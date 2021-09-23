Помимо использования силовых методов власти пытались контролировать ситуацию и за счет принятия нормативно-правовых актов. Так, в соответствии с одним из них, любой гражданин либо их группа имели право подачи документа, содержащего требования изменения государственного порядка. Царский манифест от 17 октября 1905 года наделял граждан рядом свобод, а именно – слова, собрания, создания общественных союзов и организаций.

Сразу после публикации было организовано более ста различного рода объединений и обществ. В соответствии с Манифестом наделялись правом голоса те слои населения, которые раньше им не обладали.

Смысл изменений заключался в том, чтобы предоставить возможность принимать участие в судьбе страны самым разным слоям населения, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному сословию. Это стало отправной точкой создания демократического общества.

Отныне все проекты законов рассматривала и утверждала Дума. А император более не был законотворцем и единоличным правителем, что привело к ослаблению монархии.