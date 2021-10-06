Фигурки из полимерной глины

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Доброго времени суток. Хочется рассказать вам о своём хобби. Самый лучший для меня отдых - слепить что-нибудь из полимерной глины.
Это - самое лучшее занятие для интроверта))
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Спасибо за просмотр )))
Авторский пост
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А, Тигруше нужна подруга.
Очень здорово.