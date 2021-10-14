Командир "дикой" дивизии Великой Отечественной, которому Путин присвоил звание Героя посмертно. Кто он, как воевал и погиб?

Немцы называли его дивизию "дикой", а советское командование награждало больше всех в стране. Сам генерал Шаймуратов был для своих бойцов вторым Салаватом Юлаевым, знал 6 иностранных языков и погиб, спасая товарищей. Долгое время военачальник не был удостоен заслуженной "Золотой Звезды". Историческую несправедливость исправили только в 2020 году - спустя 77 лет после гибели легендарного комдива.
Буденновец и полиглот.
Будущий командир башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов родился в 1899 году под Уфой. Уже в юности мальчик узнал, почем фунт лиха. Он рано остался без матери, а отец тяжело болел. В 14 лет Минигали ушел из родной деревни в город в поисках заработка. Свою копейку он получал за труд матросом на пароходе. Миша, как его называли товарищи, быстро приобщился к популярным в рабочих кругах революционным идеям. Шаймуратов не сомневался в своем выборе и летом 1919 года примкнул к Красной Армии.
В Гражданскую Шаймуратов воевал против войск Колчака и служил в легендарной 1-й Конной армии Семена Буденного. За разгром бандитской группировки на Северном Кавказе молодого бойца наградили именной саблей, а после направили на обучение. В 1930 году перспективный командир стал слушателем Военной академии имени Фрунзе. Там Минигали Шаймуратов особо увлекся изучением языков. К выпуску он свободно говорил на казахском, уйгурском, китайском и немецком, понимал английский и французский. Офицер-полиглот не остался без интересного назначения.
От Анкары до Пекина.
С 1934-го Шаймуратов проходил службу в ГРУ. В том же году его отправили военным атташе в Турцию. Республика Ататюрка представляла потенциальную угрозу военного конфликта с СССР. В Турции Шаймуратов выполнял спецзадания Москвы, поэтому его работа скрылась за грифом "секретно". Как и другая командировка Минигали Мингазовича - в Китай. До самой войны он помогал войскам Поднебесной отражать японскую агрессию. Хоть Шаймуратов и находился в Китае в качестве советника, но со своей дивизией он непосредственно участвовал в боях с японцами. За эту секретную командировку ему присвоили орден Красного Знамени и звание полковника.
Шаймуратов вполне мог стать супершпионом или большим дипломатом. Но когда враг пришел в наш дом, Минигали Мингазович буквально забросал командование рапортами о переводе с тыла на фронт. Осенью 1941-го ему доверили кавалерийский полк в корпусе Доватора под Москвой. В ноябре его кавалеристы героически удерживали 50-километровый участок от Волоколамска до Волжского водохранилища. После этого Шаймуратову доверили другое ответственное задание - сформировать кавалерийскую дивизию в родной Башкирии.
Дикая дивизия-1942.
Командование Красной Армии старалось сформировать кавалерийские соединения в регионах, где народ больше приобщен к лошадям. 112-я кавалерийская дивизия получила наименование Башкирская в честь места мобилизации. Более 80 процентов бойцов были башкирами по национальности. В дивизии также использовались лошади башкирской породы - ближайшие потомки диких лошадей тарпанов. Это выносливое животное кормится круглый год под открытым небом, даже зимой добираясь до травы под полуметровым слоем снега.
За считанные месяцы под командованием Шаймуратова вчерашние колхозники превратились в матерых кавалеристов. Для поднятия боевого духа и мастерства бойцов комдив часто устраивал состязания как на традиционном башкирском сабантуе: скачки, поединок на саблях, соревнования по борьбе. Участвовал в состязаниях и сам генерал, который выбивал 10 из 10 в стрельбе. Боевое крещение Башкавдивизия приняла на Брянском фронте летом 1942 года. Тогда кавалеристы Шаймуратова смогли отбить 8 атак трёхкратно превосходящего противника. Свои задачи 112-я дивизия выполняла отлично, поэтому осенью была переброшена на самый важный участок всего фронта - под Сталинград.
"Фрицы ждали Новый Год, а явились мы".
Кавалеристы прошли около 500 километров и 8 ноября 1942-го добрались к Дону. В контрнаступлении под Сталинградом 112-я кавдивизия вела кровопролитные бои за станицу Обливская. Башкиры выдержали яростные бомбардировки врага и помогли окружить немцев под Сталинградом. А в первый день 1943 года станица Обливская была окончательно освобождена. "Фрицы ждали Новый Год, а явились мы. 100 веселившихся взяли в плен, столько же уничтожили" - так писал Шаймуратов об этой победе.
За месяц Башкавдизивия прошла сотни километров в донских степях. На ее счету около 3 тысяч уничтоженных и 2 тысяч пленных фашистов, 50 танков и 6 самолетов. Бойцы дивизии отличались беспримерной храбростью. Так, 22 января 1943-го у городка Белая Калитва Ростовской области лейтенант Акаев с всего лишь 30 бойцами удерживал высоту против 1000 немцев! Акаеву было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Таких Героев в дивизии Минигали Шаймуратова было 78 и еще 5 были полными кавалерами ордена Славы. Ни в одном соединении РККА не было столько Героев как в 112-й Башкавдивизии. Фашистская пропаганда называла бойцов дивизии "дикими, не ведающими страха". Башкир немцы даже не брали в плен.
Погиб в тылу врага.
Бойцы брали пример со своего отважного командира. Генерал Шаймуратов не раз ходил в атаку верхом в числе первых. Так он и встретил свой последний бой 23 февраля 1943 года. На Донбассе Башкавдивизия забралась на десятки километров в немецкий тыл. Подмоги было ждать неоткуда, поэтому храбрым кавалеристам пришлось самим пробиваться из окружения. Передовая группа Шаймуратова ценой своих жизней оттянула огонь немцев на себя, пока все части дивизии прорывали ослабленные немецкие фланги.
Долгое время Минигали Шаймуратов считался пропавшим без вести. Лишь после войны удалось установить факт гибели генерала. По одной из версий, враг до смерти замучил Минигали Мингазовича. Земляки же считают, что бесстрашный комдив пал смертью храбрых в бою. Тело генерала захоронено в городе Петровское Луганской области. За годы войны Башкавдизия прошла 4000 километров от Уфы до Берлина победным маршем по Европе с памятью о своем великом командире.
Долгие годы командир самой "геройской" дивизии Великой Отечественной оставался без заслуженной награды. Лишь в 2020 году, спустя 77 лет после гибели Минигали Мингазовича, президент Путин отметил мужество генерала Шаймуратова и присвоил ему звание Героя России посмертно. Эта награда равноценна званию Героя Советского Союза, которую комдив по исторической несправедливости не получил.
Источник:
- Рисунки из старых журналов
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Памятник - понимаю. Его историю в учебники школьникам - понимаю. Звезду героя России через 77 лет - не понимаю.
Там Александру Невскому ничего не забыли вручить? (не путать с курицыным)