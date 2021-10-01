«Не дивись, что редко пишу: время — кипяток!»

Дело в том, что Зиновий Ефимович служил в сапёрных войсках. Причем в специальных частях, которые занимались разминированием немецких минных полей перед наступлением наших войск. Его боевое подразделение всегда находилось на передовой. А разминированием занимались чаще всего на подконтрольной немцами территории.

Обычно в ночь перед наступлением ползком, в полной темноте и в прямом смысле на ощупь, бойцы-сапёры расчищали от мин пути наступления для нашей боевой техники и пехоты. Так как разминировать всю территорию было невозможно, саперы делали лишь проходы для танков шестиметровой ширины. Обычно, почти до самых вражеских окопов. Эти проходы отмечали по краям специальными метками и наносили на карту. Если планировалось крупное наступление, то таких проходов делали по сто штук и больше.

Во время атаки механики танков вели свои машины по этим меткам и уже не боялись подорваться на мине. Да и пехота бежала вперед, тоже поглядывая на метки сапёров.

Позже Гердт вспоминал, что зимой даже такие метки были не нужны, так как каждая разминированная полоса была вся вытоптана животами сапёров и утром на целинном снегу её и так было отлично видно.