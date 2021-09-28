Из за беспечности мамы

FISHKINET
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки "Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках после ситуации с Мирзализаде "Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках... Безотказный способ нарваться на неприятности Безотказный способ нарваться на неприятности Семантически верный вандализм Семантически верный вандализм Костюм для митингов: впечатляющая презентанция бронеткани Костюм для митингов: впечатляющая презентанция бронеткани Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка Что за дрянь вы курите? Тест по фильму "Служебный роман" Что за дрянь вы курите? Тест по фильму "Служебный роман" 25 безумных историй про очень быстрые увольнения 25 безумных историй про очень быстрые увольнения Мигрант выманил у пенсионерки полмиллиона рублей и разрыдался после задержания Мигрант выманил у пенсионерки полмиллиона рублей и разрыдался... Какие территории принадлежат России, но находятся за ее пределами? Какие территории принадлежат России, но находятся за ее пределами? «Мы с женой решили купить животное»… «Мы с женой решили купить животное»… 10 неожиданных фактов о Микеланджело 10 неожиданных фактов о Микеланджело Так себе картинки, и с позитивом и с кислинкой Так себе картинки, и с позитивом и с кислинкой Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя Дурацкая шутка омрачила праздник девушки Дурацкая шутка омрачила праздник девушки Украинский хоккеист показал темнокожему сопернику банан, и был удален с площадки до конца матча Украинский хоккеист показал темнокожему сопернику банан, и был... 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется... В Москве мужчина нёсся на моноколесе по дороге со скоростью около 60&nbsp;км/ч В Москве мужчина нёсся на моноколесе по дороге со скоростью около...
Из за беспечности мамы

Из за беспечности мамы (4 фото + 2 видео)

Автор:
28 сентября 2021 16:20
Метки: Тайган   беспечность   мама   
859
4
2

В Крыму, в в сафари-парке "Тайган" произошел скандальный инцидент. Годовалый ребенок остался без пальца. Большой палец на левой руке у мальчика был откушен тигром. "Тайган" является одним из крупнейших в Европе питомников крупных хищных кошек. расположен недалеко от Симферополя. Мама пострадавшего мальчика сейчас обвиняет в случившемся администрацию парка, в ненадлежащем обеспечении норм безопасности.

Сначала послушаем версию мамы. Светлана (ей 22 года) хотела показать своему годовалому сыну тигров.



"Мы подошли к одной из клеток, все тигры спали. Паша поднял ручку чтобы показать пальчиком на тигра, в этот момент откуда-то с ветки спрыгнуло животное. Кошка через прутья клетки зацепила когтем руку ребёнка, подтащила к себе и укусила за палец"


Всё произошло так быстро, что девушка не успела опомниться, отскочила от клетки с ребёнком. Мальчик громко кричал, а на месте пальца была окровавленная рана.


"Я искала сотрудников парка, чтобы попросить помощи, но рядом никого не было. Я добежала до ларька, где продавали корм для животных, там женщина показала мне, где находится медпункт. Когда я принесла ребёнка туда, медсестры на месте не было. Её не смогли найти, какие-то сотрудники помогли замотать бинтом руку Паше и вызвали скорую, по сути, это вся помощь"


Прибывшие на место медики госпитализировали ребёнка с мамой в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя. Там Паше провели операцию, зашили рану. Сейчас Светлана с ребёнком ещё находятся в больнице.


— Я пыталась связаться с руководством парка, но мне не дали телефон директора. К нам приезжал следователь, сказал, что уголовное дело заводить не станут. Мне сказали, что в случившемся виновата только я. Но элементарная техника безопасности там не соблюдается: дежурных у вольеров нет. — считает девушка.


То есть Светлана считает, что виновата администрация парка.


Однако есть и несколько другая версия событий.


"Вечером 26 сентября 22-летняя женщина поднесла вплотную к клетке с хищными животными через защитное ограждение малолетнего ребенка, в результате чего он получил повреждение руки. По данному факту проводится доследственная проверка»,— уточнили в СКР.


Мать и ее пострадавший сын являются жителями Краснодара. В надзорном ведомстве также изучают инцидент, чтобы дать оценку действиям родителей ребенка при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего, а также по поводу соблюдения требований безопасности в парке «Тайган» при предоставлении услуг населению.


Ранее, летом 2018 года лев укусил за руку жительницу Кирова, позже Белогорский районный суд Крыма признал его директора Олега Зубкова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), оштрафовав его на 400 тыс. руб.

.................................

Малыша жаль. Только вот чем мамаша думала, когда подносила ребенка вплотную к защитной сетке?! Сейчас винит всех и вся. Только не себя. И в первую очередь виновата именно она. И зачем она годовалого ребенка потащила в парк к тиграм?! Что там годовалый ребенок мог увидеть и понять?!

А для парка сейчас начнутся суды и проверки...

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Тайган   беспечность   мама   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
tamin 4 часа назад
То, что многие зоопарки не соблюдают правила безопасности, правда. А вот то, что такие долбанутые дуры ещё и размножаются, вообще парадокс. Поднести ребёнка к вальеру с сильнейшим хищником на планете.....это не мозг надо иметь а кость. Ппц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Lefterov Минуту назад
Малыша конечно жалко!! И это не смешно! Но в будущем вопрос с армией для него уже отпал)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
КремлеКот 2 минуты назад
И мать виновата и парк.
Матери не стоило подносить ребёнка вплотную к клетке, а парку следовало бы исключить ситуацию, когда возможно так близко подходить к клетке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 3 минуты назад
Тигра только не убивайте! Тупых мамаш с детьми на свете явно больше чем тигров...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Дмитрий 18 минут назад
"Мы подошли к одной из клеток, все тигры спали. Паша поднял ручку чтобы показать пальчиком на тигра, в этот момент откуда-то с ветки спрыгнуло животное..."

Ну да, тигр -- это же такая мелкая и шустрая зверушка навроде белочки. Попробуй за ним уследить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ego sum qui sum Полчаса назад
прочитав, склоняюсь больше к версии "дерьмо случается"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wacker Час назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Типа граф Час назад
Да понятно что эта ТП хочет бабла побольше с зоопарка стрясти .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev 2 часа назад
Покормила тигра...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
doker 2 часа назад
Интересно, для просмотра ТВ и фильмов есть ограничения по возрасту.
Это опасно.
В зоопарке - нет.
Это не опасно, значит.
Нужно как-то ограждать зверей, коль их в неволе держут, от глупых мам и маленьких детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 2 часа назад
Народ тупеет,скоро придётся везде писать предупреждения типа " «Настоятельно рекомендуется не использовать фен в душе», «Никогда не используйте зажигалку или другой источник открытого огня для того, чтобы узнать количество топлива в вашем баке» и так далее,как в Америке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Никогда!!! Ни одна нормальная мать, а не инстапридурь, не поведет своего малыша к клетке с хищником! Лучше бы она туда свою тупую башку пихнула!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 3 часа назад
Сэкономили на технике безопасности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
PAVOR_zp Иван 2 часа назад
А мозгом пользоваться.... Ок Гугл и хватить... Даун
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ScorpionDS 3 часа назад
Там действительно довольно опасный зоопарк, но все моменты не предусмотреть и посетители должны иметь голову на плечах, тем более когда они с такими маленькими детьми, лучше бы пошли посмотреть на каких-то бабочек ...

Теперь ребенок ограничен на всю жизнь, большой палец довольно важен для нормальной жизни, он банально не сможет играть на игровой приставке джойстиком, а все из-за тупой мамаши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* 3 часа назад
С нами на дрессировку ходит кобель немецкой овчарки. Однажды приходят и хозяйка рассказывает, что кобель откусил девушке фалангу на указательном пальце. Мы в шоке. Первая мысль что кобель у неё очень агрессивный и что она мягко говоря сглупила и выгуливала пса без намордника. Но через секунду выясняется что собака была на коротком поводке, в наморднике, просто девушка сунула ему палец в намордник. Просто проходя мимо… Зачем? Это она пояснить не смогла.

А по сюжету с тигром… подпускать или подносить ребёнка к клетке с тигром это… не матом не могу найти слова характеризующего умственное состояние матери.
С другой стороны администрация зоопарка должна хотя бы медсестру обеспечить, а если отошла на минуту должен быть номер телефона. Так же дабы обезопасить животных от круглых идиотов не плохо было бы в метре-двух от клеток натянуть ленточки с запрещающими табличками.

Больше всего жаль ребёнка. Не повезло парню
а с другой стороны мог бы затянуть и откусить всю руку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 3 часа назад
Обычно у хищников и животных которые могут нанести увечия делают стекло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
PAVOR_zp Джон Уик 2 часа назад
Обычно надо мозгом пользовать, а не кошек в микроволновке сушить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pashuta 3 часа назад
Муж наверное вообще в акуе от выходок своей жёнушки, сующей ребенка к диким хищникам....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Vazari 3 часа назад
Очередная тупая и трусливая яжемать. Сперва сделала глупость и позволила ребенку просунуть руку в клетку, а теперь выдумывает дешевые отмазки. По ячейкам в клетке видно, что ее версия-вранье.
В наше время, в зоопарках, клетки были защищены в разы меньше, но таких дебильных родителей, к счастью тоже было в разы меньше. А мальчишку жалко, теперь инвалид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
713
Олеся К 3 часа назад
там такая клетка по виду...что лапа тигра то не пролезет через нее...это надо чтоб видимо детская рука прям в клетке этой торчала чтоб откусить маленький пальчик...иначе я не могу представить как это произошло...там нос тигра больше чем дырка в клетке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Fedor 3 часа назад
мамаша теперь всячески выкручивается, чтобы не лишили род прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
241
svarog19692007 3 часа назад
Нет слов ! А у "мамаши" ума... От слова *СОВСЕМ* !
Даже представить не могу , что ее побудило поднести мальца в плотную к сетке !?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки 16 очаровательных мам, воспитавших знаменитостей 16 очаровательных мам, воспитавших знаменитостей Любитель постоять на газоне сбил женщину с коляской после замечания Любитель постоять на газоне сбил женщину с коляской после замечания Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах 17 честных комиксов о жизни с двумя детьми, которые поймут только родители 17 честных комиксов о жизни с двумя детьми, которые поймут только родители Мамы могут всё и даже чуточку больше Мамы могут всё и даже чуточку больше
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1821350



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»
0
69
10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»
Исследователи впервые спустились на дно «Адского колодца» в Йемене
2
48
Исследователи впервые спустились на дно «Адского колодца» в Йемене
Набирающие популярность
Феномен улицы 40 лет Октября
0
13
Феномен улицы 40 лет Октября
Белый лист: почему принтер не выводит на печать документ, а просто прогоняет бумагу?
0
11
Белый лист: почему принтер не выводит на печать документ, а просто прогоняет бумагу?
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#автомир#история#Россия#в мире#новости#СССР#познавательно
#интересно#автомобили#картинки#Разное#как приготовить#дтп#фильм#фотографии#ynews#gif
#Юмор#животные#кино#прикол#подборка#аварии#Рецепт#авто аварии#позитив#дети

На что жалуетесь?

Вернуться