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В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка

В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка (3 фото)

Автор:
26 сентября 2021 09:24
Метки: город   закон   порядок   
776
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Неадекват ослеплял водителей на центральной улице города

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Метки: город   закон   порядок   
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9k
Alexander 2 часа назад
150 - 300 т.р. для дебила сумма непосильная. Может проще отрубить большие пальцы. чтоб нечем было на кнопку давить?
Просто и действенно. Как в талибане...
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Valiko 7 минут назад
35 лет назад лазерные технологии были еще слабо развиты и даже для съемки супербоевика нельзя было просто достать целеуказатель, его пришлось колхозить. Само рабочее тело вставало на пистолет, а вот аккумулятор уже прятали в куртке, подсоединяя массивными проводами.
Будущее наступило - лазеры теперь есть у каждого долбо#ба.
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тонарм 9 минут назад
вставить на герметике указку в задний сифон ...
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