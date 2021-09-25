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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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4.
24.09.1893 в Петербурге на ипподроме (ныне Пионерская площадь) состоялась первая в России игра в «ножной мяч» — футбол.
5.
В этот же день 24.09.1948 г. талантливый механик-самоучка Соитиро Хонда основал компанию «Honda Motor»
6.
А так же в этот день 24.09.1916 русский лётчик Арцеулов (внук Айвазовского) впервые намеренно ввёл самолёт в штопор и вывел его из штопора
8.
Кастинг прямо на улице фотограф и редактор московского журнала "Андрей" Рассматривает молодых московских девушек на Арбате, 1996 год
11.
Бетти Пейдж -американская фотомодель, снимавшаяся в 1950—1957 годах в таких стилях, как эротика, фетиш и pin-up. Во второй половине 1950-х поднялась в США до уровня секс-символа...
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22 ноября 1960 года в Москве появилось новое кольцо, которое называется МКАД.
Вернее, в тот год открылся только первый участок магистрали длиной 48 километров. От Симферопольского шоссе до Ярославского. То есть на востоке. Замкнулось кольцо 5 ноября 1962 года. Интересно, что изначально МКАД выглядел совсем по-другому. Он больше походил на уютное шоссе где-нибудь в Подмосковье.
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Ил-18 на улице Малышева, Свердловск, 1977 г. Транспортировка самолета на место будущей стоянки в парке Энгельса
28.
Телохранитель Л.Троцкого Антон Блисняк. Был ранен тринадцать раз, потерял правый глаз. Россия. Гражданская война. 1918 год
29.
Один из первых компрессионных холодильников Frigidaire и пример серийного бытового холодильника General Electric
Первые электрические компрессионные холодильники собрали в 1913 г., но они были настолько дорогими, что за эти деньги можно было приобрести 2 автомобиля Форд. В более практичном и привычном варианте агрегат появился в 1926 г., благодаря стараниям датского инженера Кристиана Стинструпа.Ему удалось создать домашний вариант холодильника, который был практически бесшумным, долговечным и безвредным для здоровья людей.
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Обувная коллекция жены , свергнутого филиппинского диктатора, Фердинанда Маркоса , которая состояла из 2,5 тысяч пар . Манила , 1988 год
34.
Чемпион мира Анатолий Карпов (справа за столиком) проводит показательную партию, 24 апреля 1978 года, СССР
35.
Игрок лондонского арсенала Сэмми Нельсон, стянув штаны и выставив зад, радуется забитому голу перед гостевыми трибунами, 1979 год
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Антон Васильевич Близнюк (Блисняк) (1897 после 1919) участник Первой мировой и Гражданской войн, кавалер ордена Красного Знамени РСФСР.
Родился в 1897 в станице Крымская на Кубани, по другим сведениям в 1899 в Гродненской губернии. С началом Первой мировой войны добровольно записался в армию и принял участие в боях Западном и Кавказском фронтах. Во время Февральской революции в Петрограде, участвовал в стычках с полицией в рядах боевой рабочей дружины. Во время Октябрьской революции снова находился на Кавказском фронте и воевал в Персии. По возвращении в Российскую республику вступил в Красную гвардию и принял участие в походе на Екатеринодар.
Весной 1918 был военным инструктором на Кубани. В середине лета 1918, в боях под Ростовом, у станции Злодейск, оставшись в одиночестве на позиции с пулемётом, прикрывал отход товарищей. В течение пяти часов в одиночку сдерживал атаки белогвардейцев. На предложения сдаться отвечал стрельбой. Расстреляв весь боезапас, продолжал отстреливаться из «маузера», затем отбивался рукояткой оного, пока не был схвачен разъярёнными белоказаками и изрублен шашками, получив множество ранений и потеряв правый глаз. Окровавленного красногвардейца в ходе очередной контратаки обнаружили товарищи и едва живого отправили в тыл. Едва окрепнув, сбежал из лазарета на фронт, но уже зимой 1918 под Моздоком попал в плен. В плену его избивали шомполами и подвергали истязаниям, втыкали иголки под ногти, а под конец вывели на расстрел на берег реки Терек. Однако тот бросился на конвоиров и, сбив их с ног, прыгнул в ледяную воду и выплыл из под обстрела, а спустя пять минут ему удалось добраться до своей части, где Близнюк продолжил сражаться во главе пулемётной команды. В 1919 являлся инструктором пулемётной команды 1-го конного революционного полка (командир И. А. Кочубей, начальник штаба А. С. Рой).
В боях под Невинномысском, выстрелом из 6-дюймового орудия ему удалось обездвижить бронепоезд, подбив паровоз. На помощь тому выдвинулся ещё один бронепоезд. Близнюк на именном мотоциклете «Смерть гидре»[2] сумел проскочить позиции противника и подорвать в его тылу железнодорожные пути. Преследуемый белоказаками, сумел оторваться от погони и благополучно вернулся в расположение части. В результате бронепоезда оказались в ловушке между станциями Владикавказской железной дороги и вскоре достались Красной армии, кроме того, в качестве трофеев было захвачено несколько орудий, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов. Сдался в плен также штат бронепоездов 120 офицеров и 60 казаков.
2 июня 1919 прибыл в Москву на хирургическую операцию. Осенью того же года награждён орденом Боевого Красного знамени и почётным оружием маузером. По непроверенным сведениям, окончание гражданской войны встретил проходя службу в охране председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого.[3][неавторитетный источник?] Всего во время участия в боевых действиях получил около 26 ранений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Близнюк,_Антон_Васильевичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Близнюк,_Антон_Васильевич
Страйк ситуация при игре в боулинг, когда все десять выставленных кегель выбиваются игроком с первого удара.