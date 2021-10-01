5.

Фельдфебель Игнатий Фомич Белаш.

О фотографии:

Это мой родной дед Игнатий Фомич Белаш. Он родился 2 февраля (20 января ст. стиля) 1873 года в пригороде Рязани д. Солотча. Сохранился царский паспорт. Закончил лесную школу (имеется фото выпускников 1892 года) и всю жизнь проработал сначала лесным кондуктором, а при Советской власти - лесничим в Мугреевском лесничестве Южского района Ивановской области, пос. Талицы.



Во время Первой Мировой войны был призван в Нижегородский полк и вернулся с войны в начале 1918 года по распоряжению Совнаркома о демобилизации работников лесного хозяйства.

Имел троих детей: Юрий, 1923 г. р., погиб в Великую отечественную, Авенир (мой отец), 1925 г. р., также воевавший с 1943 года и демобилизованный из Красной армии в 1949 году, инженер-механик Горьковского автозавода, и дочь Конкордия, 1929 г. р., школьный учитель.

Фотография из архива Игнатия Белаша.