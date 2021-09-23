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Причины создания и подписания Манифеста от 17 октября 1905 года

Причины создания и подписания Манифеста от 17 октября 1905 года (3 фото)

Автор:
23 сентября 2021 11:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: 17 октября 1905 года   Правo   власть   демократия   история   манифест   монархия   почемучка   
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Чтобы ответить на вопрос, почему был подписан Манифест 17 октября 1905 года, необходимо вернуться к событиям, с момента которых прошло уже более 115 лет.

Данный документ, разработанный С. Ю. Витте, стал своего рода итогом событий первой русской революции. Отмена крепостного права, безусловно, сильно сказалась на экономике страны. И самодержавная система управления была не способна адекватно реагировать на изменения и поддерживать стабильность. На фабриках и заводах стало некому работать, что привело к резкому промышленному спаду. Случившийся несколько лет подряд неурожай привел голоду.

Экономическая нестабильность вкупе с военными неудачами России стали вызывать недоверие у народа. И если поначалу власти еще как-то контролировали ситуацию, то после Кровавого воскресенья – расстрела мирной демонстрации рабочих войсками, исход ситуации был предопределен. И остановить ее было уже невозможно. Народ начал восставать и бунтовать, требуя свержения императора.


Помимо использования силовых методов власти пытались контролировать ситуацию и за счет принятия нормативно-правовых актов. Так, в соответствии с одним из них, любой гражданин либо их группа имели право подачи документа, содержащего требования изменения государственного порядка. Царский манифест от 17 октября 1905 года наделял граждан рядом свобод, а именно – слова, собрания, создания общественных союзов и организаций.

Сразу после публикации было организовано более ста различного рода объединений и обществ. В соответствии с Манифестом наделялись правом голоса те слои населения, которые раньше им не обладали.

Смысл изменений заключался в том, чтобы предоставить возможность принимать участие в судьбе страны самым разным слоям населения, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному сословию. Это стало отправной точкой создания демократического общества.

Отныне все проекты законов рассматривала и утверждала Дума. А император более не был законотворцем и единоличным правителем, что привело к ослаблению монархии.


Безусловно, принятие Манифеста предупредило развитие дальнейших революционных настроений в обществе и стало важной вехой в его перестройке. Но это решение было лишь промежуточным шагом, поскольку не удовлетворяло в полной мере всех требований общества.

Манифест провозглашал ряд свобод и наделял граждан избирательным правом, что демонстрировало переход страны на новый уровень государственного управления. Единоличная власть монарха ослабла, поскольку был введен новый законодательный орган, в задачи которого входило учитывание мнения народа.

Но при этом нежелание императора ослаблять собственную власть стало причиной того, что он оставил за собой право в любой момент распустить Думу. Соответственно, это условие практически сводило к нулю все усилия. В течение нескольких лет действия Манифеста требования народа в полной мере так и не были удовлетворены. В результате в 1917 году случилась революция, и монархия в стране перестала существовать.

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Метки: 17 октября 1905 года   Правo   власть   демократия   история   манифест   монархия   почемучка   
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1  комментарий
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Ыукп 2 часа назад
Демократия - это такое ...
Пока гайки закручиваешь - красота. А так всегда найдется куча недовольных, которая похерит все хорошие начинания.
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Galateya

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