Около Налибокской пущи, водитель, почувствовав неладное, выпрыгнул из кабины и побежал от грузовика прочь. Гауптштурмфюрер проворно заглушил мотор, выхватил «Парабеллум» и словно в тире трижды попал в бегущего водителя. Подойдя к тяжелораненому Шульц хладнокровно добил его выстрелом в голову.

Спустя два дня беглецов встретили в расположении 210-го партизанского отряда имени Сталина, базировавшегося в ста километрах от Минска.

Вилли Шульц был капитаном люфтваффе. После полученного ранения в боях на Западном фронте был направлен в Минск, где был назначен руководителем интендантской службы.

Причина спасения 46-летним Шульцем унтерменшей объяснялась легко, в гетто он встретил 18-летнюю красавицу Ильзу Штейн, и у него буквально снесло крышу. Девушка, прибывшая в Минск из Франкфурта-на-Майне, оказала на видавшего виды мужчину магическое действие.



Вскоре благодаря стараниям воздыхателя эсэсовца Ильза стала бригадиршей в рабочем отряде, а подруга девушки Гутникович, ее заместительницей. Шульц укрывал девушек от беспощадных погромов, раз в полгода, проводившихся в гетто гестаповцами.



Однажды к Шульцу якобы с рабочим вопросом подошла Гутникович, которая сказала, что если он хочет чтобы его любимая выбралась из этой мясорубки, он должен организовать ей побег.



Когда немец ответил согласием, рисковая Гутникович, заявила, что местные подпольщики потребовали чтобы вместе с Ильзой он вывез из гетто еще двадцать четыре еврея, которых ему укажут.



Всю ночь гауптштурмфюрер стаканами пил шнапс, курил, снова пил и думал, думал, думал. Утром он попросил Гутникович передать ее друзьям, что он согласен организовать побег.

Шульца с возлюбленной партизаны переправили на «Большую землю», и они два месяца прожили на неприметной малаховской спецдаче. Днем Шульц сливал на допросах всю информацию о созданной немцами обороне в районе Минска, а по ночам Вилли и Ильза любили друг друга.



Вскоре беременной Ильзе предложили перебраться в спокойный Беробиджан, а Шульца отправили учиться диверсионной работе в «Красногорский особый лагерь» №27.



Ильза родила мальчика, но тот прожил всего лишь три недели, а Шульц умер от менингита в новогоднюю ночь 1945 года.



Ильза осталась в СССР вышла замуж и родила девочку. После распада Союза она отказалась переезжать на свою историческую родину и тихо скончалась в 1993 году.



По воспоминаниям Ильзы она очень сильно полюбила Шульца, особенно после того как увидела на что он согласился пойти, чтобы спасти не только ее, но и еще два десятка ее соплеменников. Дочка Ильзы считала, что мама не испытывала к нацисту любви, просто она хотела спасти хотя бы малую толику узников минского гетто.



Через полгода после их побега гитлеровцы уничтожили всех евреев Минского гетто, выжило 500 мастеров и инженеров, переправленных фашистами в Германию, и 13 человек спрятавшихся в склепе старого еврейского кладбища.