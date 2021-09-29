Как Леониду Быкову предложили Василия Шукшина пододвинуть, а тот отказался

FISHKINET
В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его автомобиль В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его... 5 любопытных фактов о всяком разном 5 любопытных фактов о всяком разном В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка ФСБшники задержали полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у наркомана ФСБшники задержали полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей... Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена перед игрой Лиги чемпионов Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена... Деньги под дворниками машины Деньги под дворниками машины 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть Антизожный пост, приправленный ленью и иронией Антизожный пост, приправленный ленью и иронией Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье Sohu: китайцы заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за скафандров NASA Sohu: китайцы заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за... Продавец с помощью бутылки вина утихомирил буйного покупателя Продавец с помощью бутылки вина утихомирил буйного покупателя Да сколько же можно врать народу-то? Да сколько же можно врать народу-то? Отличный улов рыбака Отличный улов рыбака Страна запретов: факты о современном Туркменистане, которые поражают даже искушенных туристов Страна запретов: факты о современном Туркменистане, которые... Так себе картинки, с чёрно-белым оттенком Так себе картинки, с чёрно-белым оттенком "После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями": экс-журналистку затравили за пост в Сети "После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями":... Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил с собой Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил... В Минске при проведении спецоперации погиб сотрудник КГБ Белоруссии В Минске при проведении спецоперации погиб сотрудник КГБ Белоруссии
Как Леониду Быкову предложили Василия Шукшина пододвинуть, а тот отказался

Как Леониду Быкову предложили Василия Шукшина пододвинуть, а тот отказался (4 фото)

Автор:
29 сентября 2021 21:03
Метки: актеры   интересные факты   кино   
612
4

Были в советском кино такие величины, каких в наш век не сыскать. Леонид Быков – прекрасный актер и режиссер, создавший две потрясающих киноленты о войне – «В бой идут одни старики» и «Аты-баты, шли солдаты», исполнитель десятков ярких ролей, человек честный и трудолюбивый, не способный на подлость в отношении зрителей и коллег.

Тоже самое можно сказать и о Василии Шукшине, снимавшем настоящее кино о русских людях, человек, любивший правду и не терпевший лжи и притворства. Его фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная» и другие – классика отечественного кинематографа.

×

Шукшин и Быков виделись всего один раз, познакомились они в 1974 года на фестивале кино в Баку, за полгода до смерти Василия Макаровича. Леонид Федорович представлял свой фильм «В бой идут одни старики», а его коллега – «Калину красную».


Зритель фильм Шукшина принял, но среди чиновников мнения о киноленте были противоречивые, поэтому часть из них не хотели, чтобы произведение Василия Макаровича получило главный приз.

И вот в этот момент с коллегами Быкова провели разговор – их попросили убедить режиссера согласиться на главный приз, чтобы он не достался Шукшину.


Съемочная группа стала уговаривать Леонида Федоровича дать согласие. Происходило это в гостиничном номере в ночь перед присуждением премий.

Быков в ответ на предложение ответил твердо и однозначно:

«В списке, где Шукшин будет на первом месте, для меня будет честью оказаться и на сотом. Мой фильм – рядовое кино о войне, его кинолента – событие, прорыв, разговор о том, о чем раньше и думать не позволялось».

На том кинофестивале в Баку Василий Шукшин за свой фильм получил Гран-при, а его коллега – первую премию. После церемонии награждения Быков попросил коллег познакомить его с Шукшиным, так как сам подойти стеснялся.


Василий Макарович очень обрадовался Быкову, они обнялись, весь вечер тепло общались, как давние товарищи. На прощание Леонид Федорович произнес: «Василий, если нужно будет в твоем фильме табуретку сыграть – звони!».


После этой встречи Быков называл Шукшина настоящим русским человеком.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   интересные факты   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
-(0)_(0)- 4 часа назад
Находки в архивах подтвердили мордовские корни знаменитого русского писателя, актера, режиссера Василия Макаровича Шукшина, сообщает Росбалт со ссылкой на официальный сервер органов госвласти Республики Мордовия.
В 1980-х годах алтайский краевед Василий Гришаев в Государственном архиве Алтайского края в материалах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года по селу Сростки Томской губернии, ныне Алтайского края, обнаружил и опубликовал сведения, что предки Василия Шукшина переселились в Сростки из Самарской губернии: прадед по отцу Макару Леонтьевичу - Павел Павлович в 1867 году, а дед по матери Марии Сергеевны - Сергей Федорович Попов в 1897 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
999
Александр Задорожный Час назад
Мой любимый "рядовой" фильм о войне. Земля им пухом и вечная память.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Прораб 4 часа назад
Да уж, сейчас таких Актёров не делают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3"
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3902720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Sohu: китайцы заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за скафандров NASA
4
161
Sohu: китайцы заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за скафандров NASA
В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка
2
103
В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка
Набирающие популярность
В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
0
52
В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
По могиле экс-солиста «Песняров» Леонида Борткевича ездит мусоровоз
0
20
По могиле экс-солиста «Песняров» Леонида Борткевича ездит мусоровоз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#дтп#животные#Россия#история#Рецепт#фильм#фотографии
#Юмор#люди#автомобили#кино#картинки#аварии#авто аварии#интересное#маразм#прикольные
#факты#Разное#автомир#подборка#новости#как приготовить#ynews#СССР#сша#вкусно и просто

На что жалуетесь?

Вернуться