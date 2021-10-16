Лесовоз проверил мост на прочность

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План был надёжен как швейцарские часы. Мост выглядел прочным и толково спроектированным. Но что-то пошло не так…
В Бразилии местные лесорубы решили провести рискованный опыт и проверить, выдержит ли мост груженый лесовоз. Все шло хорошо, пока оператор не начал комментировать происходящее...
Впрочем, материала для новых экспериментов в джунглях достаточно. Есть надежда, что следующий мост по оригинальности превзойдет развалившийся.
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