Познакомьтесь с самыми татуированными близняшками Голливуда!

"После школы мы решили изучать искусство, - говорит Алина. - Но потом я встретила своего мужа, и он сказал нам: "Вы такие талантливые, почему бы вам не заняться тату?" С тех пор мы учимся этому, и нам нравится!"

В Голливуде девушки работают тату-мастерами, среди их клиентов есть и представители "фабрики грез". Случалось им делать тату и друг другу.