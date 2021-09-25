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Малюнки Тараса Шевченко

Малюнки Тараса Шевченко (20 фото)

Автор:
25 сентября 2021 16:19
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: история   писатели   художество   
215
20
Немного про Тараса Григорьевича Шевченко-как художника.
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Метки: история   писатели   художество   
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5  комментариев
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65k
Cкладно звонишь. 2 часа назад
Отлично рисовал..
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321
Alexander Woyz Полчаса назад
Посредственные малюнкы. Как и виршы. Как и человек в целом. Это потом раздули из него легенду..
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29k
Растрелли В.В. 2 часа назад
С одной стороны не хочется делать приятное хохлам, но с другой стороны - талантливый человек был.
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Кaleidoscope
так себе
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