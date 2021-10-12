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Деревенская молодёжь Советского Союза

Деревенская молодёжь Советского Союза (26 фото)

Автор:
12 октября 2021 22:00
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
492
26
Они не гуляли по «Бродвею» в узких брюках и не покупали у спекулянтов модные заграничные туфли на высокой шпильке. Эти ребята и девчата жили в сельской местности, вдали от соблазнов больших городов, зато они с детства умели работать руками и кормили своим трудом всю нашу огромную страну.
В этой подборке снимков — фотографии советской сельской молодежи.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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Дядюшка Ау 8 часов назад
"Сев. Комсомолец Володя Коваленко. Его агрегат получил вымпел за лучшие показатели."(с)

Что-то ржу безудержно на подпись под фотографией. Мало того, что этот Юганск постит свой же пост ежеквартально, так еще и плюет на свой IQ в подписях. На фотке, кстати, механизатор на простой сеялке. Выдерживая стиль Юганска, напоминаю, что сеялка - это сельхозинвентарь. И ничто иное.
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