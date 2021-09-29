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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
Коренные жители Сахалина-Айны, на медвежьем празднике 1905 год
Айны - народ, некогда живший в низовьях Амура, на Камчатке, Сахалине, Курильских островах и Японии.
В настоящее время остались в основном только в Японии
В настоящее время остались в основном только в Японии
4.
Московские молодожены на Ленинских горах (сейчас Воробьёвы). Фото голландского фотографа Рулова Фоппена. 1986 год
7.
LZ 127 Graf Zeppelin низко курсирует над стадионом Уэмбли во время первой половины финала Кубка Англии 1930 года между «Арсеналом» и «Хаддерсфилдом»
12.
Людмила Савельева. Открытка от Издания Бюро Пропаганды Советского Киноискусства, №1. A 03286, 1969 год
13.
Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz SL 55 AMG, причём без номерных знаков
Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров даётся целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый SL 55, а старый возвращал обратно. Выгода автосалона заключалась в том, что побывавший под управлением Джобса автомобиль можно было продать дороже, чем новый.
14.
Марина Влади с сестрой Татьяной (будущей актрисой Одиль Версуа) в фойе парижской Оперы, 1949 год
16.
Снимок, на котором актёр Вячеслав Тихонов с удочкой на носу лодки, похоже, сделан на турбазе "Берег Валдая", где летом 1969 года отдыхала съёмочная группа фильма "Доживём до понедельника"
17.
Фронтовой концерт на британском линкоре; 1943 год
Британская актриса Филлис Стэнли (Phyllis Stanley) выступает перед экипажем британского линкора HMS Nelson, 7 января 1943 года
21.
"Чай - это горячая жидкость, которую безжалостно глотают в России, - чай, которому, кажется, суждено вводить свою теплоту в окоченелые члены северных народов, придя с востока через пустыни только с этой целью". (Александр Дюма)
23.
Виктор Степанович Черномырдин. Примерно начало 70-х
Любил баян с детства. Фото где-то под Оренбургом сделано. В будущем Премьер-министр России. В память народа вошел фразой - "Хотелось как лучше, а получилось как всегда!". Так и живем с этой фразой и ждём, что когда-то, кто-то выйдет и скажет - "Хотелось как лучше, а получилось ещё лучше!"
24.
Йен (Ян) Ланкастер Флеминг
Ланкастер Флеминг - британский журналист, офицер военно-морской разведки и писатель; автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде. Отец Яна, погибший в 1914 в сражении на Сомме, был другом У. Черчилля.
25.
Народная солидарность в СССР
Не думаю что в 70-ые годы 20 века по х.л., когда была сделана эта фотография кто-то в Королевстве Саудовская Аравия в частности, и в государствах Аравийского полуострова в целом, предполагал что кто-то в СССР о них думает, заботится, и даже рисует транспаранты и выходит с ними на людное место
27.
Женская национальная сборная Зимбабве по хоккею на траве празднует победу (4: 0) над женской сборной Польши по хоккею на траве (Польская Народная Республика), Малая арена Динамо, столица Москва, Советский Союз, 31 июля 1980 года
Я не ошибся - это действительно сборная Зимбабве!!!
Женская национальная сборная Зимбабве по хоккею на траве празднует победу (4: 0) над женской сборной Польши по хоккею на траве (Польская Народная Республика), Малая арена Динамо, столица Москва, Советский Союз, 31 июля 1980 г.
Эта команда из шестнадцати женщин была из белого меньшинства Зимбабве была собрана менее чем за месяц до начала Олимпиады, чтобы заполнить пробелы, вызванные бойкотом Олимпийских игр под руководством Америки в женских хоккейных соревнованиях по хоккею на траве.
Источник фото: Архив РИА Новости,
Женская национальная сборная Зимбабве по хоккею на траве празднует победу (4: 0) над женской сборной Польши по хоккею на траве (Польская Народная Республика), Малая арена Динамо, столица Москва, Советский Союз, 31 июля 1980 г.
Эта команда из шестнадцати женщин была из белого меньшинства Зимбабве была собрана менее чем за месяц до начала Олимпиады, чтобы заполнить пробелы, вызванные бойкотом Олимпийских игр под руководством Америки в женских хоккейных соревнованиях по хоккею на траве.
Источник фото: Архив РИА Новости,
28.
Сельский доктор Эрнест Сериани (Ernest Ceriani), единственный врач на 1200 квадратных миль региона, после неудачной операции кесарева сечения, в ходе которой из-за осложнений погибли мать и ребенок. Автор фото: Уильям Юджин Смит, 1948 год
30.
Мариза Аллазио, Алессандра Панаро и Лорелла Де Люка на съемках фильма «Красивые, но бедные», 1957 год
Авторский пост
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