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В соцсетях вспомнили телогрейки made in USSR и сравнили их с современными «дутиками»

В соцсетях вспомнили телогрейки made in USSR и сравнили их с современными «дутиками» (1 фото)

Автор:
08 октября 2021 05:56
Сообщество : Жить в России
Метки: 1953   Россия   СССР   год   дутики   моды   показ   сравнение   
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Модный показ новых моделей телогреек для работников сельской местности и военизированной охраны, 1953 год.

Как сообщается на moslenta.ru, фото демонстрации модной одежды, в год смерти главы правительства СССР И.В. Столина, было размещено и обсуждалось в сети в Facebook-группе «Москва — та!».

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Участники сообщества отметили сходство телогреек на фото с современной верхней зимней одеждой: пуховиками-«дутиками». «Класс! Так вот откуда стёганые пуховики появились! Родоначальники!», «Смотрятся современно», «Выходит, у нас изобрели стёганые пальто с наполнителем?», «Прямо предшественники "дутиков". Можно сказать, дали новое направление и идею», — комментировали фото в соцсети.


Те, которые помоложе и не сталкивались с рабочими фуфайками или утеплителями под шинель военнослужащих Красной Армии признались, что это им в диковинку - не видели подобных моделей в продаже. «Ни разу в жизни не встречала таких моделей. Наверное, так и не вышли в серию, излишне нарядны», — написала одна из подписчиц. Ещё одна поинтересовалась, продолжается ли выпуск подобных пальто, и призналась, что недавно искала нечто наподобие, но не смогла найти. Кто-то из пожилых вспомнил, что старые модели «стёганок» были теплее и куда удобнее для работы, чем современные поделки из синтепона.


P.S.

Прошу пардону, но невольно вспомнилась сельская частушка в тему:

Я 3 года проработал

На колхозном дизеле,

Ни...чего не заработал,

А фуфайку... свистнули...


Источник:

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Метки: 1953   Россия   СССР   год   дутики   моды   показ   сравнение   
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12  комментариев
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486
Anal Aggressor 3 часа назад
Автор, не обращай внимания на критику. Торопись! Пиши быстрее! Бери количеством. Ты должен отобрать у Покемонки шоколадную медаль!
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6k
Invertor Минуту назад
Автор, тебе сколько лет? 5-10? Ну точно редька с хреном. Кто такой Столин? Если это о Сталине, то он никогда не был главой правительства СССР.
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11k
Ледовый 49 минут назад
Столина на тебя нет
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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29
@photoaQyn 2 часа назад
фуфайка это что что я когда в армии служил было так холодно на что спали в ватных штанах надетых на галифе и кроме одеяло ещё и шинели накрывать
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1k
Digektor 3 часа назад
Мега_пост! Соцсети - это как британские ученые прям :))))))
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11k
Bonchyk 3 часа назад
Столина на Сталина исправь
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27
Valparaiso Bonchyk 2 часа назад
стиль написания - редька
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