Командир "дикой" дивизии Великой Отечественной, которому Путин присвоил звание Героя посмертно. Кто он, как воевал и погиб?

В Гражданскую Шаймуратов воевал против войск Колчака и служил в легендарной 1-й Конной армии Семена Буденного. За разгром бандитской группировки на Северном Кавказе молодого бойца наградили именной саблей, а после направили на обучение. В 1930 году перспективный командир стал слушателем Военной академии имени Фрунзе. Там Минигали Шаймуратов особо увлекся изучением языков. К выпуску он свободно говорил на казахском, уйгурском, китайском и немецком, понимал английский и французский. Офицер-полиглот не остался без интересного назначения.

От Анкары до Пекина.

С 1934-го Шаймуратов проходил службу в ГРУ. В том же году его отправили военным атташе в Турцию. Республика Ататюрка представляла потенциальную угрозу военного конфликта с СССР. В Турции Шаймуратов выполнял спецзадания Москвы, поэтому его работа скрылась за грифом "секретно". Как и другая командировка Минигали Мингазовича - в Китай. До самой войны он помогал войскам Поднебесной отражать японскую агрессию. Хоть Шаймуратов и находился в Китае в качестве советника, но со своей дивизией он непосредственно участвовал в боях с японцами. За эту секретную командировку ему присвоили орден Красного Знамени и звание полковника.