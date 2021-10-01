Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира

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Братухи-борцухи во главе с гопником тренером с удивлением выяснили что в Голландии правила и законы выполняются. И они для всех.
Оказывается такое тоже бывает!
Оказывается такое тоже бывает!
На пересадку 30 сентября не попали около половины членов сборной:
главный тренер команды, чемпион Европы и СССР Дзамболат Тедеев, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев,
чемпион Европы Абасагжи Магомедов,
Евгений Жирбаев
и Тимур Бижоев.
Спортсменов дважды предупредили о необходимости надеть маски и только после этого вывели из самолёта.
главный тренер команды, чемпион Европы и СССР Дзамболат Тедеев, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев,
чемпион Европы Абасагжи Магомедов,
Евгений Жирбаев
и Тимур Бижоев.
Спортсменов дважды предупредили о необходимости надеть маски и только после этого вывели из самолёта.
Спортсмены переночевали в аэропорту.
Тедеев назвал случившееся беспределом ,актом русофобии и заказом оппонентов.
На видео, где он это говорит, он снял маску, вопреки запрету.
В прошлом году эта же группа борцух устроила бучу в аэропорту Новосибирска,но тогда разумеется всё сошло им с рук..
Но в амстердамах что то пошло не так.
Чемпионат в Осло начнётся 2 октября
Тедеев назвал случившееся беспределом ,актом русофобии и заказом оппонентов.
На видео, где он это говорит, он снял маску, вопреки запрету.
В прошлом году эта же группа борцух устроила бучу в аэропорту Новосибирска,но тогда разумеется всё сошло им с рук..
Но в амстердамах что то пошло не так.
Чемпионат в Осло начнётся 2 октября
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https://www.championat.com/other/news-4470431-stali-izvestny-podrobnosti-incidenta-so-snyatiem-s-rejsa-znamenosca-rossii-na-oi-2020.htmlhttps://www.championat.com/other/news-4470431-stali-izvestny-podrobnosti-incidenta-so-snyatiem-s-rejsa-znamenosca-rossii-na-oi-2020.html
А ты дежурный штоле?
Глядишь с широким охватом и чемпионы настоящие заведустя.