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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР (25 фото)

Автор:
08 октября 2021 21:15
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
957
25
Подборка фотографий с интересными и знакомыми моментами из советского прошлого.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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99
Роман 12 часов назад
есть какое-то очарование в этих снимках....
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Юденич 36 минут назад
Очень хорошие снимки. Больше всего понравилось их разнообразие. Люди из разных городов и республик СССР а не только Москвы и Питера.
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104
Юденич 39 минут назад
Комментарий к фото
Контраст с советскими женщинами очень заметен. Как представители разных измерений.
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