Первое высокоточное оружие появилось в годы Второй мировой. Рассказываем о немецких бомбах Fritz-X…

С развитием военной авиации развивалось и, собственно, авиационное вооружение. Наиболее универсальным и одним из самых смертоносных средств поражения противника являлись бомбы. В годы Второй мировой войны уровень развития систем управления и радиолокационного оборудования позволил некоторым странам разработать высокоточное оружие, одним из которых стала немецкая бомба FX-1400, более известная под названием Fritz-X.
Эволюция немецкой бомбы
Одним из основных авиационных боеприпасов на вооружении ВВС Германии в период войны являлась фугасная 1000-кг цилиндрическая бомба серии SC (Sprengbombe Cylindrisch), существовавшая в трёх модификациях. Она активно использовалась Люфтваффе при бомбардировке городов и получила неофициальное прозвище «Герман» по имени рейхсминистра авиации Германа Геринга.
Одним из вариантов развития SC-1000 стала 1400-кг бронебойно-фугасная PC-1400. В отличие от предшественницы серия PC (Panzersprengbombe Cylindrisch) отличалась способностью пробивать листы металла благодаря толстому корпусу. Поэтому такие боеприпасы использовались против военных кораблей. К тому же эти бомбы оснащались взрывателем с задержкой, и их детонация происходила уже внутри корабля.
Конструкция PC-1400 стала основой для разработки новой авиационной бомбы, главной особенностью которой являлось дистанционное наведение. Идея управляемого боеприпаса возникла у немцев ещё до Второй мировой войны. Результаты Люфтваффе по поражению кораблей в годы Гражданской войны в Испании были признаны неудовлетворительными. Тогда в 1938 году дипломированный инженер и специалист в области аэродинамики и аэронавтики Макс Крамер начал эксперименты по повышению точности бомб.
Спустя два года доктор Крамер, достигнув некоторых успехов, присоединился к разработке фирмы Ruhrstahl AG, которая к тому моменту уже имела опыт в проектировании и производстве авиационного вооружения. При разработке будущего Fritz-X Крамер, как уже было сказано ранее, взял за основу бронебойную бомбу PC-1400. Результатом его работы стала управляемая FX-1400. Первые испытания начались в феврале 1942 года.
Стоит отметить, что FX-1400 являлась не единственной разработкой управляемой бомбы. Ещё в 1939 году специалисты фирмы Henschel под руководством профессора в области аэродинамики Герберта Вагнера приступили к созданию так называемой «планирующей бомбы» — будущей Hs 293. Её концепция сильно отличалась от Fritz-X. Помимо прочего, проект фирмы Henschel имел более совершенную конструкцию и оборудование.
Система управления
Аэродинамические органы управления находились в хвостовой части, а их регулировка осуществлялось с помощью системы «Кель-Страсбург 203/230». Она, в свою очередь, основывалась на методе MCLOS (Manual Command to Line Of Sight) — ручном наведении бомбы или ракеты в прямой видимости оператора.
Система радиоуправления, как следует из названия, состояла из двух блоков — «Кель» и «Страсбург». Блоком «Кель» являлись джойстик и передатчик серии FuG 203, который устанавливался на самолёт-носитель и использовался для передачи команд на бомбу. Сам боеприпас оснащался «Страсбургом» — приёмником серии FuG 230, антенная установка которого была интегрирована в заднюю часть боеприпаса. Радиосвязь FuG 203/230 осуществлялась в диапазоне 48-50 МГц.
Одним из серьёзных недостатков системы управления немецких бомб являлась высокая чувствительность к радиопомехам. Поэтому после первых атак новыми противокорабельными боеприпасами союзники приложили значительные усилия для разработки средств противодействия подобному оружию. С начала 1944 года английские корабли оснащались новыми глушителями, которые возымели некоторый успех.
Изменение траектории боеприпаса обеспечивали подвижные спойлеры в хвостовом оперении. Спойлеры имели три системы управления: две позволяли регулировать движение по вертикальной оси (оси тангажа), одна — по горизонтальной (оси рыскания). Их положение регулировалось по радиоканалу, через который оператор посылал сигналы на элементы оперения.
Процедура сброса и наведения
Бомба Fritz-X предназначалась в первую очередь для поражения тяжелобронированных целей — линейных кораблей и тяжёлых крейсеров. В связи с этим вес бомбы при длине 3,3 метра и ширине 1,4 метра превышал 1300 кг. Боеголовка весом 320 кг заполнялась аматолом — смесью тротила и аммиачной селитры. При скорости падения бомбы в 280 м/с максимальная толщина брони, которую была способна пробить FX-1400, составляла 130-150 мм.
Минимальной высотой сброса являлась отметка в 4 км, рекомендуемой — 5,5 км. Сброс FX-1400 осуществлялся исключительно в ясную погоду, так как в условиях облачности ниже 4 км наведение было неосуществимо. За несколько секунд до сброса самолёт-носитель резко набирал высоту с дальнейшим выравниванием, таким образом «подбрасывая» бомбу. Также это делалось для снижения скорости самолёта, благодаря чему оператор не терял бомбу из виду. Во время наведения, которое осуществлялось при планировании бомбы, носитель не совершал манёвров и был крайне уязвим для истребителей.
Метод наведения MCLOS хоть и основывается на простом принципе радиоуправления, крайне сложен в исполнении. Оператору требовалось одновременно отслеживать бомбу и направлять её к цели. В связи с этим он должен был иметь высокую степень подготовки, так как малейшее нарушение концентрации приводило к промаху.
С учётом неустойчивой траектории полёта, требующей своевременной ручной коррекции, точность при высоком мастерстве оператора составляла примерно 15-30 метров от точки прицеливания. При наличии любых отвлекающих факторов (к примеру, обстрел или турбулентность) точность значительно снижалась.
Боевое применение
Единственным подразделением Люфтваффе, получившим новую радиоуправляемую бомбу, являлась третья группа бомбардировочного крыла KG-100 Wikinger. Она же стала первым подразделением военной авиации, которое использовало высокоточное оружие.
Многоцелевой бомбардировщик Dornier Do 217K-0, вооружённый авиаторпедами LT 950B
Первым успешным применением Fritz-X считается налёт на итальянскую эскадру во главе с линкором Roma. После объявления о капитуляции Италии итальянский флот вышел из Специи и направился на Мальту, чтобы сдаться союзникам. Для предотвращения попадания кораблей в руки врага немцы приготовились захватить или в крайнем случае уничтожить весь Королевский флот Италии.
9 сентября 1943 года с аэродромов Ним-Гарон и Истр на юге Франции вылетели шесть бомбардировщиков Dornier Do 217, вооружённых бомбами FX-1400. В 15:52 в результате второго налёта управляемая бомба попала в линкор Roma. Попадание пришлось в палубу кормовой части в район башенной установки главного калибра. Бомба пробила все отсеки подводной защиты, прошла насквозь и сдетонировала прямо под кораблём. Из-за мощного гидравлического удара образовалась крупная пробоина в подводной части линкора, после чего во внутренние отсеки хлынула забортная вода. Кормовое машинное и два котельных отделения были частично затоплены. Корабль снизил скорость и попытался покинуть строй.
Через 10 минут линкор получил и второе попадание. FX-1400 угодила в палубу по правому борту и взорвалась в носовом машинном отделении, спровоцировав пожар. Через несколько минут огонь добрался до артиллерийских погребов, вызвав детонацию снарядов. Мощный взрыв попросту вырвал вторую башню главного калибра, и она рухнула за борт. В результате последующей серии взрывов накренившийся линкор переломило пополам. В 16:18 флагман итальянского флота опрокинулся и затонул.
Систершип линкора Roma, Italia, также получил попадание управляемой бомбой. Fritz-X проломила палубу под углом и вышла через бортовую обшивку, сдетонировав возле борта корабля. Обшивка подводной части линкора получила значительные повреждения, и Italia набрал 800 тонн воды. Другая бомба хоть и не попала в корабль, но повредила топливные цистерны, взорвавшись рядом с левым бортом.
Спустя два дня атаке KG-100 Wikinger подверглись два лёгких крейсера ВМС США. FX-1400, попавшая в USS Savannah, вошла в крышу башни ГК и взорвалась в отсеке для хранения снарядов. Мощный взрыв образовал пробоину в киле, из-за чего вода стала поступать в машинное отделение. Несмотря на серьёзные повреждения, спустя восемь часов крейсер сумел набрать ход и достичь точки назначения. Второму крейсеру, USS Philadelphia, повезло больше: боеприпас прошёл мимо корабля и взорвался в 15 метрах, нанеся минимальный урон.
13 сентября получил попадание FX-1400 лёгкий крейсер HMS Uganda типа Fiji. Бомба прошла корабль насквозь и взорвалась под ним. Подводный взрыв разорвал обшивку крейсера, из-за чего вода затопила котлы. Корабль набрал 1 300 тонн воды, но, несмотря на это, остался на плаву.
Британский линкор Warspite получил бомбовое попадание 16 сентября 1943 года в Салерно. Fritz-X прошла через шесть палуб и сдетонировала в котельном отделении. Взрывная волна пробила двойное дно и образовала в днище корабля пробоину диаметром шесть метров. Линкор набрал 5 000 тонн и был экстренно отбуксирован на Мальту.
Последней атакой KG-100 Wikinger до перевооружения считается атака на USS Philadelphia 17 сентября, который ранее уже подвергался бомбардировке управляемой бомбой. Воздушная атака вновь не увенчалась успехом: лёгкий крейсер получил незначительные повреждения, так как ни одна из выпущенных FX-1400 не попала в корабль.
Основываясь на опыте боевого применения, основным недостатком Fritz-X считался взрыватель, который не успевал привести бомбу в действие — она детонировала уже под кораблём. По сравнению с взрывом внутри корабля подводный взрыв не имел должного эффекта. По причине чрезмерной бронепробиваемости бомба Fritz-X была признана неудачной: с её помощью был потоплен лишь один корабль — итальянский линкор Roma.
В ноябре 1943 года третья группа KG-100 вернулась в Германию для перевооружения. Немецкие лётчики получили новую управляемую бомбу Hs 293A, которая доказала свою эффективность в борьбе с кораблями. Тем не менее первым образцом высокоточного оружия, применённым в бою, является именно FX-1400.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
Авторский пост
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