В соцсетях вспомнили телогрейки made in USSR и сравнили их с современными «дутиками»

Как сообщается на moslenta.ru, фото демонстрации модной одежды, в год смерти главы правительства СССР И.В. Столина, было размещено и обсуждалось в сети в Facebook-группе «Москва — та!».

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Участники сообщества отметили сходство телогреек на фото с современной верхней зимней одеждой: пуховиками-«дутиками». «Класс! Так вот откуда стёганые пуховики появились! Родоначальники!», «Смотрятся современно», «Выходит, у нас изобрели стёганые пальто с наполнителем?», «Прямо предшественники "дутиков". Можно сказать, дали новое направление и идею», — комментировали фото в соцсети.

Те, которые помоложе и не сталкивались с рабочими фуфайками или утеплителями под шинель военнослужащих Красной Армии признались, что это им в диковинку - не видели подобных моделей в продаже. «Ни разу в жизни не встречала таких моделей. Наверное, так и не вышли в серию, излишне нарядны», — написала одна из подписчиц. Ещё одна поинтересовалась, продолжается ли выпуск подобных пальто, и призналась, что недавно искала нечто наподобие, но не смогла найти. Кто-то из пожилых вспомнил, что старые модели «стёганок» были теплее и куда удобнее для работы, чем современные поделки из синтепона.

P.S.

Прошу пардону, но невольно вспомнилась сельская частушка в тему:

Я 3 года проработал

На колхозном дизеле,

Ни...чего не заработал,

А фуфайку... свистнули...