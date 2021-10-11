Картинки в чёрно-белых тонах из соц. сетей

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И не нужно негативить, картинки не ОПЯТЬ а СНОВА)))
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Авторский пост
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Ну, пускай висит, просто я её сегодня увидела в первый раз.
Кому не нравится, пусть минусуют.
Но прикольно обыграли поговорку "Человек сам кузнец своего счастья". Меня улыбнуло.
Если ты можешь удалить, то удали.