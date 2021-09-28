Из за беспечности мамы

В Крыму, в в сафари-парке "Тайган" произошел скандальный инцидент. Годовалый ребенок остался без пальца. Большой палец на левой руке у мальчика был откушен тигром. "Тайган" является одним из крупнейших в Европе питомников крупных хищных кошек. расположен недалеко от Симферополя. Мама пострадавшего мальчика сейчас обвиняет в случившемся администрацию парка, в ненадлежащем обеспечении норм безопасности.
Сначала послушаем версию мамы. Светлана (ей 22 года) хотела показать своему годовалому сыну тигров.
"Мы подошли к одной из клеток, все тигры спали. Паша поднял ручку чтобы показать пальчиком на тигра, в этот момент откуда-то с ветки спрыгнуло животное. Кошка через прутья клетки зацепила когтем руку ребёнка, подтащила к себе и укусила за палец"
Всё произошло так быстро, что девушка не успела опомниться, отскочила от клетки с ребёнком. Мальчик громко кричал, а на месте пальца была окровавленная рана.
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"Я искала сотрудников парка, чтобы попросить помощи, но рядом никого не было. Я добежала до ларька, где продавали корм для животных, там женщина показала мне, где находится медпункт. Когда я принесла ребёнка туда, медсестры на месте не было. Её не смогли найти, какие-то сотрудники помогли замотать бинтом руку Паше и вызвали скорую, по сути, это вся помощь"
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Прибывшие на место медики госпитализировали ребёнка с мамой в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя. Там Паше провели операцию, зашили рану. Сейчас Светлана с ребёнком ещё находятся в больнице.
— Я пыталась связаться с руководством парка, но мне не дали телефон директора. К нам приезжал следователь, сказал, что уголовное дело заводить не станут. Мне сказали, что в случившемся виновата только я. Но элементарная техника безопасности там не соблюдается: дежурных у вольеров нет. — считает девушка.
То есть Светлана считает, что виновата администрация парка.
Однако есть и несколько другая версия событий.
"Вечером 26 сентября 22-летняя женщина поднесла вплотную к клетке с хищными животными через защитное ограждение малолетнего ребенка, в результате чего он получил повреждение руки. По данному факту проводится доследственная проверка»,— уточнили в СКР.
Мать и ее пострадавший сын являются жителями Краснодара. В надзорном ведомстве также изучают инцидент, чтобы дать оценку действиям родителей ребенка при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего, а также по поводу соблюдения требований безопасности в парке «Тайган» при предоставлении услуг населению.
Ранее, летом 2018 года лев укусил за руку жительницу Кирова, позже Белогорский районный суд Крыма признал его директора Олега Зубкова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), оштрафовав его на 400 тыс. руб.
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Малыша жаль. Только вот чем мамаша думала, когда подносила ребенка вплотную к защитной сетке?! Сейчас винит всех и вся. Только не себя. И в первую очередь виновата именно она. И зачем она годовалого ребенка потащила в парк к тиграм?! Что там годовалый ребенок мог увидеть и понять?!
А для парка сейчас начнутся суды и проверки...
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Матери не стоило подносить ребёнка вплотную к клетке, а парку следовало бы исключить ситуацию, когда возможно так близко подходить к клетке.
Ну да, тигр -- это же такая мелкая и шустрая зверушка навроде белочки. Попробуй за ним уследить.
В зоопарке - нет. Это не опасно, значит.
Нужно как-то ограждать зверей, коль их в неволе держут, от глупых мам и маленьких детей.
Теперь ребенок ограничен на всю жизнь, большой палец довольно важен для нормальной жизни, он банально не сможет играть на игровой приставке джойстиком, а все из-за тупой мамаши.
А по сюжету с тигром… подпускать или подносить ребёнка к клетке с тигром это… не матом не могу найти слова характеризующего умственное состояние матери.
С другой стороны администрация зоопарка должна хотя бы медсестру обеспечить, а если отошла на минуту должен быть номер телефона. Так же дабы обезопасить животных от круглых идиотов не плохо было бы в метре-двух от клеток натянуть ленточки с запрещающими табличками.
Больше всего жаль ребёнка. Не повезло парню а с другой стороны мог бы затянуть и откусить всю руку.
В наше время, в зоопарках, клетки были защищены в разы меньше, но таких дебильных родителей, к счастью тоже было в разы меньше. А мальчишку жалко, теперь инвалид.
Даже представить не могу , что ее побудило поднести мальца в плотную к сетке !?