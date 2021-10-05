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Восьмиклассник бы осилил... Тест по истории Нового времени

Восьмиклассник бы осилил... Тест по истории Нового времени

Автор:
05 октября 2021 10:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: 8 класс   Новое время   Тесты   мировая история   тест   тесты за 8 класс   тесты по истории   
11313
1
Вопросы в данном тесте построены на базе учебной программы, ориентированной на учеников восьмого класса. Тест по мировой истории за период с 1800 по 1900 годы.
Что такое Чартизм?
1/8Что такое Чартизм?

upload.wikimedia.org

В 1848 году во Франции вспыхнула революция. Какие события спровоцировали резкий рост социального недовольства?
2/8В 1848 году во Франции вспыхнула революция. Какие события спровоцировали резкий рост социального недовольства?

cont.ws

Вокруг какого государства в XIX веке объединились германские государства?
3/8Вокруг какого государства в XIX веке объединились германские государства?

pbs.twimg.com

Какой историографический термин обозначает национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение государств Италии?
4/8Какой историографический термин обозначает национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение государств Италии?

www.vistanet.it

В 1807-1814 годах произошла Англо-датская война, также получившая название "Война канонерских лодок". Какие потери понесла Дания в результате этой войны?
5/8В 1807-1814 годах произошла Англо-датская война, также получившая название "Война канонерских лодок". Какие потери понесла Дания в результате этой войны?

upload.wikimedia.org

В истории США этот период истории называется "Trail of Tears" (или "Дорога слёз"). Что же произошло в США в 1831 году?
6/8В истории США этот период истории называется "Trail of Tears" (или "Дорога слёз"). Что же произошло в США в 1831 году?

upload.wikimedia.org

В 1834 году, а также в период с 1840 по 1844 гг. крестьяне в России стали устраивать бунты. Под каким названием они вошли в учебники истории?
7/8В 1834 году, а также в период с 1840 по 1844 гг. крестьяне в России стали устраивать бунты. Под каким названием они вошли в учебники истории?

was.media

Что такое антиклерикализм?
8/8Что такое антиклерикализм?

turgenevmus.ru

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Метки: 8 класс   Новое время   Тесты   мировая история   тест   тесты за 8 класс   тесты по истории   
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46  комментариев
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309k
Adat 2 дня назад
Тут для взрослых людей больше наверно на логику надо полагаться. 6/8
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9
В-ий День назад
9/8, и это всего за две попытки! ну тык йопта, я ж интеликтуал
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2k
Sergei Ogarkov День назад
А где атомные бомбардировки рептилоидов в 19 веке?
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19k
Dobrovit 2 дня назад
Да хрен бы какой восьмиклассник ответил на такие вопросы! ((
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8
Данила Меньшиков 2 дня назад
Только с картофельным бунтом ошибочка вышла)
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7k
Дмитрий Данилов 2 дня назад
В школе этому не учили.
Но если ты не дурак, то умеешь думать логически и такие тесты можно решать с вероятностью в 90% успеха
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1k
閃光 2 дня назад
Автор перешел в 9-й класс и решил подрезать Никифоридиса?
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14k
Михаил Гривин 2 дня назад
Автор, не бредь, не учат такого на истории. Про "дорогу слёз" я отдельно читал в книге, в школе этого 100% не было.
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2k
Евгений 2 дня назад
6/8. Не знал ответов ни на один вопрос. Логически догадывался
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830
Остап_Бендер_Задунайский 2 дня назад
Удовлетворительно. Ну и ок.
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1k
Александр Алехин 2 дня назад
8 из 8 все отлично....
только я все угадал, наверняка вообще ничего не знал.
В принципе это все что нужно знать про систему оценки учеников тестами с вариантами ответа.
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741
Freude 2 дня назад
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14k
Габит Калыков 2 дня назад
6 из 8.
Насчет Пруссии догадывался, но думал, что есть подвох.
А насчет Дороги слез сомневался, что в США будут оплакивать уничтожение индейцев.
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3k
le4t 2 дня назад
Странно...
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4k
просто Дмитрий 2 дня назад
Стар становлюсь, Очень стар. Суперстар
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3k
Юра Гагарин 2 дня назад
а вот историю я знаю
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24k
Андрей 2 дня назад
Из-за картофеля в России бунты , во Франции революция - страшный овощ оказывается
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6k
dikijjim 2 дня назад
ошибся с Пруссией, ответил Бавария подумал поляки же Пруссия, хотя хотел Бавария ответить(и картофельные ответил хмельные...4 получил.
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34k
Гёз Уленшпигель 2 дня назад
7/8. Поколение ЕГ наверняка этот тест провалит.
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6k
Николай 2 дня назад
7\8, но не для восьмиклассника это... тем более нынешнего...
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1k
Павел 2 дня назад
Для каких еще восьмиклассников?? Тут вопросы из игры "что где когда" "история за тысячу" для Вассермана и ему подобных.
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