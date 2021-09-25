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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
25 сентября 2021 22:44
Метки: история   ретро   фото   
446
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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3k
dampfer 3 часа назад
Фотография 28. Телохранитель Троцкого (по непроверенным сведениям).

Антон Васильевич Близнюк (Блисняк) (1897 после 1919) участник Первой мировой и Гражданской войн, кавалер ордена Красного Знамени РСФСР.

Родился в 1897 в станице Крымская на Кубани, по другим сведениям в 1899 в Гродненской губернии. С началом Первой мировой войны добровольно записался в армию и принял участие в боях Западном и Кавказском фронтах. Во время Февральской революции в Петрограде, участвовал в стычках с полицией в рядах боевой рабочей дружины. Во время Октябрьской революции снова находился на Кавказском фронте и воевал в Персии. По возвращении в Российскую республику вступил в Красную гвардию и принял участие в походе на Екатеринодар.

Весной 1918 был военным инструктором на Кубани. В середине лета 1918, в боях под Ростовом, у станции Злодейск, оставшись в одиночестве на позиции с пулемётом, прикрывал отход товарищей. В течение пяти часов в одиночку сдерживал атаки белогвардейцев. На предложения сдаться отвечал стрельбой. Расстреляв весь боезапас, продолжал отстреливаться из «маузера», затем отбивался рукояткой оного, пока не был схвачен разъярёнными белоказаками и изрублен шашками, получив множество ранений и потеряв правый глаз. Окровавленного красногвардейца в ходе очередной контратаки обнаружили товарищи и едва живого отправили в тыл. Едва окрепнув, сбежал из лазарета на фронт, но уже зимой 1918 под Моздоком попал в плен. В плену его избивали шомполами и подвергали истязаниям, втыкали иголки под ногти, а под конец вывели на расстрел на берег реки Терек. Однако тот бросился на конвоиров и, сбив их с ног, прыгнул в ледяную воду и выплыл из под обстрела, а спустя пять минут ему удалось добраться до своей части, где Близнюк продолжил сражаться во главе пулемётной команды. В 1919 являлся инструктором пулемётной команды 1-го конного революционного полка (командир И. А. Кочубей, начальник штаба А. С. Рой).

В боях под Невинномысском, выстрелом из 6-дюймового орудия ему удалось обездвижить бронепоезд, подбив паровоз. На помощь тому выдвинулся ещё один бронепоезд. Близнюк на именном мотоциклете «Смерть гидре»[2] сумел проскочить позиции противника и подорвать в его тылу железнодорожные пути. Преследуемый белоказаками, сумел оторваться от погони и благополучно вернулся в расположение части. В результате бронепоезда оказались в ловушке между станциями Владикавказской железной дороги и вскоре достались Красной армии, кроме того, в качестве трофеев было захвачено несколько орудий, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов. Сдался в плен также штат бронепоездов 120 офицеров и 60 казаков.

2 июня 1919 прибыл в Москву на хирургическую операцию. Осенью того же года награждён орденом Боевого Красного знамени и почётным оружием маузером. По непроверенным сведениям, окончание гражданской войны встретил проходя службу в охране председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого.[3][неавторитетный источник?] Всего во время участия в боевых действиях получил около 26 ранений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Близнюк,_Антон_Васильевичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Близнюк,_Антон_Васильевич
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11k
Bill 2 часа назад
Фотография 10 - там явно не первый удар. Значит не страйк.
Страйк ситуация при игре в боулинг, когда все десять выставленных кегель выбиваются игроком с первого удара.
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