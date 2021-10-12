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Там обсуждают секс и насильников

Там обсуждают секс и насильников (2 фото)

Автор:
12 октября 2021 06:07
Метки: Тепляков   анатомия   физиология   
995
2

Анатомия и физиология ЦНС (центральной нервной системы) даже взрослых девиц в транс вгоняет. На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком"... об этом пожаловалась мама Алисы Тепляковой, девятилетней студентки, которая поступила в МГУ.

...этот факультет категорически не подходит для детей, так как студенты изучают много связанных с сексом тем. В программе много тем 18+. На лекциях по психологии обсуждали насильников, самоубийства, секс, Эдипов комплекс.


На парах, в частности, идет речь о Зигмунде Фрейде. Преподаватели обсуждали со студентами пациентку знаменитого психолога, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец.


Вот оно чо, оказывается: секс и насильники обсуждаются на лекциях. И для психики ребенка это неприемлемо. О как! А мама этого ранее не знала?! Да ладно... Папа-Тепляков учился на этом факультете и они не знали?! Или теперь под Алису программу менять и не рассказывать ей о "сексе и насильниках"?! О чем тогда ей преподавать?!


Что теперь папа-Тепляков предъявит и кому?!


Юная москвичка учится на психфаке МГУ всего второй месяц, но постоянно оказывается в центре скандальных ситуаций, которые провоцирует ее отец.

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Метки: Тепляков   анатомия   физиология   
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265
Andrey 4 часа назад
интересно,а папаша знает что то о "вписках " ?
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6k
corell Час назад
Предлагаю отправить эту вундекиндшу в Швецию, по студенческому обмену, а оттуда выписать Грету Тунберг.

Девачко Алиса получит инклюзивное обучение в толерантной среде и сертифицированные еврокомиссией уроки полового воспитания, а безумная Грета нимношк остынет на осеннем ветру и научится ценить прелести карбоновой энергетики в студёную русскую зиму.
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4k
tamin 2 часа назад
В МГУ есть отличная тема. Поступить туда могут многие, 100 бальники на халяву и.т.д. но первые 2 курса там мельница. Куча предметов, адское кол-во информации, полная перестройка обучения. Выживают не многие. Посмотрим как девочка первый же курс пройдёт. Вангую-отчислят
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393
svarog19692007 3 часа назад
По моему как раз родители этого ребенка , хороший объект изучения психологов . И очень жалко девчушку !
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14k
Booka1a 3 часа назад
первая мысль, еще когда вся эта байда началась, именно такой и была - каким идиотом надо быть, что бы пихать девятилетнего ребенка на психологию? ну ок, вырастил вундеркинда, пусть на инженерку в Бауманку идет. захочет психологию, сделает вторым или третьим образованием
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5k
Pashuta 3 часа назад
Мамаша на фото вообще походу не въезжает, что вокруг происходит ))))
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211k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
А если бы её ЗАСТАВИЛИ поступить в мед?
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3k
Андрей 3 часа назад
а чо носятся с этим семейством чудаков? Выгнать к херам из МГУ, раз не может по общим программам учится, и все
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21k
Влад 3 часа назад
Надо же, догадались наконец то. А раньше подумать что психика намертво привязана к телу, самоидентификации и коммуникации (сексу в том числе) нельзя было? Семейство гениев про Фрейда никогда не слышало?
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1k
Mowgley 3 часа назад
"Юная москвичка учится на психфаке МГУ всего второй месяц"

А подобных "оналитических" статей о ее учебе уже сотни две
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