 августа, 1997 год.
11.
Кандидат в президенты России Геннадий Зюганов проводит предвыборную кампанию в Кирове, 1996 год.
12.
Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе приветствует российских военных чиновников перед посадкой на космический корабль. Байконур, 1996 год.
35.
Девушки позируют в купальниках на берегу Волги. 1998 год.
Предыдущие выпуски: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3973118-0
Предыдущие выпуски: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3973118-0
Источник:
Ссылки по теме:
- История дореволюционной России в цветных фотографиях
- 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
- Самые красивые дороги России
- 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light
- 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
Метки: Россия интересно люди страна фотографии
35
Понравилось35
Новости партнёров