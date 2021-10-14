Забавные животные, которые почему-то застряли и нуждались в немедленной помощи

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Домашние животные застревают в самых необычных местах, таких как верхние кухонные столешницы, щели диванов, оконные проемы, урны для мусора… что угодно! Эти милые и очаровательно забавные фотографии показывают, что для вашего пушистого друга нет ничего невозможного.
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