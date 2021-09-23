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Самые уродливые здания в Китае

Самые уродливые здания в Китае (15 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Китай   архитекторы   архитектура   конкурс   неудачи   новостройки   прорехи дизайна   уродливые здания   
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Китайское архитектурное бюро Archcy начало свой ежегодный конкурс, в рамках которого публика может проголосовать за худшую архитектурную новинку страны. В этом году на конкурс были выдвинуты 87 номинантов. Посмотрите, кто прошел в финал!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   архитекторы   архитектура   конкурс   неудачи   новостройки   прорехи дизайна   уродливые здания   
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2  комментария
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Не местный Час назад
Эйфелева башня тоже когда то считалось уродством... время все поставит на место!
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好狼 51 минуту назад
20 млн за такое здание церкви? Недорого однако
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