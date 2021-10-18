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Тест по русскому языку за 11 класс

Тест по русскому языку за 11 класс

Автор:
18 октября 2021 09:39
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   правописание   русский язык   тест   тесты за 11 класс   тесты по русскому языку   
2169
1
Данный тест посвящён самым сложным словам. У некоторых слов в русском языке совершенно невозможно определить род сходу.
Найдите правильную форму:
1/10Найдите правильную форму:

cdn.pixabay.com

Найдите правильную форму:
2/10Найдите правильную форму:

cdn.pixabay.com

Найдите правильную форму:
3/10Найдите правильную форму:

cdn.pixabay.com

Найдите правильную форму:
4/10Найдите правильную форму:

cdn.pixabay.com

Укажите на НЕПРАВИЛЬНОЕ написание
5/10Укажите на НЕПРАВИЛЬНОЕ написание

cdn.pixabay.com

Укажите на НЕПРАВИЛЬНОЕ написание
6/10Укажите на НЕПРАВИЛЬНОЕ написание

cdn.pixabay.com

Найдите правильную форму:
7/10Найдите правильную форму:

cdn.pixabay.com

Найдите правильную форму:
8/10Найдите правильную форму:

upload.wikimedia.org

Найдите правильную форму:
9/10Найдите правильную форму:

cdn.pixabay.com

Найдите правильную форму:
10/10Найдите правильную форму:

upload.wikimedia.org

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Метки: Тесты   правописание   русский язык   тест   тесты за 11 класс   тесты по русскому языку   
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14k
dimitr Час назад
Тест на знание РУССКОГО языка?
Аффтар, убейся апстену.
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639
Ольга 55 секунд назад
Школьный тест? С виски и бренди?
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75k
Весёлый Пессимист Минуту назад
Бл..., тут ещё и тест на внимательность.
Правильно - неправильно...
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5k
Zhora 2 минуты назад
Не угадал только виски и бренди. По-моему это дичь какая-то
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2k
satra 11 минут назад
Бесят тесты, в которых внезапно "укажите НЕПРАВИЛЬНОЕ".

Идет врач, за ним санитар с топором. Подходят к больному.
Этому ампутация правой руки. Вжик!
Подходят к следующему:
- Этому ампутация правой руки. Вжик!
Подходят к следующему:
- Этому ампутация правой руки. Вжик!

Далее еще к одному:
Ампутация левой ноги. Вжик!
Я сказал правой! Вжик!
Я сказал ноги! Вжик!
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10k
Valiko 15 минут назад
Блин, тут все пятерочники! А я не знал, что авеню - это она
Хотя даже пару недель жил на Парк авеню.
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7k
Мистер Фикс 23 минуты назад
10.
В школе 5/5
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14k
Hairy. Полчаса назад
Кукурузо, (Cornho)ты где, чёрт побери??

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23k
Владимир Полчаса назад
10 из 10, что тут сложнаво?
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3k
Rubiroid_47 Полчаса назад
А русских слов в тест по русскому языку не подвезли?
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3k
Kozlodoev 45 минут назад
10 из 10... Похоже, я учитель русского языка )))
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29k
Aleks 46 минут назад
Превосходная виски? Вкусная бренди? Это прикол такой, или автор нерусский ни разу?
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16k
Пумба 49 минут назад
Зебу? Это по-русски?!
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16k
Сергей 54 минуты назад
Слишком легко.
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9k
kaboza 56 минут назад
бухло и 11-й класс....
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10k
Lev Asriev 59 минут назад
10 из 10. Это реально тест для 11-го класса? Почти все вопросы сфокусированы на определение рода у существительных.
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22k
Тигран Саркисян Час назад
А при чем тут бренди и виски в школе ёклмн.
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309
Мы Ул Тигран Саркисян 23 минуты назад
Точно! Только ЗА школой!
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1k
Mowgley Час назад
Мальчик Mowgley 56 лет еще помнит школьный курс

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2k
Дмитрий Час назад
русским языком тут и не пахнет, но 10 из 10
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16k
Андрей Н. Час назад
Ну нахер!
в 11 классе, в 1996 году, нам не говорили, что виски и бренди - женского рода!
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