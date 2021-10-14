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Забавные животные, которые почему-то застряли и нуждались в немедленной помощи

Забавные животные, которые почему-то застряли и нуждались в немедленной помощи (30 фото)

Автор:
14 октября 2021 16:40
Метки: животные   казусы   картинки   
640
30
Домашние животные застревают в самых необычных местах, таких как верхние кухонные столешницы, щели диванов, оконные проемы, урны для мусора… что угодно! Эти милые и очаровательно забавные фотографии показывают, что для вашего пушистого друга нет ничего невозможного.
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Метки: животные   казусы   картинки   
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Кенвуд 2 часа назад
Даже смотреть больно

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275
fda Полчаса назад
Эх, кот раз в современной батарее зимой застрял лапой. Ору было. Пришлось снимать батарею, а она горячая, мало того, что кипяток брызгался, так ещё и воды было много. В горизонтальном положении батареи ослобонили.
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