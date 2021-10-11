Москвича в халате сняли с рейса в омском аэропорту

Пьяный товарищ в неглиже попытался покинуть Омск, но у него не получилось. Сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого пассажира и сдали его полиции.
Задержанным оказался 28-летний москвич. Пока мужчина ждал свой рейс, он напился в кафе аэропорта. К посадке москвич был уже достаточно пьян. Командир воздушного судна вызвал полицию и отказался брать пьяного мужчину в белом халате на борт.
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Сотрудники правоохранительных органов вывели пьяного мужчину из самолета. Согласно медицинскому заключению, пассажир находился в состоянии опьянения средней тяжести.
На россиянина составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ, уточняется на сайте ведомства.
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И :
- Никого не трогаю,починяю примус.