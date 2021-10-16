Земляной попугай: Отказался от полёта, а вокруг ядовитые хищники. Зато он научился бегать как псих

Безрассудный попугай вспоминает о том, что умеет летать, лишь тогда, когда капец катастрофически близок. В воздухе наш герой держится просто отвратительно: он не способен оторваться от земли без разбега и преодолевает не более 200 метров за раз. Даже заходить на посадку им нелегко. Птиц просто снижает свою скорость до тех пор, пока не шмякнется грудью о землю.