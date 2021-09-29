Как Леониду Быкову предложили Василия Шукшина пододвинуть, а тот отказался

Шукшин и Быков виделись всего один раз, познакомились они в 1974 года на фестивале кино в Баку, за полгода до смерти Василия Макаровича. Леонид Федорович представлял свой фильм «В бой идут одни старики», а его коллега – «Калину красную».

Зритель фильм Шукшина принял, но среди чиновников мнения о киноленте были противоречивые, поэтому часть из них не хотели, чтобы произведение Василия Макаровича получило главный приз.