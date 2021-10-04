Самое сложное в школе первое время — быть всё время на виду. Только что ты был в уютном доме, с мамой-папой-братом, а теперь нужно выйти к доске, встать у парты или выйти на сцену — и продемонстрировать свои знания и умения всем. Всем этим незнакомым мальчикам и девочкам, дядям и тётям. Ульф Нильсен, большой шведский мальчишка, как всегда обращает все страхи в шутку, а главным спасением от всех бед считает семью и её поддержку. Потому что сказать даже одну фразу со сцены бывает намного легче, если тебя за руку держит любимый брат.

2. Мария Бершадская «Большая маленькая девочка»

О чём. Про школьную социализацию

Для кого. 7 — 9 лет