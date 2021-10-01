Первое высокоточное оружие появилось в годы Второй мировой. Рассказываем о немецких бомбах Fritz-X…

Эволюция немецкой бомбы

Одним из основных авиационных боеприпасов на вооружении ВВС Германии в период войны являлась фугасная 1000-кг цилиндрическая бомба серии SC (Sprengbombe Cylindrisch), существовавшая в трёх модификациях. Она активно использовалась Люфтваффе при бомбардировке городов и получила неофициальное прозвище «Герман» по имени рейхсминистра авиации Германа Геринга.

Одним из вариантов развития SC-1000 стала 1400-кг бронебойно-фугасная PC-1400. В отличие от предшественницы серия PC (Panzersprengbombe Cylindrisch) отличалась способностью пробивать листы металла благодаря толстому корпусу. Поэтому такие боеприпасы использовались против военных кораблей. К тому же эти бомбы оснащались взрывателем с задержкой, и их детонация происходила уже внутри корабля.

Конструкция PC-1400 стала основой для разработки новой авиационной бомбы, главной особенностью которой являлось дистанционное наведение. Идея управляемого боеприпаса возникла у немцев ещё до Второй мировой войны. Результаты Люфтваффе по поражению кораблей в годы Гражданской войны в Испании были признаны неудовлетворительными. Тогда в 1938 году дипломированный инженер и специалист в области аэродинамики и аэронавтики Макс Крамер начал эксперименты по повышению точности бомб.