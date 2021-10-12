Деревенская молодёжь Советского Союза

Они не гуляли по «Бродвею» в узких брюках и не покупали у спекулянтов модные заграничные туфли на высокой шпильке. Эти ребята и девчата жили в сельской местности, вдали от соблазнов больших городов, зато они с детства умели работать руками и кормили своим трудом всю нашу огромную страну.

В этой подборке снимков — фотографии советской сельской молодежи.

1. 0 Вася Козов пасет коров. Сергей Васин, 1942 год, Московская обл., Коломенский р-н

2. 0 Школьник на уборке. Всеволод Тарасевич, 1950-е

×

3. 0 Неизвестный автор, 1 января 1960 — 9 декабря 1965 года, Читинская обл., из архива Ромы Катанаева.

4. 0 Деревня Березницы. Неизвестный автор, 6 мая 1930 - 6 мая 1931 года, Ивановская Промышленная обл., Гороховецкий р-н, дер. Березницы, из архива Марины Владимировны Роот.

5. 0 Тракторист. Макс Пенсон, 1935 - 1939 год, Узбекская ССР

6. 0 Сельские парни. Николай Измайлов, 1 января 1948 - 31 октября 1953 года, Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Чувашский Сайман, из архива Дарьи Микацадзе.

7. 0 Неизвестный автор, 1950-е, Крымская обл., из архива Ольги Павловны Кухарь.

8. 0 Колхоз им. Воршилова. Комсомольцы. Борис Кудояров, 1950-е, Таджикская ССР

9. 0 Сев. Комсомолец Володя Коваленко. Его агрегат получил вымпел за лучшие показатели. Всеволод Тарасевич, 1950-е, Крымская обл., Евпаторийский р-н, колхоз «Первомайский»

10. 0 Село Афанасьевское Ачитский район Свердловской области. Неизвестный автор, 1952 год, 1952 год, из архива Юлии Антоновой.

11. 0 «На хрупких женских плечах». Неизвестный автор, 1950-е, Тюменская обл., Тобольский р-н, дер. Лутовинино, из архива Левченко-Лутовининых.

12. 0 «Первый парень на деревне». Неизвестный автор, 17 июля 1957 года, Ленинградская обл., пос. Лисий Нос, из архива Елены Михайловой.

13. 0 Семья крестьянина Крюкова в сельмаге. М. Радин, 1957 год, Курская обл., колхоз «Красный Октябрь», дер. Сухая

14. 0 Целина. Тракторист. Сигизмунд Кропивницкий, 1957 - 1963 год

15. 0 «Первый парень на деревне». Неизвестный автор, 1960 - 1966 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.

16. 0 Деревенский парень на студенческом КВНе. Павел Сухарев, 11 - 13 февраля 1981 года, Московская обл., Волоколамский р-н, дер. Шульгино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

17. 0 Деревенский тренажерный зал. Александр Кружков, 1 июня 1982 - 31 августа 1986 год, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

18. 0 Юноша просушивает шкурки кротов. Александр Кружков, 1 июня 1987 - 31 августа 1989 года, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

19. 0 Антанас Суткус, 1959 год, Литовская ССР, пос. Ежерелис

20. 0 Неизвестный автор, 1960 — 1966 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.

21. 0 На свадьбе.

Роберт Вилл, 1962 год, Тюменская обл., Викуловский р-н, с. Коточиги, из архива Татьяны Белоглазовой.

22. 0 У сельского клуба.

Неизвестный автор, 1970 — 1974 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.

23. 0 Выпускной вечер.

Роберт Вилл, 1971 год, Тюменская обл., Викуловский р-н, с. Коточиги, из архива Татьяны Белоглазовой.

24. 0 Виктор Ершов, 1987 — 1989 год, Ивановская обл.

25. 0 У сельского клуба.

Виктор Ершов, 1989 год, Ивановская обл.