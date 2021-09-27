Забавные детеныши животных

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Все детеныши животных невероятно забавны и милы. В то же время, это нечто неизвестное для большинства из нас.
Есть ли у маленьких ежиков иголки? Новорожденные гориллы похожи на людей? Дети-ленивцы такие же милые и медлительные, как взрослые?
Есть ли у маленьких ежиков иголки? Новорожденные гориллы похожи на людей? Дети-ленивцы такие же милые и медлительные, как взрослые?
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