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Как правильно пить водку

Как правильно пить водку (2 фото)

Автор:
28 сентября 2021 00:46
Метки: #культура пития   водка   закуска   селёдка   
1295
2
Перво-наперво, в морозилку укладывается несколько перемен рюмок. Ибо, вопреки распространеннейшему заблуждению, замораживать надлежит не водку, а рюмки! Водку следует только лишь охладить, градусов до десяти–пятнадцати. Дверца холодильника вполне подойдёт. И, естественно — водка должна быть хорошей, ибо косорыловка… Ничто ей не поможет.

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Метки: #культура пития   водка   закуска   селёдка   
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8k
Андрей А 3 часа назад
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90
Jack Ketch 2 минуты назад
блин аж слюнки потекли, разве можно так, с утра
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4k
rutt 16 минут назад
Чтож ты за бормотуху пить собрался, что так активно закусить её хочешь? Никогда водку не закусывал ничем. Короче пост от вломившегося в бабкин погреб внука, которому дед в самогоне отказал и пришлось палёнку у бабы Дуси брать.
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6k
hairov 19 минут назад
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2k
Ивлар 21 минуту назад
Это все прекрасно,но.. где сало? Селедка,картошка, это прекрасно, но без сала?
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3k
Alex75r 23 минуты назад
Как всё сложно при употреблении крепкого алкоголя. На какие только вкусовые ухищрения надо идти чтобы не чувствовать его вкуса. Я люблю пиво. Люблю вино. Что будет если у меня будет пиво, но не будет закуски? Во первых в этом случае это не закуска. Я выпью 0,2-0,5 литра с удовольствием и больше не буду. Солёная рыбка к пиву нужна не для того что бы закусить ею пиво, а для того что бы эту рыбку запить пивом. Это гарнир вызывающий жажду что бы с большим удовольствием её удовлетворить. А тут рассказывают как вкусной едой спрятать вкус водки.
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798
Отец Пигидий 52 минуты назад
Замораживать рюмки вообще ни к чему. Это фантазии тех , кто не умеет пить водку. А то что водка должна быть охлажденной, а не замороженной-это факт. В морозилке обычно держат водку низкого качества, чтобы скрыть ее плохие вкусовые качества. Причем после заморозки она по консистенции становится более тягучей и пьётся менее приятно. Именно пьётся, а не вливается в аорту и не проглатывается. Хорошая охлажденная водка должна серебряным ручейком прокатиться по языку, оставляя на нём свежесть утренней прохлады,а потом плавно скатившись в желудок, разлиться теплом по всему телу, чтобы расслабившаяся нервная система, отозвалась приятными мурашками по спине. Будто господь по душе прошел босиком.
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202
АНДРЕЙ 2 часа назад
Водку!!??В жару??из мыльницы???КОНЕЧНО БУДУ!!!!
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111
Max 2 часа назад
Да ты автор совсем офигел.
Зачем ты такое пишешь... Я же не удержался.
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13k
aalexey3 2 часа назад
https://old.fishki.net/3717855-recept-zasolki-vkusnejshej-selyodochki.htmlhttps://old.fishki.net/3717855-recept-zasolki-vkusnejshej-selyodochki.html
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5k
Roninsamuray 3 часа назад
Перед самым тем, как опрокинуть в себя стопочку водки, нужно не выдыхать воздух, а наоборот, вдохнуть в себя воздух, выпить, а потом уже выдохнуть. На первый взгляд, вроде бы пустяк, но разница существенная. И не пейте магазинную водку, берегите себя, своё здоровье, пейте только свой самогон или самогон "проверенных поставщиков".
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5k
Mr.X 3 часа назад
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2k
a_komolow 4 часа назад
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14k
seller-k 4 часа назад
Мальчик, The Dude, ну что ты можешь знать о том как правильно??? кроме того, что этот пост бродит по интернету уж несколько лет. Ещё бы видос добавил:
Ссылка youtu.be
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9k
Alexander 4 часа назад
Блин, чуть слюной не захлебнулся...
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60k
Опиум для народа 4 часа назад
Из области-"как правильно ширяться". Еще и пишут про "мудрость" организма,клоуны.
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5k
Свирепый Бамбр 7 часов назад
Я водку не пью, но уверен, что правильно ее пить через рот!
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9k
Cornho 8 часов назад
Обычно я лояльно отношусь к баянам-бабаянам, но этот текст уже реально читан-перечитан стопицот раз. Хотя, возможно, кто-то видит впервые.
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19k
kamanch 8 часов назад
Охренеть!
Жду следующих постов:
- как правильно дрочить
- как правильно ссать
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6k
Ковыль Перистый 8 часов назад
Выковыривать кости из селёдки? Не... Меня такое развлечение не прельщает
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21k
Андрей Иванов 8 часов назад
Водка - это спирт, разведённый в воде. Всё остальное - лирика. Хотите побыстрее окосеть - пейте совместно с газированными напитками СО2 увеличивает всасываемость стенок желудка и, соответственно, спирт быстрее попадает в кровь.
Закусь уменьшает скорость поглощения, Метиловый спирт ухудшает здоровье, дихлофос тоже не увеличивает.
Всё остальное - самовнушение
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