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20 снимков последних месяцев жизни Советского Союза

20 снимков последних месяцев жизни Советского Союза (20 фото)

Автор:
11 октября 2021 21:35
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
1327
20
17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Однако уже через девять месяцев Советский Союз прекратил свое существование.
В этой подборке фотографии последних месяцев жизни большой страны: от народных волнений и митингов в столице до привычно-размеренной жизни в провинции.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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13  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) 10 часов назад
Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР.
Горбачева необходимо судить!!!
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4k
Бу 9 часов назад
Да уж.
До сих пор мороз по коже.
Народ был против, но свора шакалов натворили дел (.
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7k
Мистер Фикс 10 часов назад
Помню, как радовались бабки у подъездов, когда ГКЧП объявило об отставке горбача... а потом повылезали борцуны с режимом, которые свалили Феликса, а сейчас на пенсии последний хрен без соли доедают... помню с какой вульгарной помпой хоронили трех недоумков, погибших "за идею" в туннеле на садовом. А сейчас их и не вспоминает никто... герои вчерашних дней.
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47k
doker 10 часов назад
Помню разговоры в провинции в то время: "Взять эту Москву, да... к едрени фене"...
Извините, но было.
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