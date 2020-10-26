Познакомьтесь с самыми татуированными близняшками Голливуда!

Алена и Алина приехали в Лос-Анджелес из Штутгарта. Они опытные тату-мастера, а еще - самые татуированные близняшки Голливуда, которые проводят художественные эксперименты друг на друге и предлагают свои услуги голливудским звездам.
Близнецы Алина и Алена Петуниа обожают боди-арт. Они обе с ног до головы покрыты цветными татуировками. Девушки родились в Штутгарте, но приехали в Голливуд в поисках славы. Действительно, им удалось добиться ее! Они привлекают взгляды на улицах, а у их страницы в инстаграме, сплошь посвященной татуировкам, уже больше 36000 подписчиков.
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"Мы сделали первые татуировки в 17, и с тех пор не можем остановиться,- рассказывают 25-летние близнецы. - Правда, той тату уже нет - мы закрыли ее новыми".
Увлекшись тату, вскоре девушки сами стали тату-мастерами, и теперь совершенствуются в этом искусстве.
Увлекшись тату, вскоре девушки сами стали тату-мастерами, и теперь совершенствуются в этом искусстве.
"После школы мы решили изучать искусство, - говорит Алина. - Но потом я встретила своего мужа, и он сказал нам: "Вы такие талантливые, почему бы вам не заняться тату?" С тех пор мы учимся этому, и нам нравится!"
В Голливуде девушки работают тату-мастерами, среди их клиентов есть и представители "фабрики грез". Случалось им делать тату и друг другу.
В Голливуде девушки работают тату-мастерами, среди их клиентов есть и представители "фабрики грез". Случалось им делать тату и друг другу.
"Для нас это уже постоянное пристрастие, - признаются близнецы. - Мы всегда хотим сделать что-нибудь новенькое. Сначала мы сделали себе руки, потом шеи, потом лицо. А что дальше? Не знаем". По словам девушек, они не собираются останавливаться на достигнутом, и будут делать новые татуировки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Алина и Алена Лос-Анджелес близнецы голливудские близняшки история тату тату-мастера татуировки
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