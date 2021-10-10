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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей - 5

Смешные комментарии из социальных сетей - 5 (36 фото)

Автор:
10 октября 2021 08:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
2601
36
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Картинки с комментариями с просторов интернета

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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40  комментариев
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13k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Комментарий к фото
А у миллионов, кто лайканул, нет мозгов.
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5k
ишты 10 минут назад
Комментарий к фото
И там и там борода в тему...
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1k
Eugene 10 минут назад
Комментарий к фото
Дизель экономичнее.
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873
Довер Иванович 48 минут назад
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Сиськозавр
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2k
A Час назад
Комментарий к фото
А ещё мельче шрифт можно было сделать?
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
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Закладка гашиша.
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17k
Егор 2 часа назад
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Как говорил один дедушка: "Я в том возрасте, когда согласие пугает больше, чем отказ."
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2k
lekha-fil 3 часа назад
Кто ещё вот это вот не постил? Подтягивайтесь, не стесняйтесь.
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12k
Михалыч 3 часа назад
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Не так. Это психически больные люди, у которых иногда дохрена денег, благодаря другим людям, с проблемами развития и большим количеством свободного времени.
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14k
Роберт Шекли 3 часа назад
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Руки замерзли
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2k
Enotko Ytko 3 часа назад
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рука белая.... ребенок черный...
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5k
Ruk 3 часа назад
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я думаю что 95% зрителей за быка
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18k
Anna 3 часа назад
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спиндукли узкие и босяком (Э. Хиль)
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1k
Sergey Pankratov