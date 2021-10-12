Там обсуждают секс и насильников

...этот факультет категорически не подходит для детей, так как студенты изучают много связанных с сексом тем. В программе много тем 18+. На лекциях по психологии обсуждали насильников, самоубийства, секс, Эдипов комплекс.

На парах, в частности, идет речь о Зигмунде Фрейде. Преподаватели обсуждали со студентами пациентку знаменитого психолога, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец.

Вот оно чо, оказывается: секс и насильники обсуждаются на лекциях. И для психики ребенка это неприемлемо. О как! А мама этого ранее не знала?! Да ладно... Папа-Тепляков учился на этом факультете и они не знали?! Или теперь под Алису программу менять и не рассказывать ей о "сексе и насильниках"?! О чем тогда ей преподавать?!

Что теперь папа-Тепляков предъявит и кому?!

Юная москвичка учится на психфаке МГУ всего второй месяц, но постоянно оказывается в центре скандальных ситуаций, которые провоцирует ее отец.