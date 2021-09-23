Самые уродливые здания в Китае

Южные ворота кампуса Цзицзинян Университета Чжэцзян были построены на пожертвования выпускников. Ворота университета, состоящие из шести больших двойных колонн, на которых выгравированы девиз и ценности университета, были раскритикованы студентами за то, что они не соответствуют стилю университета - и к тому же никуда не ведут.