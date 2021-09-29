Как Леониду Быкову предложили Василия Шукшина пододвинуть, а тот отказался

Были в советском кино такие величины, каких в наш век не сыскать. Леонид Быков – прекрасный актер и режиссер, создавший две потрясающих киноленты о войне – «В бой идут одни старики» и «Аты-баты, шли солдаты», исполнитель десятков ярких ролей, человек честный и трудолюбивый, не способный на подлость в отношении зрителей и коллег.
Тоже самое можно сказать и о Василии Шукшине, снимавшем настоящее кино о русских людях, человек, любивший правду и не терпевший лжи и притворства. Его фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная» и другие – классика отечественного кинематографа.
Шукшин и Быков виделись всего один раз, познакомились они в 1974 года на фестивале кино в Баку, за полгода до смерти Василия Макаровича. Леонид Федорович представлял свой фильм «В бой идут одни старики», а его коллега – «Калину красную».
Зритель фильм Шукшина принял, но среди чиновников мнения о киноленте были противоречивые, поэтому часть из них не хотели, чтобы произведение Василия Макаровича получило главный приз.
И вот в этот момент с коллегами Быкова провели разговор – их попросили убедить режиссера согласиться на главный приз, чтобы он не достался Шукшину.
Съемочная группа стала уговаривать Леонида Федоровича дать согласие. Происходило это в гостиничном номере в ночь перед присуждением премий.
Быков в ответ на предложение ответил твердо и однозначно:
«В списке, где Шукшин будет на первом месте, для меня будет честью оказаться и на сотом. Мой фильм – рядовое кино о войне, его кинолента – событие, прорыв, разговор о том, о чем раньше и думать не позволялось».
На том кинофестивале в Баку Василий Шукшин за свой фильм получил Гран-при, а его коллега – первую премию. После церемонии награждения Быков попросил коллег познакомить его с Шукшиным, так как сам подойти стеснялся.
Василий Макарович очень обрадовался Быкову, они обнялись, весь вечер тепло общались, как давние товарищи. На прощание Леонид Федорович произнес: «Василий, если нужно будет в твоем фильме табуретку сыграть – звони!».
После этой встречи Быков называл Шукшина настоящим русским человеком.
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В 1980-х годах алтайский краевед Василий Гришаев в Государственном архиве Алтайского края в материалах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года по селу Сростки Томской губернии, ныне Алтайского края, обнаружил и опубликовал сведения, что предки Василия Шукшина переселились в Сростки из Самарской губернии: прадед по отцу Макару Леонтьевичу - Павел Павлович в 1867 году, а дед по матери Марии Сергеевны - Сергей Федорович Попов в 1897 году.