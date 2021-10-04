1. Ульф Нильсон «Один на сцене»
О чём. Первый раз — в первый класс
Для кого. 5 — 8 лет
Самое сложное в школе первое время — быть всё время на виду. Только что ты был в уютном доме, с мамой-папой-братом, а теперь нужно выйти к доске, встать у парты или выйти на сцену — и продемонстрировать свои знания и умения всем. Всем этим незнакомым мальчикам и девочкам, дядям и тётям. Ульф Нильсен, большой шведский мальчишка, как всегда обращает все страхи в шутку, а главным спасением от всех бед считает семью и её поддержку. Потому что сказать даже одну фразу со сцены бывает намного легче, если тебя за руку держит любимый брат.
2. Мария Бершадская «Большая маленькая девочка»
О чём. Про школьную социализацию
Для кого. 7 — 9 лет
Пожалуй, серия белорусской писательницы Марии Бершадской о девочке Жене — такой высокой, но ещё первокласснице — идеально подходит для первого опыта социализации, когда многие вокруг тебя мыслят родительскими (бабушкиными, учительскими) стереотипами. Можно дружить с теми, кто младше или старше тебя, выше или толще, можно готовить бутерброды из чего хочешь и совершенно необязательно дарить и получать валентинки в День святого Валентина. В общем, Бершадская как мама одного сына и двух дочек (и как большая девочка, конечно) довольно неплохо знает, что за проблемы волнуют младшеклашек.
3. Тимо Парвела «Элла в первом классе» и другие книги
О чём. Про адаптацию к школе (и отличных учителей)
Для кого. 7 — 9 лет
Тимо Парвела — это такой симпатичный финский писатель, который долгое время работал учителем начальной школы. Его книжки выходили в России пару десятков лет назад, но вот издательство «Розовый жираф» затеяло переиздание серии про девочку Эллу и её одноклассников. И это очень хорошо. Книжки Парвела очень простые, диалоговые, над ними гарантированно будет хохотать вся семья — наверное, потому что их секрет в искренности и любви, с которой автор описывает детей. Истории про Эллу как будто говорят нам: да, школа — это абсолютный абсурд, но если у тебя отличный учитель — всё будет в порядке.
4. Ракель Дж. Паласио «Чудо»
О чём. Про инклюзию в школе
Для кого. 10 — 14 лет
Впрочем, у того же издательства «Розовый жираф» есть отличная полосатая серия «Вот это книга!», в которой уже повзрослевшие школьники сталкиваются с проблемами посерьёзнее. «Чудо» Паласио стоит читать не только для повышения терпимости к людям с инвалидностью, но и в принципе для адекватного восприятия тех, кто выглядит иначе, чем ты. Вообще быть «другим» в школе — крайне неприятно, а иногда даже опасно, что и говорить про парня с редким генетическим заболеванием, лицо которого похоже на маску из фильма ужасов. Вот такой главный герой «Чуда», но роман написан не только от его лица, но и одноклассника, подруги, сестры. В итоге получается такая объёмная картинка, в которой все герои немного странные, со своими страхами и комплексами — а потому абсолютно одинаковы по внутренней уязвимости.
5. Джудит Керр «Как Гитлер украл розового кролика»
О чём. О жизни подростка во время Второй мировой войны
Для кого. 10 — 13 лет
В последнее время романы о жизни детей во время Второй мировой войны стали (как бы это ужасно ни звучало) трендом. Ребёнок, который по какой-то непонятной причине находится в кромешном взрослом аду — это всегда ужасно, и говорить об этом необходимо, правда важно — каким именно тоном. Джудит Керр сама была такой маленькой девочкой, да ещё и еврейкой — и хорошо запомнила то время. Её книги написаны так, как будто писательница вновь вернулась в детство и приобрела эту сверхспособность: видеть во всём ужасе гитлеровского террора украденные игрушки, тоску по большому обеденному столу, переход в новую школу и сложности изучения чужого языка, отсутствие друзей и новой одежды по размеру. Это такие исторические романы, в которых без труда узнаёшь знакомых детей и взрослых, потому что люди чувствуют, учатся и любят в любое время — и в мире, и в войне.
6. Ульф Старк «Чудаки и зануды» (13 — 16 лет)
О чём. О гендере подростков
Для кого. 13 — 16 лет
Старк, сам того не ведая, коснулся в своей небольшой книге довольно больной сейчас темы — определения гендера у детей и подростков. Главную героиню принимают в новой школе за парня — из-за необычного имени Симона (которое превращают в «Симон»), мальчишеской стрижки и небрежной одежды. Тут вам и бунт, и враньё, и первая влюбленность — в лучшего друга, который считает тебя парнем. Взрослым тоже будет полезно прочитать «Чудаков и зануд», чтобы посмотреть на себя со стороны. Может быть, слова мудрого дедушки Симоны заставят их пересмотреть свои слишком «правильные» взгляды.
7. Аньес Дезарт «Ты мне не нравишься»
О чём. О переходном возрасте и первой влюблённости
Для кого. 13 — 16 лет
Отличницы тоже плачут — так считает французская писательница Дезарт, и вообще-то она права. Хорошие во всех отношениях девочки часто абсолютно не интересуются парнями, а вот когда проходит слух (и подтверждается!) что самый симпатичный парень в классе испытывает к ним чувства — вот тут-то крышу и сносит. И отношения с лучшей подругой могут разладиться, потому что та внезапно решила сменить жизненные ориентиры. И у мамы кризис среднего возраста и новая работа. Да и отец от неё не отстаёт — в общем, французские школьницы почти не отличаются от русских по градусу восприятия проблем. Эмоции, слёзы и любовь, ну и да — немного учёбы в выпускном классе.
8. Тод Штрассер «Волна»
О чём. О необычных учителях (и их влиянии)
Для кого. 14 — 16 лет
Эта история, основанная на реальных событиях, стала настолько популярной, что её дважды экранизировали. А ведь первоначально Тод Штрассер просто написал небольшую статью про учителя истории, который удивился реакции своих учеников на фильм о фашистской Германии. Школьники не могли поверить, что никто в целой стране не сопротивлялся тоталитарному режиму и тем зверствам, которые при нём происходили. Преподаватель начал рискованный эксперимент по созданию ячейки с особым приветствием, правилами и лидером (историком). Довольно быстро, впрочем, всё выходит из-под контроля: влюбленные ссорятся, друзья дерутся, по какой-то злой иронии снова избивают еврейского парня. В общем, эта книга о том, как думать своей головой вне зависимости от лидеров и ячеек, и оставаться человеком несмотря ни на что.
Источник:
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