8.

По городу слонялись свиньи, поедавшие объедки. Мертвые животные могли по несколько дней лежать в уличных канавах. В городе существовал Департамент уборки улиц, созданный в 1881 году, но он не справлялся со своей работой. Хотя департамент получал в год около 2,35 миллиона долларов государственных средств (для сравнения – Аляска была куплена за 7,2 миллиона), результат его работы стремится к нулю.

Лошади ежедневно оставляли на дорогах более тысячи тонн навоза и 200 тысяч литров мочи. Умершую скотину распрягали и оставляли лежать там, где она упала.