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Москвича в халате сняли с рейса в омском аэропорту

Москвича в халате сняли с рейса в омском аэропорту (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 15:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Москвич   Россия   Юмор   в халате   интересное   омск   пьяный   фото   
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Пьяный товарищ в неглиже попытался покинуть Омск, но у него не получилось. Сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого пассажира и сдали его полиции.

Задержанным оказался 28-летний москвич. Пока мужчина ждал свой рейс, он напился в кафе аэропорта. К посадке москвич был уже достаточно пьян. Командир воздушного судна вызвал полицию и отказался брать пьяного мужчину в белом халате на борт.

Сотрудники правоохранительных органов вывели пьяного мужчину из самолета. Согласно медицинскому заключению, пассажир находился в состоянии опьянения средней тяжести.

На россиянина составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ, уточняется на сайте ведомства.

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Метки: Москвич   Россия   Юмор   в халате   интересное   омск   пьяный   фото   
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16  комментариев
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Хватит привозить в Омск всякое говно. А то потом жалуются что у них трусы отравлены. У нас тут дурдомы не резиновые
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1k
smokes 18 секунд назад
Ну удобно челу в халате, не барагозит, права не качает.. ну выпил.. может по трезвяку летать боиться.. Имо КЭП не прав..
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2k
Kate 4 минуты назад
Спокойный вроде, не депутат и не судья. Просто плохое настроение у квс видимо
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4k
Zhora 11 минут назад
Не понял, а какие основания для снятия с рейса ? Я так понял документы у него все были с собой. Он не буянил, не матерился, общественный порядок не нарушал. Ну в халате - и что ? Это запрещено ?
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1k
saturn 15 минут назад
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14k
vikklu 19 минут назад
Таки это правда, что Омск невозможно покинуть?
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2k
Евгений 21 минуту назад
Нда. Напиться в кафе аэропорта это сколько же бабок надо? Перелет из омска в нерезиновую дешевле стоит
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355
vijilante Полчаса назад
А почему он не кричал что депутат ?!
И :
- Никого не трогаю,починяю примус.
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151
gollandets 37 минут назад
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7k
Влад 52 минуты назад
напомнило))
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2k
Bobbus 54 минуты назад
Здравствуйте, я алкоголик из Москвы
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1k
lerich Час назад
Не пытайтесь покинуть Омск!
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2k
Алексей Час назад
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36k
Alex Час назад
Ну хоть не буйный и то хорошо.
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