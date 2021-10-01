Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира

Спортсмены переночевали в аэропорту.

Тедеев назвал случившееся беспределом ,актом русофобии и заказом оппонентов.

На видео, где он это говорит, он снял маску, вопреки запрету.



В прошлом году эта же группа борцух устроила бучу в аэропорту Новосибирска,но тогда разумеется всё сошло им с рук..



Но в амстердамах что то пошло не так.



Чемпионат в Осло начнётся 2 октября