957
25
Подборка фотографий с интересными и знакомыми моментами из советского прошлого.
2.
Валерий Мусин — коверный клоун и первый дрессировщик кошек в советском цирке, 1970-е, Азербайджанская ССР, г. Баку
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
- 30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок
- С длинными волосами боролись не только в СССР
- 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети
- 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива
Метки: СССР люди страна фотографии
57
Понравилось57
Новости партнёров