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17 раз, когда природа была в ударе, создавая питомцев

17 раз, когда природа была в ударе, создавая питомцев (18 фото)

Автор:
25 сентября 2021 14:05
Сообщество : Животные
Метки: В ударе   Необычные   Черты   питомцы   природа   странности   чудеса   
1614
18

Мир полон чудес и природных странностей. Даже наши домашние животные могут приобретать необычные черты под влиянием генов или окружающей среды. У природы есть на это свой собственный взгляд!

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Метки: В ударе   Необычные   Черты   питомцы   природа   странности   чудеса   
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3  комментария
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1k
Вадик Бондаренко 41 минуту назад
Комментарий к фото
линзы у пацана
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4k
ZmeyUA 10 минут назад
КОПИЯ!
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1k
閃光 24 минуты назад
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