15.

В 1989 году Хулио приезжал на гастроли в Москву. Но еще до поездки певец очень просил организовать ему встречу со Львом Яшиным. Именно советский голкипер и был кумиром Иглесиаса. Встреча получилась очень эмоциональной, а в какой-то момент Хулио не справился с эмоциями, взял руки Яшина и поцеловал их. Максимально трогательное фото!

Фото ИТАР-ТАСС/Николай Малышев