Из за беспечности мамы

То есть Светлана считает, что виновата администрация парка.

Однако есть и несколько другая версия событий.

"Вечером 26 сентября 22-летняя женщина поднесла вплотную к клетке с хищными животными через защитное ограждение малолетнего ребенка, в результате чего он получил повреждение руки. По данному факту проводится доследственная проверка»,— уточнили в СКР.

Мать и ее пострадавший сын являются жителями Краснодара. В надзорном ведомстве также изучают инцидент, чтобы дать оценку действиям родителей ребенка при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего, а также по поводу соблюдения требований безопасности в парке «Тайган» при предоставлении услуг населению.

Ранее, летом 2018 года лев укусил за руку жительницу Кирова, позже Белогорский районный суд Крыма признал его директора Олега Зубкова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), оштрафовав его на 400 тыс. руб.

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Малыша жаль. Только вот чем мамаша думала, когда подносила ребенка вплотную к защитной сетке?! Сейчас винит всех и вся. Только не себя. И в первую очередь виновата именно она. И зачем она годовалого ребенка потащила в парк к тиграм?! Что там годовалый ребенок мог увидеть и понять?!

А для парка сейчас начнутся суды и проверки...