27.

Я не ошибся - это действительно сборная Зимбабве!!!



Женская национальная сборная Зимбабве по хоккею на траве празднует победу (4: 0) над женской сборной Польши по хоккею на траве (Польская Народная Республика), Малая арена Динамо, столица Москва, Советский Союз, 31 июля 1980 г.



Эта команда из шестнадцати женщин была из белого меньшинства Зимбабве была собрана менее чем за месяц до начала Олимпиады, чтобы заполнить пробелы, вызванные бойкотом Олимпийских игр под руководством Америки в женских хоккейных соревнованиях по хоккею на траве.



Источник фото: Архив РИА Новости,