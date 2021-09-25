Дезинсектор съел «отравленный» арбуз, чтобы доказать невиновность коллеги из Москвы

Дезинфектор с 10-летним стажем Александр Возжаев из Екатеринбурга провел рискованный эксперимент и съел политый инсектицидом арбуз, чтобы оправдать коллегу Антона Котова, которого обвиняют в смертельном отравлении двух москвичек. Спустя три дня после употребления отравленного арбуза, Возжаев все еще жив, здоров и передает привет Роспотребнадзору.





Напомним, 9 и 10 сентября в Москве умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Скончались они в больнице, куда их доставили с симптомами сильнейшего отравления. Перед отравлением они съели купленный в «Магните» арбуз. На изъятых из магазина и квартиры пострадавших бахчевых токсикологи обнаружили следы лямбда-цигалотрина (действующее вещество инсектицида «Цигатрин») и сделали вывод, что он мог стать причиной отравления.





По делу был задержан сотрудник «Климовск-Дез» Антон Котов, который 6 сентября проводил дезинсекцию в злосчастном «Магните». Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Котова поместили на два месяца следственный изолятор, свою вину он не признает.