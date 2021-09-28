"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Эрдоган заявил, что не признает аннексию Россией Крыма, но и Читать далее.
А. Зудин. Турецкий султан помогает запорожцам писать письмо Путину
Управление тюрем Израиля отказалось объяснять, почему вместо 6 бежавших палестинских Читать далее.
Рис. Олега Гуцола
Известный противник вакцинации, заболевший тяжелой формой коронавируса, призвал Читать далее.
Рис. Игоря Лукьянченко
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Автор, ну ведь снова тебе сейчас напихают полный рот.... В смысле минусов под пост. Может хватит это говно сюда таскать.