27 сентября 1986 года в Кливленде, США, прошло необычное шоу, в рамках которого местный благотворительный фонд решил одновременно запустить в воздух полтора миллиона воздушных шаров, накаченных гелием! Над главной задачей эффектного шоу одновременно трудились две с половиной тысячи волонтёров, которые работали в течение нескольких часов, наполняя воздушные шары гелием, которые скапливались под гигантской сеткой. Местом проведения шоу, которое, назвали «Balloonfest’86», стала одна из центральных площадей Кливленда, окруженная высочайшими в городе зданиями. В тот день в Кливленде было довольно пасмурно и дождливо — т.е. погода для установления такого рекорда была не очень хорошей. Итак, в 13:30 по местному времени, сеть убрали и выпустили облако из полутора миллионов воздушных шаров. Старт прошел успешно, а зрелище было поистине завораживающим. Пасмурное небо города заиграло красками благодаря красивым шарикам, которые полностью заполонили небесную гладь. Это выглядело так, будто радуга ворвалась в сотни тысяч шаров. Организаторы уже посчитали, что их представление, которое обошлось в полмиллиона долларов, увенчалось полным успехом, однако, все худшее было впереди. Дело в том, что из-за начавшегося дождя шары устремились вниз и начали падать по всей округе. Ветер попросту скинул шары с высоты обратно вниз, разметав их по всему городу. В первую очередь, проблемы касались воздушного сообщения. Из-за шаров не было ничего видно: небо заполнилось непроницаемым облаком. Часть шаров заблокировала работу взлётно-​посадочной полосы местного аэропорта, а часть упала на дороги, спровоцировав множество ДТП. Также некоторые шары сдуло на юг, где шары испугали дорогую скаковую лошадь, которая из-за этого травмировалась. В итоге ее владелец предъявил иск местному благотворительному фонду на 100 000 долларов. Также стоит отметить ущерб, который воздушные шарики принесли окружающей среде. Местные пляжи были заполонены резиновым мусором. Также загрязнился берег озера Онтарио. Вдобавок, многие из шаров приземлились на озере Эри, полностью покрыв его поверхность и тем самым помешав работе спасателей, которые в то время как раз занимались поиском двух пропавших рыбаков, исчезнувших за день до запуска шаров в небо. Из-за того, что спасатели не могли летать в небе, заполненном шарами, найти рыбаков не удалось. Как вспоминают члены того спасательного отряда, в тот день они летели, словно сквозь поле астероидов. Тела рыбаков были найдены лишь спустя несколько недель. После этого жена одного из скончавшихся мужчин подала иск против кливлендского фонда, потребовав выплатить ей компенсацию в размере 3,2 млн. долларов. Организаторы из благотворительного фонда не учли погоду, а главное — не уяснили, что шары не улетают в космос, а падают на Землю после того, как сдуются или столкнутся с холодным фронтом и лопнут. Даже несмотря на то, что они, формально, поставили мировой рекорд, это не стоило тех людских и материальных жертв. Все деньги от мероприятия, в конечном итоге, пошли на погашение судебных процессов, и создали головную боль по очистке города от воздушных шаров.