29.

Первые электрические компрессионные холодильники собрали в 1913 г., но они были настолько дорогими, что за эти деньги можно было приобрести 2 автомобиля Форд. В более практичном и привычном варианте агрегат появился в 1926 г., благодаря стараниям датского инженера Кристиана Стинструпа.Ему удалось создать домашний вариант холодильника, который был практически бесшумным, долговечным и безвредным для здоровья людей.