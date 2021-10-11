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Картинки в чёрно-белых тонах из соц. сетей

Картинки в чёрно-белых тонах из соц. сетей (62 фото + 2 видео)

Автор:
11 октября 2021 17:18
Метки: Юмор   картинки   сатира   
2044
62
2
И не нужно негативить, картинки не ОПЯТЬ а СНОВА)))

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Метки: Юмор   картинки   сатира   
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32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
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18k
SolomonA 59 минут назад
Неправда. Медведь такого про тайгу не скажет.
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15k
Corvus Corax Час назад
25. У нас обезьяны на машинах ездят, одеваются - бейсболки FBI и т.д.
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3k
a_komolow Час назад
Она на полу спит? Или пылесос на кровать забрался?

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18k
Anna Час назад
Комментарий к фото
держаться нету больше сил
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29k
Татьяна Юсова Час назад
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29k
Татьяна Юсова Час назад
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