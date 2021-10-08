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Тест по драмам. Угадайте фильм по одному кадру

Тест по драмам. Угадайте фильм по одному кадру

Автор:
08 октября 2021 13:13
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   мелодрамы   тест   тесты по фильмам   угадайте фильм по кадру   
795
1
Тест составлен по фильмам, снятым в Голливуде. Восемь вопросов, связанных с одними из самых рейтинговых и кассовых фильмов. Погнали?
Из какого фильма этот кадр?
1/8Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
2/8Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
3/8Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
4/8Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
5/8Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
6/8Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
7/8Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
8/8Из какого фильма этот кадр?

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Метки: Тесты   кинотесты   мелодрамы   тест   тесты по фильмам   угадайте фильм по кадру   
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