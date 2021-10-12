Деревенская молодёжь Советского Союза

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Они не гуляли по «Бродвею» в узких брюках и не покупали у спекулянтов модные заграничные туфли на высокой шпильке. Эти ребята и девчата жили в сельской местности, вдали от соблазнов больших городов, зато они с детства умели работать руками и кормили своим трудом всю нашу огромную страну.
В этой подборке снимков — фотографии советской сельской молодежи.
В этой подборке снимков — фотографии советской сельской молодежи.
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3.
Неизвестный автор, 1 января 1960 — 9 декабря 1965 года, Читинская обл., из архива Ромы Катанаева.
4.
Деревня Березницы. Неизвестный автор, 6 мая 1930 - 6 мая 1931 года, Ивановская Промышленная обл., Гороховецкий р-н, дер. Березницы, из архива Марины Владимировны Роот.
6.
Сельские парни. Николай Измайлов, 1 января 1948 - 31 октября 1953 года, Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Чувашский Сайман, из архива Дарьи Микацадзе.
9.
Сев. Комсомолец Володя Коваленко. Его агрегат получил вымпел за лучшие показатели. Всеволод Тарасевич, 1950-е, Крымская обл., Евпаторийский р-н, колхоз «Первомайский»
10.
Село Афанасьевское Ачитский район Свердловской области. Неизвестный автор, 1952 год, 1952 год, из архива Юлии Антоновой.
11.
«На хрупких женских плечах». Неизвестный автор, 1950-е, Тюменская обл., Тобольский р-н, дер. Лутовинино, из архива Левченко-Лутовининых.
12.
«Первый парень на деревне». Неизвестный автор, 17 июля 1957 года, Ленинградская обл., пос. Лисий Нос, из архива Елены Михайловой.
13.
Семья крестьянина Крюкова в сельмаге. М. Радин, 1957 год, Курская обл., колхоз «Красный Октябрь», дер. Сухая
15.
«Первый парень на деревне». Неизвестный автор, 1960 - 1966 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
16.
Деревенский парень на студенческом КВНе. Павел Сухарев, 11 - 13 февраля 1981 года, Московская обл., Волоколамский р-н, дер. Шульгино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
17.
Деревенский тренажерный зал. Александр Кружков, 1 июня 1982 - 31 августа 1986 год, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
18.
Юноша просушивает шкурки кротов. Александр Кружков, 1 июня 1987 - 31 августа 1989 года, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
20.
Неизвестный автор, 1960 — 1966 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
21.
На свадьбе.
Роберт Вилл, 1962 год, Тюменская обл., Викуловский р-н, с. Коточиги, из архива Татьяны Белоглазовой.
Роберт Вилл, 1962 год, Тюменская обл., Викуловский р-н, с. Коточиги, из архива Татьяны Белоглазовой.
22.
У сельского клуба.
Неизвестный автор, 1970 — 1974 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
Неизвестный автор, 1970 — 1974 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
23.
Выпускной вечер.
Роберт Вилл, 1971 год, Тюменская обл., Викуловский р-н, с. Коточиги, из архива Татьяны Белоглазовой.
Роберт Вилл, 1971 год, Тюменская обл., Викуловский р-н, с. Коточиги, из архива Татьяны Белоглазовой.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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Что-то ржу безудержно на подпись под фотографией. Мало того, что этот Юганск постит свой же пост ежеквартально, так еще и плюет на свой IQ в подписях. На фотке, кстати, механизатор на простой сеялке. Выдерживая стиль Юганска, напоминаю, что сеялка - это сельхозинвентарь. И ничто иное.
Юганск постит свой же пост ежеквартально(с).
Будьте добры, покажите одинаковые посты.
Ваш IQ , судя по вашим комментариям оставляет желать лучшего.
Выдерживая Ваш стиль, вы очень недалёкий человек.
Доброй вам ночи.