FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2327 постов • 426 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Фигурки из полимерной глины

Фигурки из полимерной глины (7 фото)

Автор:
06 октября 2021 11:44
Сообщество : Искусство
Метки: hobby   лепка   полимерная глина   фигурки из полимерной глины   хобби   
449
7

Доброго времени суток. Хочется рассказать вам о своём хобби. Самый лучший для меня отдых - слепить что-нибудь из полимерной глины.

Это - самое лучшее занятие для интроверта))

×

Спасибо за просмотр )))

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: hobby   лепка   полимерная глина   фигурки из полимерной глины   хобби   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
919
Glassy 4 часа назад
Очень круто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Vasil 4 минуты назад
Классные работы.
А, Тигруше нужна подруга.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Majul 2 часа назад
Интроверт часто обладает каким-нибудь талантом.
Очень здорово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Irinka Автор поста Majul 52 минуты назад
Спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир 3 часа назад
Почему моряк-бегемот без штанов? Всё пропил, но флот не опозорил....?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Irinka Автор поста Владимир 56 минут назад
все прикрыто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Лепим собаку подозреваку Лепим собаку подозреваку 40 шедевров от любителей вязания крючком 40 шедевров от любителей вязания крючком Менеджер мясной лавки создает невероятные скульптуры из фарша Менеджер мясной лавки создает невероятные скульптуры из фарша Русская мастерица создает чудесные изделия из глины в уникальной технике Русская мастерица создает чудесные изделия из глины в уникальной технике Тайные хобби знаменитостей Тайные хобби знаменитостей
Irinka
Посмотреть сериальчик, выпить чайку и что-нибудь слепить)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
1
204
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
"Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего стрельбу из люка авто
2
231
"Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего стрельбу из люка авто
Набирающие популярность в сообществах
Panhard Dyna Z — автомобиль, сияющий улыбкой
0
1
Panhard Dyna Z — автомобиль, сияющий улыбкой
Эволюция представительских автомобилей Mercedes S-class с 1904 по 2021 год
1
2
Эволюция представительских автомобилей Mercedes S-class с 1904 по 2021 год
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#история#картинки#сша#автомобили#в мире#падение#автомир
#фото#прикол#Разное#Россия#подборка#авто аварии#фотографии#забавно#приколы#на различный вкус
#факты#животные#дтп#аварии#новости#прикольные#ynews#нападение#смешные#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться