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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
06 октября 2021 22:34
Метки: история   ретро   фото   
843
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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18k
SolomonA 8 часов назад
Я подумал, что слева - Макрон...

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105
Юденич 48 минут назад
Комментарий к фото
Одет как педрило.
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4k
Andrey Abramov 5 часов назад
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1k
Андрей Ы. 8 часов назад
Камуфлированная ряса. Теперь я видел всё.
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