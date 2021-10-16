Земляной попугай: Отказался от полёта, а вокруг ядовитые хищники. Зато он научился бегать как псих

Не знаю, как вы, а я воспринимаю Австралию как гигантскую лабораторию по выведению монстров. Где самые ядовитые змеи? Здесь! Где самые большие крокодилы? Здесь! Где самые опасные пауки? Тоже здесь! Все нормальные животные прокачивают бег, полёт и другие опорно-двигательные навыки, чтобы их пятая точка оказалась подальше от клыков вышеперечисленных мясоедов. Все, кроме земляного попугая.
От этих птиц ощутимо веет мазохизмом. Они практически не владеют навыком полёта. Зато обосновались на болотах юга Австралии — в эпицентре проживания самых жутких зверей этого континента. Количество ядовитых и хищных тварей на единицу площади здесь зашкаливает.
Учитывая их прописку, земляные попугаи почти наверняка адреналиновые наркоманы. Каждый день пернатого — игра на выживание. И попугай даёт хищникам большую фору. 30 сантиметровой птахе нечем отбиваться от многочисленных врагов. Крючковатый, как у орла, клюв подходит лишь для расчленения фруктов и ягод. Даже когти почти бесполезны. Длинные и прямые, они больше напоминают нестриженные человеческие ногти.
Как же несуразному пернатому спастись от альфа-хищников континента? Бегством! Пусть летун из земляного попугая не ахти какой, зато забеги он устраивает отменные. Попугай-пешеход ловко маневрирует среди зарослей и без страха забегает в грязь и болота. Длинные, широко расставленные пальцы и малый вес (не больше 300 грамм) позволяют пройти там, где тонут даже лёгкие хищники.
Безрассудный попугай вспоминает о том, что умеет летать, лишь тогда, когда капец катастрофически близок. В воздухе наш герой держится просто отвратительно: он не способен оторваться от земли без разбега и преодолевает не более 200 метров за раз. Даже заходить на посадку им нелегко. Птиц просто снижает свою скорость до тех пор, пока не шмякнется грудью о землю.
Если попугай выжил, можно считать, что его день автоматически удался. Яркими впечатлениями он поделится у семейного очага со своей второй половинкой. Взрослые птицы живут парами. Домом для земляного попугая может стать любое углубление под корягой или кочкой. Чему-чему, а простоте решения квартирного вопроса я этим птахам искренне завидую.
Большую часть года птичий дом пустует. Но с сентября по декабрь в нём появляется от 4 до 6 небольших яиц. В ожидании пополнения родители устраивают генеральную уборку. Они тщательно вычищают квартиру и застилают полы свежими листьями. Вся тяготы ремонта и уход за детьми семейная чета делит поровну. К счастью, долго за птенцами следить не придётся: через 3 недели птенчики уже проклюнутся. Следующие 2-3 месяца новорожденные будут много кушать, много спать и много орать.
Когда мелочь дорастёт до габаритов своих родителей и научится бегать, перед ней встанет довольно сложный выбор: остаться под родительским крылышком или влиться в стайку своих ровесников. Но первый брачный сезон расставит всё на свои места. Влюблённый попугай оставит и семью, и друзей, чтобы продолжить свой отшибленный род.
Моя оценка земляному попугаю: 7 отчаянных забегов по болоту из 10. Быстрые, дерзкие и безбашенные адреналиновые наркоманы — вот кто эти ваши земляные попугаи.
Источник:
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