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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Голди Мабовиц Мейерсон - позже известная как Голда Меир, премьер-министр Израиля, играет леди Либерти в американском театрализованном представлении, Милуоки, Висконсин, 18 мая 1919 год
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3.
Шарль Годфруа пролетает на своем Ньюпорте 11 “Бебе” через Триумфальную арку в Париже 7 августа 1919 год
5.
Народный артист РСФСР, режиссер Юрий Егоров и оператор Николай Пучков во время съемок фильма "Однажды, двадцать лет спустя", 1980 год
6.
Наш Никита Сергеевич Хрущев с визитом в США заехал в Голливуд. 1959 год
И там, одна кинозвезда Ширли Маклейн, пыталась его соблазнить, чему он очень радуется, на фото это хорошо видно. А Нина Петровна совсем его не ревнует. Стоит и улыбается. Хорошие были годы.
9.
Британские футболисты приветствуют нацистов как проявление гостеприимства в товарищеском футбольном матче. Берлин, 14 мая 1938 года
12.
Корабли флота США на Тихом океане, 1944 год
Часть Тихоокеанского флота США на якорной стоянке - атолл Маджуро, Тихий океан, 1944 год
15.
Экс-вратарь мадридского "Реала" Хулио Иглесиас целует руки Льву Яшину 1989 год
В 1989 году Хулио приезжал на гастроли в Москву. Но еще до поездки певец очень просил организовать ему встречу со Львом Яшиным. Именно советский голкипер и был кумиром Иглесиаса. Встреча получилась очень эмоциональной, а в какой-то момент Хулио не справился с эмоциями, взял руки Яшина и поцеловал их. Максимально трогательное фото!
Фото ИТАР-ТАСС/Николай Малышев
Фото ИТАР-ТАСС/Николай Малышев
17.
2А3 «Конденсатор-2П». 1955 год
2А3 «Конденсатор-2П» — советская опытная 406-мм самоходная артиллерийская установка особой мощности. Всего было изготовлено 4 артиллерийских орудия. В 1957 году САУ 2А3 прошла в параде на 7 ноября по Красной площади и произвела фурор среди отечественных обывателей и иностранных журналистов.
18.
Мухаммед Али
Признаться, я немного нервничал, когда приземлился в СССР. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих, как роботы, и агентами спецслужб, прослушивающими мою комнату.
Но я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста…
Но я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста…
19.
Сержант греческой армии Ициос Димитриос (Δημήτριος Ίτσιος), обороняясь из ДОТа №Π8 стал причиной гибели 232 немецких солдат и офицеров
Он оборонял свой сектор, давая возможность безопасно отступить своим сослуживцам.
Расстреляв все 38.000 патронов, он сдался.
Расстрелян немцами на месте, нарушившими тем самым Женевскую конвенцию впервые по отношению к военнопленным на территории Греции...
Расстреляв все 38.000 патронов, он сдался.
Расстрелян немцами на месте, нарушившими тем самым Женевскую конвенцию впервые по отношению к военнопленным на территории Греции...
20.
Москва, Театр на Таганке, 30 сентября 1977 года. День 60-летия режиссера Юрия Любимова. Фото Александра Стернина.
22.
Борислав Брондуков на кинопробах к фильму «Кин—дза—дза»
Для Борислава Брондукова Георгием Данелией специально была придумана роль в фильме «Кин–дза–дза». Но когда начались съемки, актер слег с инсультом. Данелия в этой роли не видел больше никого, поэтому вообще убрал этот эпизод из сценария.
33.
Красный день календаря... 7 ноября 1953 года, Тамбовская область, Первомайский район (бывший Богоявленский))
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