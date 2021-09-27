Забавные детеныши животных

Все детеныши животных невероятно забавны и милы. В то же время, это нечто неизвестное для большинства из нас.

Есть ли у маленьких ежиков иголки? Новорожденные гориллы похожи на людей? Дети-ленивцы такие же милые и медлительные, как взрослые?

1. Маленький ленивец 0

2. Сурикатик 0

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3. Панголин 0

4. Скунсик 0

5. Лисенок 0

6. Новорожденная горилла реагирует на холодный стетоскоп 0

7. Милый бегемотик 0

8. Детки выдры 0

9. 0

10. Кенгуренок 0

11. Крабик 0

12. Тюленчик 0

13. Щенки с мамой 0

14. Тапир 0

15. Маленькая выдра 0

16. Ослик 0

17. Лапка новорожденного корги 0

18. Ежики 0

19. Молодой дельфин 0

20. Бельчонок 0

21. Олененок 0

22. Пингвин 0

23. Утенок 0

24. Лисенок 0