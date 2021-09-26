В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка

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Неадекват ослеплял водителей на центральной улице города
24 сентября в центре Уфы задержали мужчину, который «лазерной указкой» слепил водителей легковушек и автобусов. Горожанин светил лазером на улице Ленина недалеко от Гостиного двора. Стоило кому-то его заметить – он прятался. В какой-то момент мужчину приметили сотрудники полиции, скрыться от которых у него уже не получилось. Правоохранители задержали хулигана для выяснения обстоятельств.
Теперь озорник узнает, что в 2017 году в Уголовном кодексе России появилась статья о «действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», по которой нарушителю грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.
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Просто и действенно. Как в талибане...
Будущее наступило - лазеры теперь есть у каждого долбо#ба.