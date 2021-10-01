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Защитники Отечества

Защитники Отечества (31 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 21:42
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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31
1
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд — словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть»

Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4k
magic32 3 часа назад
В моём родном селе, в Сибири, стоит вот такой замечательный памятник
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6k
B0n 9 минут назад
Спасибо за пост.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Спасибо.
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29k
MatveiVainrub 2 часа назад
Тому кто минус поставил ... Парень или девушка кто бы ты ни был . Прошу тебя пользуйся контрацептивами не размножайся .
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7k
Mauritanien 2 часа назад
Что ж за мудило то минасунал??? Тварь

Спасибо, твои посты лучшие, не останавливайся
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1k
Василич 2 часа назад
Очень смело! Там даже есть солдаты времен Его Императорского Величества!
Молодые патриоты вас щас буденовками закидают(((
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50k
smakido 2 часа назад
".... как много жёлтых снимком на Руси в такой простой и бережной оправе! И вдруг открылся мне и поразил сиротский смысл семейных фотографий!..." (Н. Рубцов)
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1k
Mowgley 2 часа назад
Всмотритесь внимательно в эти лица.
Если бы не они, многих из нас просто не было бы.
Теперь наша очередь прожить так, чтобы им не было стыдно за нас.
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