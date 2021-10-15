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Подборка исторических фотографий
Сен-Бриё, Франция, 1972 год. Фотограф Жак Жормелен (Jacques Gourmelen) из газеты "Ouest-France", сделал это снимок, когда рабочие фабрики «Joint Français» вышли на демонстрацию. Рабочие получали 1.000 франков за 48-часовую рабочую неделю и устроили забастовку, чтобы им повысили зарплату в час на 70 центов. Кроме полиции, демонстрантов встретил отряд CRS (Республиканских отрядов безопасности). В этом противостоянии, Ги Бурмё (Guy Burmieux), работяга, и Жан-Ивон Антиньяк (Jean-Yvon Antignac), полицейский, столкнулись лицом к лицу. Ги узнал своего старого друга детства и одноклассника. В слезах ярости он схватил полицейского за воротник и прокричал: Давай, ударь меня, если ты с ними! Однако, Жан-Ивон во время этой сцены остался спокойным, так как он просто выполнял свою работу. После этой демонстрации эмоциональный Ги поменял работу и восстановил дружеские отношения с Жан-Ивоном, регулярно встречаясь с другом в пабе. Ги даже обучал сына Жан-Ивона на заводе.
Извержение вулкана Монтан-Пеле в 1902 году стало худшей вулканической катастрофой XX века. Меньше чем за минуту вулкан уничтожил целый город Сен-Пьер расположенный у его подножия. Это крупнейший город на острове Мартиника. За месяц до извержения вулкан дымил и выпускал пары, однако местные жители быстро привыкли к этому. Большинство было уверено, что волноваться не о чем, ведь такое бывало и раньше. Но, некоторые, особенно осторожные, покинули дома, оставив все нажитое. Газеты также уверяли жителей, что оставаться в городе неопасно и тысячи людей поверили им на свою погибель.
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8 мая горожане отмечали праздник вознесения Христа на небеса, когда вдруг из вулкана вырвалось три облака, состоящие из распыленной лавы, паров и газов, и накрыли город. Температура их была выше тысячи градусов по Цельсию. Меньше чем за минуту целый город был уничтожен. Из примерно 30000 жителей, которые еще были в городе, выжить удалось всего троим. 10-летняя девочка по имени Авивра Да Ифриль (Havivra Da Ifrile) плыла на лодке, и успела спастись, спрятавшись в одной из прибрежных пещер. Леон Компер-Леандр (Léon Compère-Léandre), живший на окраине города, прыгнул в кипящий океан и спасся, получив многочисленные ожоги. Преступник Луис-Огюст Сипарис (Louis-Auguste Cyparis) во время извержения сидел в подвале в одиночной камере, оказавшейся единственным безопасным местом в городе. Спасшихся жителей было больше, но они скончались от полученных ожогов.
Некоторые люди умирали мгновенно, даже не успев понять, что с ними произошло, и если судить по их спокойным лицам, даже не почувствовали боли. Другие же, наоборот, ощущали, как у них кровь закипает в жилах, а легкие наполняются раскаленными газами, они пытались бежать, но настигшая их огненная волна, заставляла кричать в агонии и корчиться от страшной боли. Их муки так и остались на лицах. На фото: на разрушенной улице лежат тела 15 жителей, которые прижались друг к другу в момент смерти, и спасатель, который сидит рядом с трупами семьи погибшей мгновенно в своей комнате. Город Сен-Пьер до и после ...
27 сентября 1986 года в Кливленде, США, прошло необычное шоу, в рамках которого местный благотворительный фонд решил одновременно запустить в воздух полтора миллиона воздушных шаров, накаченных гелием! Над главной задачей эффектного шоу одновременно трудились две с половиной тысячи волонтёров, которые работали в течение нескольких часов, наполняя воздушные шары гелием, которые скапливались под гигантской сеткой. Местом проведения шоу, которое, назвали «Balloonfest’86», стала одна из центральных площадей Кливленда, окруженная высочайшими в городе зданиями. В тот день в Кливленде было довольно пасмурно и дождливо — т.е. погода для установления такого рекорда была не очень хорошей. Итак, в 13:30 по местному времени, сеть убрали и выпустили облако из полутора миллионов воздушных шаров. Старт прошел успешно, а зрелище было поистине завораживающим. Пасмурное небо города заиграло красками благодаря красивым шарикам, которые полностью заполонили небесную гладь. Это выглядело так, будто радуга ворвалась в сотни тысяч шаров. Организаторы уже посчитали, что их представление, которое обошлось в полмиллиона долларов, увенчалось полным успехом, однако, все худшее было впереди. Дело в том, что из-за начавшегося дождя шары устремились вниз и начали падать по всей округе. Ветер попросту скинул шары с высоты обратно вниз, разметав их по всему городу. В первую очередь, проблемы касались воздушного сообщения. Из-за шаров не было ничего видно: небо заполнилось непроницаемым облаком. Часть шаров заблокировала работу взлётно-посадочной полосы местного аэропорта, а часть упала на дороги, спровоцировав множество ДТП. Также некоторые шары сдуло на юг, где шары испугали дорогую скаковую лошадь, которая из-за этого травмировалась. В итоге ее владелец предъявил иск местному благотворительному фонду на 100 000 долларов. Также стоит отметить ущерб, который воздушные шарики принесли окружающей среде. Местные пляжи были заполонены резиновым мусором. Также загрязнился берег озера Онтарио. Вдобавок, многие из шаров приземлились на озере Эри, полностью покрыв его поверхность и тем самым помешав работе спасателей, которые в то время как раз занимались поиском двух пропавших рыбаков, исчезнувших за день до запуска шаров в небо. Из-за того, что спасатели не могли летать в небе, заполненном шарами, найти рыбаков не удалось. Как вспоминают члены того спасательного отряда, в тот день они летели, словно сквозь поле астероидов. Тела рыбаков были найдены лишь спустя несколько недель. После этого жена одного из скончавшихся мужчин подала иск против кливлендского фонда, потребовав выплатить ей компенсацию в размере 3,2 млн. долларов. Организаторы из благотворительного фонда не учли погоду, а главное — не уяснили, что шары не улетают в космос, а падают на Землю после того, как сдуются или столкнутся с холодным фронтом и лопнут. Даже несмотря на то, что они, формально, поставили мировой рекорд, это не стоило тех людских и материальных жертв. Все деньги от мероприятия, в конечном итоге, пошли на погашение судебных процессов, и создали головную боль по очистке города от воздушных шаров.
1945 год. На фотографии запечатлён британский сержант-медик, который проводит дезинфекцию бывших узниц концлагеря Берген-Бельзен
Портвейн "Агдам" по рублю, портвейн "777" (три топора) по 2,47 руб., Водка (беленькая) по 3,62 руб. В вином отделе Мытищинского гастронома. СССР. 1979 год
«Кабы не забота - не та бы работа» (женщины тянут плот вверх по течению). Фото Виноградов З.З. 1910-1913 гг.
Приговоренный к смертной казни англичанин Джон Ли 23 февраля 1885 г. трижды всходил на виселицу и под ним трижды не открывался люк, в который приговоренный должен был провалиться. В первый раз Ли стоял на крышке в течение 6 минут; два конвоира били по ней ногами, пытаясь заставить ее опуститься. После того как столяр стесал края люка и смазал петли, приговоренного вторично привели на казнь. Люк по-прежнему не открывался. После этого комендант тюрьмы в течение 20 минут лично осматривал и испытывал механизм виселицы; тот действовал безупречно. Но возведенный на виселицу в третий раз, Джон Ли все равно не провалился ... В тот же день смертный приговор ему был заменен пожизненным тюремным заключением. До 1907 г. Джон Ли находился в тюрьме, затем был помилован и уехал в США, где и умер в 1933 г.
Китайского маршала Пэн Дэхуая хунвэйбины ведут на публичную церемонию унижения как контрреволюционера во время "Культурной революции". Пекин. 1966 год. Пэн Дэхуай - китайский революционер, министр обороны КНР в 1954—1959 годах. Маршал КНР. Пошёл на конфликт с Мао Цзэдуном, поскольку не одобрял культ личности и противился политизации армии. Был обвинён в создании «антипартийной клики правых оппортунистов», лишён всех постов, чинов и званий. Шесть лет провёл под домашним арестом в Уцзя, вернул государству мундир и ордена. В 1965 году по предложению глав партийного крыла «прагматиков» Лю Шаоци и Дэн Сяопина возвращён в правительство и назначен курировать военное строительство в Юго-Западном Китае. Направил на имя Мао Цзэдуна послание в 80 000 иероглифов, в котором описывал своё служение народу и партии, и требовал реабилитации, но получил отказ. Во время "Культурной революции" был подвергнут шельмованию хунвэйбинами по прямому приказу Цзян Цин и Линь Бяо. В 1966—1970 годах был многократно публично подвергнут «критике и самокритике», а также унижениям и пыткам. В 1970 году официально осуждён военным трибуналом как враг Мао Цзэдуна и Коммунистической партии, и приговорён к пожизненному заключению. В 1973 году переведён в тюремный госпиталь, где и скончался от непредоставления помощи и обезболивающих лекарств. Посмертно реабилитирован в 1978 году на III пленуме ЦК КПК 11-го созыва
Классовая пирамида, созданная для историко-патриотической пантомимы "Москва горит" в Московском цирке по одноимённой книге Владимира Маяковского, СССР, 1930 год
Отец, как может, пытается помочь и успокоить своего ребенка в лагере для военнопленных. 2003 год. Ан Нажав, Ирак
Падение трибуны во время гонки «Индианаполис 500» в 1960 году. Самодельная 30-ти метровая трибуна была сооружена частным лицом наподобие строительных лесов для просмотра гонки, и пользовалась популярностью у зрителей на протяжении многих лет. За скромную сумму в 5-10 долл. можно было увидеть гонку с высоты во всей красе. Во время прохождения гонки в 1960 году на трибуне находились 120-130 человек. При приближении автомобилей люди начали подвигаться к краю, наклоняться вперед, чтобы лучше рассмотреть участников гонки. В результате конструкция потеряла устойчивость и рухнула на стоящих под ней людей. Два человека погибли, 80 получили ранения, из них 22 очень тяжелые.
Корейские беженцы преодолевают поврежденный в результате авиаудара мост. Говорят, что переправа проходила в полной тишине. Корейская война. 1950 год.
Прибытие войск Российского экспедиционного корпуса в Марсель, 1916 год. Экспедиционный корпус русской императорской армии, участвовал в Первой мировой войне на территории Франции и Греции по инициативе двух государств в рамках интернациональной помощи и обмена между двумя союзниками по Антанте. Особые экспедиционные войска РИА включали в себя четыре отдельные особые пехотные бригады (двухполкового состава каждая) общей численностью личного состава в 750 офицеров и 45 000 унтер-офицеров и солдат, которые прибыли в течение 1916 года во Францию.
Работники исследовательского центра «Eliis Researchlaboratory» тестируют строительную каску путём бросания на нее стального шара, 1957 год.
Встреча Ким Ир Сена и генерального секретаря Венгерской социалистической рабочей партии Яноша Кадара, 1984 г. Ким Ир Сена в последние годы жизни было запрещено фотографировать с правой стороны. Причиной, как видно на фото, является опухоль неизвестного происхождения на шее размером с теннисный мяч, которая стала прогрессировать у северокорейского лидера в пожилом возрасте, а все фотографии с ней изымались из публичного доступа. Тайной окутана и смерть Ким Ир Сена - по официальным данным он скончался от сердечного приступа 8 июля 1994 г., однако некоторые источники говорят, что смерть стала результатом неудачной попытки прооперировать его нарост на шее. Настоящее имя Ким Ир Сена - Ким Сон Чжу, что в перевод с корейского значит «Становящийся опорой». После русско-японской войны 1904-1905 гг. Корея была аннексирована Японией, в результате чего семье Кимов пришлось переехать в Маньчжурию. Там, будучи подростком, Сон Чжу вступил в подпольный марксистский кружок и в последствии остановился на псевдониме Ким Ир Сен (пер. - «Восходящее солнце»). По одной из версий выбор был сделан не случайно, а в честь известного корейского патриота, погибшего от рук японцев.
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Еще крутые истории!
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Получали в неделю 1000 франков, хотели получать на 33.6 франка больше? Либо где то опечатка, либо не в 33.6 франков дело (они лишь предлог).
Представляю как драли волосы ножницы у этих парикмахеров((
Попцы благословляют аферистов-пирамидостроителей. Братья по духу. Аферисты обувают лохов, обещая им огромный профит, а попцы обувают лохов, обещая им загробную жизнь в раю.