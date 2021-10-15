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Фото из&nbsp;прошлого

Фото из прошлого (40 фото)

Автор:
15 октября 2021 11:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: история   подборка   фото   
2686
40

Подборка исторических фотографий

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Метки: история   подборка   фото   
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19  комментариев
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64k
Viktor 9 часов назад
С удовольствием позанимался бы той физкультурой!

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5k
Pravednik84 2 часа назад
По первой фотографии.
Получали в неделю 1000 франков, хотели получать на 33.6 франка больше? Либо где то опечатка, либо не в 33.6 франков дело (они лишь предлог).
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940
Анна Анна 7 часов назад

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7k
JeanLuk 7 часов назад
Комментарий к фото
Да уж, студентка уже не та
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8k
Клёст 8 часов назад
Ааааа!
Представляю как драли волосы ножницы у этих парикмахеров((
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344
Александр Ткаченко Хью́берт 4 часа назад
Специально обученный.
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2k
Frank Borman 8 часов назад
Священнослужители на презентации финансовой пирамиды «Хопёр- инвест», 1994 год фото Виктор Ахломов

Попцы благословляют аферистов-пирамидостроителей. Братья по духу. Аферисты обувают лохов, обещая им огромный профит, а попцы обувают лохов, обещая им загробную жизнь в раю.
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2k
tt 8 часов назад
Хороши студентки!))
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1k
Mowgley 9 часов назад
Нормальный такой урок физкультуры

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37k
Андрей 9 часов назад
Все волнения во Франции прекратились сразу после того, как Шарль де Голь подал в отставку. Причём к этому времени не было выполнено ни одното требования ни рабочих, ни студентов, но протесты тем не менее закончились. Мистика какая-то.
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13k
alexis 9 часов назад
А есть шрифт посветлее и помельче?
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