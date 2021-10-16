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Лесовоз проверил мост на прочность

Лесовоз проверил мост на прочность (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2021 15:57
Сообщество : Юмор
Метки: Бразилия   бревна   видео   грузовик   мост   река   
1571
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План был надёжен как швейцарские часы. Мост выглядел прочным и толково спроектированным. Но что-то пошло не так…

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Метки: Бразилия   бревна   видео   грузовик   мост   река   
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10  комментариев
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220
Nаnе First NameLаst Час назад
Хоть бы знак повесили, на сколько тонн мост рассчитан. Всему учить нужно.
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738
Миша 10 минут назад
материал для новых экспериментов лесовоз уже привёз.

пилим пилим пилим пилим...
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2k
Евгений Кондратьев 19 минут назад
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18k
Егор Полчаса назад
Эх, с разгона надо было проскакивать!
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17k
Vital Idol 52 минуты назад
не могли чтоли опору вертикально поставить?!
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12k
Михалыч Час назад
Это крикун виноват. Сглазил, видимо!
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2k
Владимир Час назад
там и коню понятно,что все это хлипкое,рукожопое...опора косо стоит...
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