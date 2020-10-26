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Познакомьтесь с самыми татуированными близняшками Голливуда!

Познакомьтесь с самыми татуированными близняшками Голливуда! (7 фото)

Автор:
26 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Алина и Алена   Лос-Анджелес   близнецы   голливудские близняшки   история   тату   тату-мастера   татуировки   
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Алена и Алина приехали в Лос-Анджелес из Штутгарта. Они опытные тату-мастера, а еще - самые татуированные близняшки Голливуда, которые проводят художественные эксперименты друг на друге и предлагают свои услуги голливудским звездам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Алина и Алена   Лос-Анджелес   близнецы   голливудские близняшки   история   тату   тату-мастера   татуировки   
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Мистер Фикс 56 минут назад
Отвратительно
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Михалыч 18 минут назад
Познакомьтесь с самыми татуированными близняшками Голливуда!
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