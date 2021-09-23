Самые уродливые здания в Китае

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Китайское архитектурное бюро Archcy начало свой ежегодный конкурс, в рамках которого публика может проголосовать за худшую архитектурную новинку страны. В этом году на конкурс были выдвинуты 87 номинантов. Посмотрите, кто прошел в финал!
Среди претендентов на звание самого уродливого здания Китая - необычная церковь в деревне Юнпин провинции Гуандун. Строительство этого белого здания в форме скрипки, увенчанного башенкой в форме креста, обошлось более чем в 2 миллиона юаней (более 20 миллионов рублей).
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Среди номинантов оказался и отель "Матрешка" во Внутренне Монголии. Кукла высотой около 80 метров претендует на звание самого большого кукольного здания в мире.
Башни стеклянного моста на горе Цзюхуаншань в Мяньяне, Сычуань, с двумя пугающими огромными статуями мужчин и женщин в традиционной одежде, сейчас занимают второе место в голосовании. По мнению визитеров, при виде гигантских расшитых туфель великанов их охватывает настоящий ужас.
Южные ворота кампуса Цзицзинян Университета Чжэцзян были построены на пожертвования выпускников. Ворота университета, состоящие из шести больших двойных колонн, на которых выгравированы девиз и ценности университета, были раскритикованы студентами за то, что они не соответствуют стилю университета - и к тому же никуда не ведут.
Красочный Сианьский международный детский художественный музей в настоящее время по результатам голосования занимает четвертое место среди самых уродливых зданий. Архитекторы заявили, что отказываются от традиционных элементов мира взрослых, заменяя их детскими фантазиями. Мир взрослых такой термитник не оценил.
Эти капсулы причудливой формы с крышами, похожими на ковбойские шляпы, - номера курортного отеля Wild World. Этот первый пещерный отель в Китае расположен в долине бамбукового леса в деревне Мяошань, город Мяоси, район Усин. Здания, частично покрытые землей, интегрированы в ландшафт.: по крайней мере, так утверждают создатели, но, кажется, эти странные формы вообще трудно куда-то интегрировать.
Остров Хайхуа на Хайнане, в городском округе Дайчжоу, - крупнейший в мире искусственный туристический остров в форме цветка. Он состоит из трех отдельных островов. На острове построены Международный конференц-центр, Международный выставочный центр и отель Seven-Star Island.
Этот красочный перевернутый дом в Чунцине общественность раскритиковала исключительно за плагиат: ведь аналогичная модель еще раньше была построена в Чуньцине.
Музей Тайюаня должен стать одним из культурных центров города. Однако пять красных конусов, вдохновленных китайскими красными фонарями, кажутся людям более похожими на "пластиковые красные чаши".
Дизайн центра искусств Ма Сюй Вэньбо основан на концепциях древнегреческих и римских амфитеатров. Однако зрителям оно показалось мешаниной разнородных элементов.
Донгпин Поли Плаза в Фошане, провинция Гуандун, - это бизнес-центр с четырьмя небоскребами, которые объединены общим открытым пространством. Хотя застройщики хотели создать в Фошане «модный и интересный центр жизни», простые жители сочли здание очень некрасивым.
Городской выставочный центр Чаочжоу Ванда представлен в образе «красной лодки», занимающий площадь около 14 000 кв.м. Н-да, похоже на салатник.
Отель Langham Place в Давангшане имеет необычную форму - кажется, его, как парус, надувает ветром. Оригинальная задумка, но людям не пришлась: изогнутая форма создает ощущение ненадежности, и кажется, что упомянутый ветер вот-вот сдует здание.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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