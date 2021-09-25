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Дезинсектор съел «отравленный» арбуз, чтобы доказать невиновность коллеги из Москвы

Дезинсектор съел «отравленный» арбуз, чтобы доказать невиновность коллеги из Москвы (1 фото + 5 видео)

Автор:
25 сентября 2021 13:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: арбуз   видео   дезинсектор   отравление   эксперимент   
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Мужчина уверен, что даже если сильно постараться, съесть ягоду с летальной дозой яда невозможно. Об этом позаботились производители препарата.

Дезинфектор с 10-летним стажем Александр Возжаев из Екатеринбурга провел рискованный эксперимент и съел политый инсектицидом арбуз, чтобы оправдать коллегу Антона Котова, которого обвиняют в смертельном отравлении двух москвичек. Спустя три дня после употребления отравленного арбуза, Возжаев все еще жив, здоров и передает привет Роспотребнадзору.


Напомним, 9 и 10 сентября в Москве умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Скончались они в больнице, куда их доставили с симптомами сильнейшего отравления. Перед отравлением они съели купленный в «Магните» арбуз. На изъятых из магазина и квартиры пострадавших бахчевых токсикологи обнаружили следы лямбда-цигалотрина (действующее вещество инсектицида «Цигатрин») и сделали вывод, что он мог стать причиной отравления.


По делу был задержан сотрудник «Климовск-Дез» Антон Котов, который 6 сентября проводил дезинсекцию в злосчастном «Магните». Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Котова поместили на два месяца следственный изолятор, свою вину он не признает.

Александр Возжаев на своем YouTube-канале выложил два «следственных эксперимента». В первом ролике мужчина поливает куски арбуза раствором «Абзаца», действующим веществом которого является лямбда-цигалотрин. Съесть арбуз Возжаев не смог из-за горечи. По его словам, производители намеренно делают подобные вещества горькими, чтобы они вызывали рвотный рефлекс.

Во втором эксперименте Возжаев использовал другую методику. Он на несколько дней «замариновал» целый арбуз в концентрате того же «Абзаца». И чтобы вещество наверняка попало в мякоть он пробил в корке несколько отверстий. Затем дезинсектор разрезал и съел кусочек ягоды. Там, где инсектицид просочился в мякоть арбуз приобрел неприятный запах и цвет, не говоря уже о вкусе. Съесть отравленный продукт, причем в таком количестве, чтобы яд вызвал отказ внутренних органов невозможно, уверен дезинсектор.


«Ребята, куда проникла лямбда — горько. Это невозможно есть. Есть человек специально откусит, он выплюнет все. Невозможно отравить людей химией от насекомых, потому что она горечь содержит, ее специально добавляют. Как это не понимают-то, а? За что Антоху посадили?», - задается вопросом Возжаев.

Александр Возжаев отметил, что у обывателей складывается неверное впечатление о ядах для насекомых - это вещество находится «между стиральным порошком и бензином», с которыми человек взаимодействует каждый день. Дезинсектор предположил, что «паника», вызванная у покупателей, и инициированное уголовное дело против Антона Котова, может быть выгодно Роспотребнадзору, который тут же предложил ввести лицензирование деятельности дезинсекции и дезинфекции.

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Метки: арбуз   видео   дезинсектор   отравление   эксперимент   
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27k
Татьяна Юсова Час назад
Мне сразу стало понятно, что тут с арбузом какая-то фигня.
Во-первых, никто не ест арбуз с коркой, даже если предположить, что на арбуз попало вещество, которым травили насекомых.
Во-вторых, обычно арбузы моют, прежде, чем резать. Хотя.. могу допустить, что не все.
В-третьих, никто так и не объяснил, чем отравились соседи, которые ничего не покупали в "Пятерочке" и арбузы не ели.
Так, что, мужик молодец, что не стал ждать выводов СК и сам доказал, хотя бы общественности, что рабочий магазина не виноват.
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6k
Артур Минуту назад
Молодец, мужик. Очень наглядно распидалил.
Надеюсь, что автор ролика подал заявление в следственный?
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60k
Опиум для народа 15 минут назад
-"и сделали вывод, что он мог стать причиной отравления."-
-то есть судмедэксперты не могут определить точно,чем траванулся человек? Мы,бл"дь,во времена Медичи живём что-ли, экспертов купили или они просто непрофессиональное говно?
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279
Argon13 18 минут назад
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7k
кот базилий 21 минуту назад
Я тоже верю , что не в арбузе дело., они что этот арбуз с корками ели??? Ну где здравый смысл, где справедливость? И ведь посадят невиновного.
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37k
Андрей 39 минут назад
Полный "Абзац"!
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6k
SR 47 минут назад
Всегда нужен крайний. Когда крайнего нет - его назначают. Назначили Антона Котова.
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8k
Barachek_Obachek 48 минут назад
Порядочные люди всегда моют арбуз перед вскрытием
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9
Нурик Нуриков 55 минут назад
Тот момент когда народная экспертиза круче криминальной!
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6k
Trenzel2003 Час назад
Как сказали, единственный кто не отравился, был отец. А его проверяли?
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Евгений Trenzel2003 14 минут назад
Я так же подумал. А проверяли отца или нет. То что у него не было симптомов ещё ничего не значит. Организмы по разному реагируют на одни и те же отравляющие вещества или патогены. У нас на работе траванулась вся контора пиццей. 2 дристали дальше чем видели, 5 человек тошнило и с очка весь день не слазили и у 5 человек легкий дискомфорт и бурление. А пара человек и не заметили.
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309
SilentBob Час назад
писдюки, просто назначили крайнего..
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