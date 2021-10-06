Люди, которых судьба столкнула с непонятными вещами, но им помогли найти ответ в Интернете

Пришла пора для очередных вопросов от людей, столкнувшихся с непонятными находками и ответов от всезнающих интернет-знатоков.
Трудно не удивляться тому, на что способен «коллективный разум», который в итоге порождает новые знания. Если вы любите угадывать и узнавать нечто новое, то сейчас вашему мозгу будет приятно.
Вопрос: «Примитивная структура с внутренней стороны берегов Северной Каролины»
Ответ: «Это засидка для охоты на уток».
У берегов Северной Каролины проходит почти непрерывная полоса из островов, образуя некое подобие залива. Это строение было замечено у внутренних берегов.
Вопрос: «Маленькая овальная золотистая штука с двумя кнопками. При нажатии ничего не происходит. На одной кнопке есть буква "M" или "W". Лёгкая, из пластика. Сзади есть крышка отсека для батареек. Размером со спичечный коробок»
Ответ: «Это пульт управления прибором для женских любовных утех».
Автор фото: «Всем спасибо за комментарии. Я получаю много ответов, что это связано с утехами, но я нашла пульт в бардачке моего мужа, и я не думаю, что он пользуется чем-то таким, лол».
На что один из пользователей ответил автору: «Это определённо для этого, возможно, просто он использует пульт, а кто-то другой использует прибор. Сожалею»
Вопрос: «Углубление на моей школьной парте. Оно есть на всех типах таких столов. Размером с мяч для пинг-понга»
Ответ: «Это углубление для пальца, чтобы было удобнее передвигать столешницу в другое положение, так как конструкция парты это позволяет»
Вопрос: «Найдено на детской площадке. Спираль с шариками на концах, стоящая на двух шестах, вся конструкция металлическая. Что это такое?»
Ответ: «Это космический мотоцикл. И летающая лошадь. И пушка луча смерти. И автомат для мороженого. И гигантская серьга. И парящий поезд. И приспособа для игры в хупбол»
Эта конструкция называется Spirallo, и её целью является развитие воображения у детей. У Spirallo нет конкретной функции, и дети могут играть с ней так, как им вздумается
Вопрос: «Найдено в ящике с кухонной утварью в комиссионном магазине. Есть идеи, для чего нужен этот странно привлекательный предмет?»
Ответ: «Это винтажная решётка для мыла, которой пользовались домохозяйки до изобретения жидких средств для мытья посуды»
Внутрь данной клетки клали кусок мыла, после чего, либо подставляли его под струю горячей воды, либо водили в раковине с уже набранной водой, чтобы получить мыльный раствор для мытья посуды. Как сообщается, чаще всего домохозяйки клали внутрь обмылки, что позволяло полностью использовать кусок мыла.
Вопрос: «Что это такое? Понятия не имею, откуда у меня это. Не имею ни малейшего представления, что это может быть. Состоит из двух металлических прутов, покрытых желтым пластиком с резиновыми колпачками на концах. ПОМОГИТЕ!»
Ответ: «Это подставка для работы с досками и другим строительным материалом. Тебе понадобится вторая такая»
Вопрос: «В модном отеле есть неглубокая ванна, разделённая на две части. При нажатии кнопку одна сторона загорается красным светом и около 30 секунд льётся горячая вода. Затем другая сторона загорается синим светом и начинает наполняться холодной водой примерно такое же время»
Ответ: «Это очень распространено в Германии, мы называем это Wechselbad. Сначала надо опускать ноги в горячую воду, а затем быстро опускать их в холодную (повторять несколько раз). Это должно улучшать циркуляцию крови, хотя я не уверен, есть ли у этого научные доказательства»
Вопрос: «Что это за отверстия рядом с крышей этого старого дома?»
Ответ: «Это голубятня»
Отверстия предназначаются для гнёзд, а выступ перед ними для отдыха
Вопрос: «Может ли кто-нибудь помочь идентифицировать эти диснеевские значки? Они выглядят настолько просто и непонятно, что я понятия не имею, почему они существуют. Они не защелкиваются в отверстиях на столешнице, это просто стол»
Ответ: «Это маленькие угольные пуговицы с передней части костюма Олафа из мультфильма "Холодное сердце"»
Вопрос: «Что это за вещь? Металлическая и довольно тяжелая, около 30 см в длину»
Ответ: «Это старинное ручное зеркало. Рельефный узор напоминает греческий или римский. Для использования гладкая сторона должна быть отполирована до блеска. Возможно, сделано из бронзы»
Вопрос: «Плоские металлические штуки трех размеров с крючками с одной стороны. Скорее всего, нержавеющая сталь. Найдены в кухонном ящике»
Ответ: «Это для фаршированной птицы. Вы фаршируете птицу, а затем закрываете этими пластинами отверстие. Крючками пластина цепляется за кожу птицы, которая удерживает пластину на месте»
Вопрос: «Неизвестный предмет мебели с краном и ручным насосом. Верхняя часть с ручкой и краном не соединена с нижним шкафом»
Ответ: «Это насос для сидра»
Этот аппарат использовался для подачи сидра из ёмкости, которая располагалась в нижней части, но кажется, кто-то убрал оттуда механизм и заменил его полкой.
Вопрос: «Несколько таких штук размером с парковочное место на дороге возле моего дома. Ограждения и другие конусы расставляются таким образом, чтобы водители не могли на них заезжать, а верхняя часть кажется резиновой, и состоит из нескольких соединённых вместе частей. Спасибо!»
Ответ: «Это установки, чтобы делать дорожное движение более спокойным»
Такие сборные маты из плотной резины устанавливаются вдоль дороги с разных сторон, сужая проезжую часть, заставляя водителей притормаживать и объезжать их. Своеобразная альтернатива искусственным неровностям, которые в России принято называть «лежачий полицейский».
Вопрос: «Что это за странная сеть из тросов и грузов на здании?»
Ответ: «Это система тросов для живой стены. Грузы внизу удерживают тросы в натянутом состоянии»
По всей видимости, так называемая живая стена на этом здании ещё только в самом начале своего создания.
Вопрос: «Странные пыльные узоры, которые продолжают появляться на москитной сетке на окнах моей квартиры»
Ответ: «Предыдущий жилец курил в сторону вентилятора, который выдувал дым в окно. Я столько раз сталкивался с этим, сдавая квартиры для работы. Этот узор будет возвращаться, пока вы не снимите и хорошенько не промоете москитную сетку целиком в ванне с мылом».
Источник:
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... зеркало узнала сразу - до чего же я древняя! ))))