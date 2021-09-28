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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (9 фото)

Автор:
28 сентября 2021 11:15
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   новости бесэдер   рисунки   смешно   
1711
9

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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Рис. Мотана

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А. Зудин. Турецкий султан помогает запорожцам писать письмо Путину

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Рис. Олега Гуцола

Известный противник вакцинации, заболевший тяжелой формой коронавируса, призвал Читать далее.

Рис. Игоря Лукьянченко

В Китае разработано оружие Читать далее.

Рис. Марины Бондаренко

По прогнозам орнитологов, после праздников Читать далее.

Рис. Сергея Тюнина

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Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   новости бесэдер   рисунки   смешно   
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5  комментариев
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24k
Vazari 3 часа назад
Мыши плакали, но продолжали жрать кактус....
Автор, ну ведь снова тебе сейчас напихают полный рот.... В смысле минусов под пост. Может хватит это говно сюда таскать.
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440
Fisher1979 2 часа назад
Люблю русскую критику, сам в полной жопе а смотрит к соседуний двор что-бы высмеять его мелкие недостатки.
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517
Утренний вечер 2 часа назад
Бесэдер - юмор из ассенизаторской машины!
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