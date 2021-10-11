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Элементарный тест, в котором стыдно ошибиться даже в одном вопросе

Элементарный тест, в котором стыдно ошибиться даже в одном вопросе

Автор:
11 октября 2021 20:04
Сообщество : Факты
Метки: Тесты   базовые тесты   простые тесты   тест   тесты обо всём   элементарный тест   
6733
1
Данынй тест содержит простые вопросы из самых разных областей. Но все вопросы рассчитаны на учеников начальной школы. Сможете ли вы дать 12 правильных ответов на 12 простейших вопросов?
Что можно найти при помощи формулы 2πr?
1/12Что можно найти при помощи формулы 2πr?

cdn.pixabay.com

Сколько секунд в 1 часе?
2/12Сколько секунд в 1 часе?

cdn.pixabay.com

В каком году армия Наполеона вторглась в Россию?
3/12В каком году армия Наполеона вторглась в Россию?

topwar.ru

В каком году крестилась Русь?
4/12В каком году крестилась Русь?

upload.wikimedia.org

Служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения. О какой части речи идёт речь?
5/12Служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения. О какой части речи идёт речь?

ug.ru

Кто это?
6/12Кто это?
Какой город является столицей Финляндии?
7/12Какой город является столицей Финляндии?

cdn.pixabay.com

Какое из этих морей является самым большим бессточным озером в мире?
8/12Какое из этих морей является самым большим бессточным озером в мире?

cdn.pixabay.com

Кто в 1898 году написал картину "Богатыри"?
9/12Кто в 1898 году написал картину "Богатыри"?

upload.wikimedia.org

Назовите самую яркую звезду всего ночного неба
10/12Назовите самую яркую звезду всего ночного неба

cdn.pixabay.com

Какую планету в 2006 году лишили статуса планеты, отнеся к транснептуновым объектам?
11/12Какую планету в 2006 году лишили статуса планеты, отнеся к транснептуновым объектам?
Кто является автором классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии»?
12/12Кто является автором классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии»?

cdn.pixabay.com

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Метки: Тесты   базовые тесты   простые тесты   тест   тесты обо всём   элементарный тест   
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10k
Александр Час назад
C = 2πR
S = π r2
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7k
Сергей 5 минут назад
автор чутка 3.14зданул.
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54k
parallax 13 минут назад
Долго гадал над периметром круга. Может кто подскажет, что это такое?
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2k
Наблюдатель Полчаса назад
УРА! Со мной ечть о чем поговорить))
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124
Gosha Полчаса назад
Периметр круга? Да вы там совсем что-ли жертвы не ЕГЭ, а абортов? Читайте,что написано про периметр - это сумма сторон,тупые вы дятлы. Какие,нахер стороны у круга? Олени!!!!
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124
Gosha Vacony 20 минут назад
Не площадь круга,а длина окружностт
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6k
B0n Полчаса назад
Меня отвлекали...
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
Есть. Но Сириус сомневался... логически угадал
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1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Сажусь - 5
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14k
dimitr 39 минут назад
К начальной школе тут относится только Пи и служебная часть речи)
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11k
кира 50 минут назад
Периметр круга? Вы серьезно? Во-первых; длина окружности, а во-вторых; автор теста, Вы провалили составление теста.
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15k
Corvus Corax Час назад
10 секунд.. тупой тест...
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1k
Карагандинская Полиграфия Час назад
Ответил все, но... Накуя мне знать столицу финов? А про Плутон знаю, что матерился на учебник естествознания (природоведение так переименовали) у своих младших.
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10k
Шурум-бурум Час назад
любой нормальный старшеклассник легко сможет ответить на все эти вопросы
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1k
Mowgley Час назад
Все провалил
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19k
shevanez Час назад
И ни х.ера даже не стыдно! На паре вопросов пролетел. Стреляться, точно не буду!
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8
Евгений Васильев Час назад
у круга окружность
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29k
Татьяна Юсова Час назад
Мда… элементарные вопросы из начальной школы…?
Не слышала, чтобы в начальной школе изучали астрономию, особенно подробности про транснептуновые объекты, и «Капитал. Критика политической экономики»…
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5k
Шлагбаумэн Час назад
"Какое из этих МОРЕЙ является самым большим бессточным ОЗЕРОМ в мире?"
Какое море является озером? Ты бухой?
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3
Мудозвон чернильный Дмитрий К. Полчаса назад
Про периметр круга как тебе? Море озёр тоже ништяк, скажу я тебе. Формулеровку вопроса прочитай, школото...
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