Там обсуждают секс и насильников

Анатомия и физиология ЦНС (центральной нервной системы) даже взрослых девиц в транс вгоняет. На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком"... об этом пожаловалась мама Алисы Тепляковой, девятилетней студентки, которая поступила в МГУ.
...этот факультет категорически не подходит для детей, так как студенты изучают много связанных с сексом тем. В программе много тем 18+. На лекциях по психологии обсуждали насильников, самоубийства, секс, Эдипов комплекс.
На парах, в частности, идет речь о Зигмунде Фрейде. Преподаватели обсуждали со студентами пациентку знаменитого психолога, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец.
Вот оно чо, оказывается: секс и насильники обсуждаются на лекциях. И для психики ребенка это неприемлемо. О как! А мама этого ранее не знала?! Да ладно... Папа-Тепляков учился на этом факультете и они не знали?! Или теперь под Алису программу менять и не рассказывать ей о "сексе и насильниках"?! О чем тогда ей преподавать?!
Что теперь папа-Тепляков предъявит и кому?!
Юная москвичка учится на психфаке МГУ всего второй месяц, но постоянно оказывается в центре скандальных ситуаций, которые провоцирует ее отец.
Источник:
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Девачко Алиса получит инклюзивное обучение в толерантной среде и сертифицированные еврокомиссией уроки полового воспитания, а безумная Грета нимношк остынет на осеннем ветру и научится ценить прелести карбоновой энергетики в студёную русскую зиму.
В школе, небось, географию прогуливали? А зря!
Плюс - тренированная память, плюс свои "наработанные" способы запоминания.
Плюс ЖЕЛАНИЕ - как правило, вундркинд получает удовольствие от получения знаний, исследовательской работы, а уж когда "пахнет" хоть небольшими открытиями - "это лучше, чем секс".
Запомнить десяток страниц неинтересного текста наизусть - не...иг делать!
Через много лет встречу его в книге - узнаю сразу, и вспомню почти дословно.
А подобных "оналитических" статей о ее учебе уже сотни две