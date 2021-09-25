Малюнки Тараса Шевченко

Автор:
25 сентября 2021 16:19
Немного про Тараса Григорьевича Шевченко-как художника.
2.
1833. Портрет П. В. Энгельгардта
3.
1836. Александр Македонский проявляет доверие своему врачу Филиппу
5.
1836. Смерть Олега, князя древлянского
6.
1836. Смерть Богдана Хмельницкого
8.
1837. Портрет неизвестного
10.
1838. Портрет девушки с собакой
11.
1846. Чумаки среди могил
13.
1848. Заросли на берегу Аральского моря
17.
1848. На берегу Аральского моря
18.
1848. Очерет на берегу моря
19.
1848. Становище экспедиции Бутакова на берегу моря
20.
1850. Дустанова могила
Источник:
Еще крутые истории!
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: