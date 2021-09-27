Дореволюционная Россия: производство

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От ложек до судостроения.
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Ложкарное производство. 1897 год. Нижегородская губерния, деревня Чернуха. Автор: Максим Петрович Дмитриев.
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3.
Чаеразвесочная фабрика Александра Кузнецова и К°. Январь 1895 года. Челябинск. Фотоателье Катаева.
6.
Валичная мастерская бумагопрядильной мануфактуры Хлудовых. 1900-е. Егорьевск. Автор: И. Г. Елкин.
8.
Чаеразвеска Ивана Петровича Колокольникова по улице Исетской. 1903 год. Челябинск. Неизвестный автор.
10.
Русско-японская война. Мастерские по пошиву белья для действующей армии во дворце великого князя Владимира Александровича. Санкт-Петербург. 1904 год. Неизвестный автор.
11.
Цех изготовления аэростатов и шаров-зондов на российско-американской резиновой мануфактуре «Треугольник». 1911 год. Санкт-Петербург. Автор: Карл Булла.
15.
Первая мировая война. Путиловская судостроительная верфь. Рабочие изготавливают снаряды. 1915 год. Петроград. Неизвестный автор.
16.
Ювелирная мастерская в Гошаванке. 1914–1916 годы. Елизаветпольская губерния, село Гош. Из архива Николая Марра «Этнографическая коллекция о Закавказье».
17.
Гончарное дело. Изготовление больших сосудов. 1914–1916 годы. Из архива Николая Марра «Этнографическая коллекция о Закавказье».
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