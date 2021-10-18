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Данный тест посвящён самым сложным словам. У некоторых слов в русском языке совершенно невозможно определить род сходу.
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Аффтар, убейся апстену.
Правильно - неправильно...
Идет врач, за ним санитар с топором. Подходят к больному.
Этому ампутация правой руки. Вжик!
Подходят к следующему:
- Этому ампутация правой руки. Вжик!
Подходят к следующему:
- Этому ампутация правой руки. Вжик!
Далее еще к одному:
Ампутация левой ноги. Вжик!
Я сказал правой! Вжик!
Я сказал ноги! Вжик!
В школе 5/5
Тогда похохочем
тоже на этом прокололся
в 11 классе, в 1996 году, нам не говорили, что виски и бренди - женского рода!