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Вопросы в данном тесте построены на базе учебной программы, ориентированной на учеников восьмого класса. Тест по мировой истории за период с 1800 по 1900 годы.
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Но если ты не дурак, то умеешь думать логически и такие тесты можно решать с вероятностью в 90% успеха
только я все угадал, наверняка вообще ничего не знал.
В принципе это все что нужно знать про систему оценки учеников тестами с вариантами ответа.
Насчет Пруссии догадывался, но думал, что есть подвох.
А насчет Дороги слез сомневался, что в США будут оплакивать уничтожение индейцев.