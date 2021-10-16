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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей - 6

Смешные комментарии из социальных сетей - 6 (33 фото)

Автор:
16 октября 2021 16:12
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
1269
33
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Картинки с комментариями с просторов интернета

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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47  комментариев
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1k
DarkSkat 2 часа назад
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Никакого секса при импатентах
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3k
Дмитрий Минуту назад
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Что бы черные опять всё не испортили....Очевидно же.
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3k
Дмитрий 2 минуты назад
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Ой вей! Какие "баксы"....Шекели!
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23k
Саня 5 минут назад
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Яндекс.Гайцы)
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402
Анатолий Шмаров 11 минут назад
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Оборотень в погонах.
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5k
КремлеКот 15 минут назад
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Дёргать надо до тех пор, пока замок не сломаешь и не убедишься, что там всё-таки занято.
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13k
Андрей Ватрушкин 23 минуты назад
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Комиссия по делам цвета кожи.
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997
Александр Задорожный 24 минуты назад
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Если это сделать внезапно и громко, можно ускорить процесс, так сказать
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4k
Ыукп 24 минуты назад
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Сам придумал или кто подсказал???
С таким же успехом можно в неработающую духовку запихнуть.
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14k
Alex 42 минуты назад
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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей - 6Посмотреть
Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей - 6
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453
svarog19692007 50 минут назад
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Папа му...ак , и сына таким же растит .
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12k
Михалыч 51 минуту назад
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В пододеяльнике норм.
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2k
александр 53 минуты назад
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неудачная шутка
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18k
Егор 53 минуты назад
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Вывожу из ИКЕИ без покупок. Дорого.
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2k
A 55 минут назад
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И всё равно начальство считает тебя хорошим мальчиком)
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12k
Михалыч 57 минут назад
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Мамка такое не напишет.
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10k
K7OO Час назад
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Разве сантехник платит за воду там, где работает?
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10k
Majul Час назад
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У меня синее было )
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