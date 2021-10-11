20 снимков последних месяцев жизни Советского Союза

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17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Однако уже через девять месяцев Советский Союз прекратил свое существование.
В этой подборке фотографии последних месяцев жизни большой страны: от народных волнений и митингов в столице до привычно-размеренной жизни в провинции.
В этой подборке фотографии последних месяцев жизни большой страны: от народных волнений и митингов в столице до привычно-размеренной жизни в провинции.
1.
Участницы конкурса «Красавица Южного Урала» Борис Каулин, 1991 год, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
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4.
Осташков. Церковь Воскресения Христова Юрий Садовников, 28 июня 1991 года, г. Осташков, МАММ/МДФ.
12.
Торги на инвестиционно-товарной бирже. Борис Каулин, 19 февраля 1991 года, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
14.
Торговля с автомашины. В. Процук, 1991 год, Челябинская обл., Карталинский р-н, с. Великопетровка, Государственный исторический музей Южного Урала.
16.
ГУМ. Женщина на втором этаже. Игорь Стомахин, 13 февраля 1991 года, г. Москва, Красная пл., д. 3, из архива Игоря Стомахина
19.
Выпускной 11-ый «А» класс, средней школы № 56 Неизвестный автор, 1991 год,
г. Ленинград, ул. Мира, из архива Антона Потапова.
г. Ленинград, ул. Мира, из архива Антона Потапова.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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Горбачева необходимо судить!!!
До сих пор мороз по коже.
Народ был против, но свора шакалов натворили дел (.
Извините, но было.