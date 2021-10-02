277
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
×
9.
27—28 сентября 1991 г. XXII-й чрезвычайный съезд ВЛKСМ объявил свою историческую роль исчерпанной и заявил о самороспуске организации.
10.
29 ноября 1955 года произошло трагическое событие для советского военно-морского флота - в бухте Севастополя неожиданно взорвался находящийся на рейде линкор Черноморского флота Новороссийск
12.
«Во всех великих историях есть великие женские роли». Сигурни Уивер. Фото Хельмута Ньютона. США. 1983 год
15.
Мартин Скорсезе, Джоди Фостер и Роберт Де Ниро на презентации фильма «Таксист». Канны. Франция. 1976 год
23.
27 сентября 1912 года. Российская империя. Пожарные поднимают автомобиль шталмейстера Константина Николаевича Гартонга, который в результате аварии упал в реку Мойки. Действия происходят по адресу наб. Мойки д. 40 в Санкт-Петербурге
24.
Французский двухместный микроавтомобиль Inter Autoscooter весом в 170 кг.
Оснащался мотоциклетным двухтактным двигателем Ydral 175cc мощностью в 8,5 л.с. и развивал скорость до 80 км/ч. Выпускался на авиационном предприятии SNCAN с 1953 по 1955 год. Всего было собрано около 200 машин
27.
Соревнования по настольному теннису в пионерском лагере «Юность» московского завода «Эра». СССР. 1985 год
28.
Человек выбрасывается из горящего отеля с матрасом, чтобы смягчить падение Сеул, Республика Корея, 1971 год
34.
Советский танк на улице местечка Ракув (Raków, с 1921 по сентябрь 1939 в составе Виленского воеводства Польши) во время польского похода РККА. Польша. Сентябрь 1939 г.
В настоящее время поселок Раков в составе Воложенского района Минской области Республики Беларусь.
35.
Вот так английская стабильность! Чайная The Bridge Tea Rooms уже не одно столетие работает в здании, построенном в 1502 году . 4 раза Британский чайный совет признавал ее местом, где подают лучший чай всем британском королевстве.
Авторский пост
Еще крутые истории!
- Самые странные и необычные завещания
- Неожиданные находки в жилых домах
- Популярные профессии, которые исчезли благодаря появлению машин
32
Понравилось32
Новости партнёров