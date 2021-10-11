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Данынй тест содержит простые вопросы из самых разных областей. Но все вопросы рассчитаны на учеников начальной школы. Сможете ли вы дать 12 правильных ответов на 12 простейших вопросов?
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S = π r2
Не слышала, чтобы в начальной школе изучали астрономию, особенно подробности про транснептуновые объекты, и «Капитал. Критика политической экономики»…
Не дай Бог такой тест попадется детям, и им обнулят всю самооценку.
Какое море является озером? Ты бухой?
Смотря с какой стороны смотреть - вроде дно океанического типа, вода соленная, но с мировым океаном не связан.
Так что его называют и так, и так.
В данном случае предложение построено верно еще и ввиду того, что "бессточное озеро" это реальный термин, применимый, в том числе, и к Каспийскому морю.