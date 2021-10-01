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Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира

Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира (2 фото)

Автор:
01 октября 2021 13:21
Метки: борцухи   братухи   русофобия   
2282
2
Братухи-борцухи во главе с гопником тренером с удивлением выяснили что в Голландии правила и законы выполняются. И они для всех.
Оказывается такое тоже бывает!

Авторский пост

Метки: борцухи   братухи   русофобия   
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24  комментария
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1k
Василий 2 часа назад
бля, и все же русские на фото
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−1
Vargard 16 минут назад
Русофобия? При чем тут русофобия то?
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153
Igor Beneditski Полчаса назад
Любимая присказка моего комбата " Я х3ею с этих русских"
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2k
александр 41 минуту назад
пусть голландцы сами в намордниках ходят.
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35k
Alex 56 минут назад
Их из зоопарка набрали что ли?
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Какие милые черножопые рожи!
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Лёха Час назад
Дебилы...
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Hunde Beißer2 Час назад
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189
АлоКин Час назад
Сборная России
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5k
maclay 2 часа назад
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5k
Ya 2 часа назад
Стоящие на коленях-уже не нравится.
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Будто в Голландии фестиваль шаурмы проходит
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28k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Продуманная провокация
https://www.championat.com/other/news-4470431-stali-izvestny-podrobnosti-incidenta-so-snyatiem-s-rejsa-znamenosca-rossii-na-oi-2020.htmlhttps://www.championat.com/other/news-4470431-stali-izvestny-podrobnosti-incidenta-so-snyatiem-s-rejsa-znamenosca-rossii-na-oi-2020.html
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4k
tamin 2 часа назад
Тот случай, когда мозг в процессе эволюции исчез за ненадобностью. Это не акт русофобии, это отбмтый мозг. Закон един для всех.
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64k
Viktor 2 часа назад
Садулаев, Магомедов, Бижоев - акт русофобии?
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387
Ольга 2 часа назад
Пальцы гнуть не везде проходит.
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