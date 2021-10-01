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1
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд — словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть»
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд — словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть»
1.
Архив Александра Владимировича Землемерова
Групповой портрет военнослужащих. Слева – Кузьма Спиридонович Землемеров.
Групповой портрет военнослужащих. Слева – Кузьма Спиридонович Землемеров.
2.
Военный доктор В. Михайлов.
О фотографии:
Надпись на обороте: «На добрую память дорогим Шмелевым от В. Михайлова. 2 ноября 1914 г.». В. Михайлов погиб на фронте Первой мировой войны.
Фотография из архива Юлии Глухих.
О фотографии:
Надпись на обороте: «На добрую память дорогим Шмелевым от В. Михайлова. 2 ноября 1914 г.». В. Михайлов погиб на фронте Первой мировой войны.
Фотография из архива Юлии Глухих.
3.
Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск
Георгиевские кавалеры – пилот 3-го полевого отряда Ф. Кочин и его механик. Русско-германский фронт.
Георгиевские кавалеры – пилот 3-го полевого отряда Ф. Кочин и его механик. Русско-германский фронт.
5.
Фельдфебель Игнатий Фомич Белаш.
О фотографии:
Это мой родной дед Игнатий Фомич Белаш. Он родился 2 февраля (20 января ст. стиля) 1873 года в пригороде Рязани д. Солотча. Сохранился царский паспорт. Закончил лесную школу (имеется фото выпускников 1892 года) и всю жизнь проработал сначала лесным кондуктором, а при Советской власти - лесничим в Мугреевском лесничестве Южского района Ивановской области, пос. Талицы.
Во время Первой Мировой войны был призван в Нижегородский полк и вернулся с войны в начале 1918 года по распоряжению Совнаркома о демобилизации работников лесного хозяйства.
Имел троих детей: Юрий, 1923 г. р., погиб в Великую отечественную, Авенир (мой отец), 1925 г. р., также воевавший с 1943 года и демобилизованный из Красной армии в 1949 году, инженер-механик Горьковского автозавода, и дочь Конкордия, 1929 г. р., школьный учитель.
Фотография из архива Игнатия Белаша.
О фотографии:
Это мой родной дед Игнатий Фомич Белаш. Он родился 2 февраля (20 января ст. стиля) 1873 года в пригороде Рязани д. Солотча. Сохранился царский паспорт. Закончил лесную школу (имеется фото выпускников 1892 года) и всю жизнь проработал сначала лесным кондуктором, а при Советской власти - лесничим в Мугреевском лесничестве Южского района Ивановской области, пос. Талицы.
Во время Первой Мировой войны был призван в Нижегородский полк и вернулся с войны в начале 1918 года по распоряжению Совнаркома о демобилизации работников лесного хозяйства.
Имел троих детей: Юрий, 1923 г. р., погиб в Великую отечественную, Авенир (мой отец), 1925 г. р., также воевавший с 1943 года и демобилизованный из Красной армии в 1949 году, инженер-механик Горьковского автозавода, и дочь Конкордия, 1929 г. р., школьный учитель.
Фотография из архива Игнатия Белаша.
8.
Духовщинский полк. Офицер полка. (1916 год)
О фотографии:
267-й пехотный Духовщинский полк был составлен по мобилизации 18 июля 1914 года. Дислоцировался в Новгородской губернии, в Грузино. Осенью 1914 года полк был включен в состав Петроградского военного округа. До октября 1914 года дислоцировался в Охте, затем был направлен на Северо-Западный фронт.
О фотографии:
267-й пехотный Духовщинский полк был составлен по мобилизации 18 июля 1914 года. Дислоцировался в Новгородской губернии, в Грузино. Осенью 1914 года полк был включен в состав Петроградского военного округа. До октября 1914 года дислоцировался в Охте, затем был направлен на Северо-Западный фронт.
12.
Без названия. (1940-е).
О фотографии:
Фотография из личного архива художника Ярослава Викторовича Титова.
О фотографии:
Фотография из личного архива художника Ярослава Викторовича Титова.
13.
Николай Екимович Екимов. (1 сентября 1941 - 31 марта 1942).
О фотографии:
Фотография из архива Виктора Николаевича Екимова.
О фотографии:
Фотография из архива Виктора Николаевича Екимова.
15.
Снайпер Людмила Павличенко. (июль 1942) Автор: Иван Шагин.
Снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии. Герой Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны до 1956 года служила офицером Главного штаба Военно-морского флота СССР в звании майора береговой службы.
Снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии. Герой Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны до 1956 года служила офицером Главного штаба Военно-морского флота СССР в звании майора береговой службы.
19.
Герой Советского Союза стрелок 1-й роты мотострелкового пулеметного батальона 54-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта гвардии младший сержант Г.В. Коротков.
"Герман Владимирович Коротков — в Красной Армии с марта 1943 года, участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 года. Фрагмент из представления на награждение рядового Короткова:
«...Гвардии рядовой Коротков Г.В., стрелок 1-й стрелковой роты, один из первых форсировал р. Днепр под непрерывным пулеметно-минометным огнем противника. Несмотря на малочисленность, переправившаяся группа бойцов приняла бой с противником, выбив его из важных позиций, и удерживала эти позиции до переправы всего батальона. Также один из первых ворвался в д. Трактомирово, принимая на себя сильную контратаку противника. Гвардии рядовой Коротков Г.В. достоин присвоения звания Герой Советского Союза.»
17 ноября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм», гвардии младшему сержанту Короткову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3309)".
"Герман Владимирович Коротков — в Красной Армии с марта 1943 года, участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 года. Фрагмент из представления на награждение рядового Короткова:
«...Гвардии рядовой Коротков Г.В., стрелок 1-й стрелковой роты, один из первых форсировал р. Днепр под непрерывным пулеметно-минометным огнем противника. Несмотря на малочисленность, переправившаяся группа бойцов приняла бой с противником, выбив его из важных позиций, и удерживала эти позиции до переправы всего батальона. Также один из первых ворвался в д. Трактомирово, принимая на себя сильную контратаку противника. Гвардии рядовой Коротков Г.В. достоин присвоения звания Герой Советского Союза.»
17 ноября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм», гвардии младшему сержанту Короткову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3309)".
22.
В перерыве между боями.
О фотографии:
Виктор Васильевич Попов – штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан. Войну закончил летчиком 523-го истребительного авиационного Оршанского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского полка Калининский фронт.
О фотографии:
Виктор Васильевич Попов – штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан. Войну закончил летчиком 523-го истребительного авиационного Оршанского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского полка Калининский фронт.
25.
О фотографии:
Василий Павлович Митрофанов – кок гвардейской краснознаменной С-56, гвардии краснофлотец. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II-й ст., медалями «За оборону Заполярья», Нахимова, Ушакова.
Василий Павлович Митрофанов – кок гвардейской краснознаменной С-56, гвардии краснофлотец. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II-й ст., медалями «За оборону Заполярья», Нахимова, Ушакова.
26.
Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34. (1943 год). Автор: Анатолий Морозов.
О фотографии:
Советский офицер связи, командир танка Т-34 во время Великой Отечественной войны. По некоторым сведениям, единственная женщина-танкист в 1-й гвардейской танковой армии и единственная женщина-заместитель командира танкового батальона. Умерла от ран 3 марта 1945 года в деревне Цюльцефитц (ныне Сулишевице) около города Лобез (ныне Западно-Поморского воеводства в Польше). Перезахоронена на центральной площади города Лобез (ныне Польша).
О фотографии:
Советский офицер связи, командир танка Т-34 во время Великой Отечественной войны. По некоторым сведениям, единственная женщина-танкист в 1-й гвардейской танковой армии и единственная женщина-заместитель командира танкового батальона. Умерла от ран 3 марта 1945 года в деревне Цюльцефитц (ныне Сулишевице) около города Лобез (ныне Западно-Поморского воеводства в Польше). Перезахоронена на центральной площади города Лобез (ныне Польша).
27.
Екатерина Буданова и Лидия Литвяк (23 - 28 февраля 1943)
Автор: Сергей Васин.
Екатерина Васильевна Буданова (1916–1943) – Герой Российской Федерации (звание присвоено посмертно 1 октября 1993), летчик-истребитель, гвардии старший лейтенант.
Лидия Владимировна Литвяк (1921–1943) – Герой Советского Союза, летчик-истребитель, гвардии старший лейтенант, получила прозвище «Белая лилия Сталинграда», женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях.
Автор: Сергей Васин.
Екатерина Васильевна Буданова (1916–1943) – Герой Российской Федерации (звание присвоено посмертно 1 октября 1993), летчик-истребитель, гвардии старший лейтенант.
Лидия Владимировна Литвяк (1921–1943) – Герой Советского Союза, летчик-истребитель, гвардии старший лейтенант, получила прозвище «Белая лилия Сталинграда», женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях.
30.
Слева направо: Галя Беляева, Зоя Сергеева, Руфа Лобанчикова и Боря Иванов.
В июле 1945 года на стадионе «Динамо» состоялся большой праздник. Были подведены некоторые итоги работы пионеров в годы Великой Отечественной войны. 20 тысяч пионеров и школьников – участников обороны столицы – были награждены медалями «За оборону Москвы».
В июле 1945 года на стадионе «Динамо» состоялся большой праздник. Были подведены некоторые итоги работы пионеров в годы Великой Отечественной войны. 20 тысяч пионеров и школьников – участников обороны столицы – были награждены медалями «За оборону Москвы».
32.
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Спасибо, твои посты лучшие, не останавливайся
Это ваше новое восприятие действительности не вяжется с подвигом этих людей.
Хотел мемку закинуть, по современному, но там одна херня какая то ))
Молодые патриоты вас щас буденовками закидают(((
Если бы не они, многих из нас просто не было бы.
Теперь наша очередь прожить так, чтобы им не было стыдно за нас.