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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
05 октября 2021 00:09
Метки: история   ретро   фото   
468
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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7k
Фobosgrunt 6 часов назад
Привязывали ребенка ее же родственники ради шоу, на фото она стоит справа. Платил организатор ребяткам по 15 баксов в месяц, они там стреляли из лука, танцевали, страпонили друг друга, пока власти этот балаган не разогнали, а туземцов не депортировали домой.
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24k
aolti 3 минуты назад
Комментарий к фото
Конечно же, смотрят не наличие туберкулезных очагов, а алмазы. Не в кишечники, а сразу в легких, правда?
Не надоело совковую пропаганду пережевывать?
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5k
ZmeyUA 8 минут назад
Какие нах алмазы рентгеном? Кто-то муйню ляпнул и остальные повторяют
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11k
Bill 6 часов назад
Увидел "перезапись музыки" - чуть не всплакнул. И ковёр у нас на стене был точно такой же!
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