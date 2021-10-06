Люди, которых судьба столкнула с непонятными вещами, но им помогли найти ответ в Интернете

Пришла пора для очередных вопросов от людей, столкнувшихся с непонятными находками и ответов от всезнающих интернет-знатоков.

Трудно не удивляться тому, на что способен «коллективный разум», который в итоге порождает новые знания. Если вы любите угадывать и узнавать нечто новое, то сейчас вашему мозгу будет приятно.