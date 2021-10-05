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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
Вход в плавательный бассейн в Кримпене-ан-де-Лек с надписью «Евреи не допускаются». Нидерланды, 1941 год
4.
Луи де Фюнес и его младший сын, Оливье де Фюнес на съёмках "Фантомас разбушевался",1965 год
Снявшись в шести фильмах вместе со своим знаменитым отцом, Оливье решил, что актёрское ремесло не является его призванием. После ряда успешных ролей он покинул кино и стал пилотом пассажирских рейсов авиакомпании Air France
5.
Жить стало лучше, жить стало веселей! Патриотическая акция, на которой две женщины демонстрируют что можно было купить на 1 доллар 34 цента в 1918 и 1945 годах. США. 1945 год
8.
Нью-Йорк был одним из самых грязных городов Америки.
По городу слонялись свиньи, поедавшие объедки. Мертвые животные могли по несколько дней лежать в уличных канавах. В городе существовал Департамент уборки улиц, созданный в 1881 году, но он не справлялся со своей работой. Хотя департамент получал в год около 2,35 миллиона долларов государственных средств (для сравнения – Аляска была куплена за 7,2 миллиона), результат его работы стремится к нулю.
Лошади ежедневно оставляли на дорогах более тысячи тонн навоза и 200 тысяч литров мочи. Умершую скотину распрягали и оставляли лежать там, где она упала.
Лошади ежедневно оставляли на дорогах более тысячи тонн навоза и 200 тысяч литров мочи. Умершую скотину распрягали и оставляли лежать там, где она упала.
12.
Это последний день рождения Мэрилин, а также был последний день и на съемочной площадке фильма «Что-то должно случиться», 1 июня 1962 год
15.
Мальчик с подушкой, привязанной сзади, чтобы смягчить падение на льду, катается на коньках. Нидерланды. 1933 год
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Внимание на индикаторы! Перезапись музыки с бобинного магнитофона «Яуза-209» на кассетную деку «Маяк-233». СССР. 1980-е
19.
Памятник императору Александру II в Кремле (снесён в 1918 г.). Москва. Российская империя. 1900-е
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Советские и американские ветераны Второй мировой войны на фоне Центрального Дома Красной Армии. Москва, СССР. 9 мая 1955 год
24.
Колесно-гусеничный разведывательный автомобиль "Vickers",созданный специалистами британской фирмы Vickers Armstrong Ltd в 1926-м году
25.
Всемирная ярмарка. Международная выставка «Век прогресса», Чикаго (27 мая 1933 г. - 31 октября 1934 год
28.
Речной пират, убивший по меньшей мере 6 человек (одной из своих жертв он вырезал глаза перед смертью), ждет казни, Китай, 1900 год
29.
Воздушный тяжёловоз. Французский транспортный самолёт Breguet Br.765 Sahara
Транспортный cамолёт Br.765 Sahara был создан на базе пассажирского двухпалубного самолёта Breguet Br.763 (Deux-Ponts) по заказу военно-воздушных сил Франции. Военная версия самолёта получила 4-мя двигателями Pratt & Whitney R-2800-CB17, мощностью 2 500 л.с. каждый, в то время как базовая гражданская машина оснащалась Pratt & Whitney R-2800-CА18, мощностью 2 400 л.с.
Br.765 Sahara мог перевозить до 130 солдат в снаряжении либо 17 тонн груза на расстояние до 3 800 км. Всего было построено 4 Br.765 Sahara, эксплуатировавшихся ВВС Франции до 1972-го года.
Br.765 Sahara мог перевозить до 130 солдат в снаряжении либо 17 тонн груза на расстояние до 3 800 км. Всего было построено 4 Br.765 Sahara, эксплуатировавшихся ВВС Франции до 1972-го года.
34.
29 августа в 1908 г. в окрестностях Санкт-Петербурга состоялся первый полет первого российского дирижабля «Учебный»
35.
Маленькая девочка из Филиппин, которую показывали в зоопарке Кони-Айленд вместе с животными. Её поместили среди обезьян и ящериц. Её связали веревками, а желающие посетители бросали в нее арахис. 1914 год
36.
Солдат из расчёта станкового пулемёта "Максим" 26-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии гвардии красноармеец Хабибулин
демонстрирует способ ведения огня "с рук", именно так он вёл бой оставшись из расчёта в живых один. Западный фронт, 23 сентября 1942 года
Авторский пост
Еще крутые истории!
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