Дезинсектор съел «отравленный» арбуз, чтобы доказать невиновность коллеги из Москвы

Мужчина уверен, что даже если сильно постараться, съесть ягоду с летальной дозой яда невозможно. Об этом позаботились производители препарата.
Дезинфектор с 10-летним стажем Александр Возжаев из Екатеринбурга провел рискованный эксперимент и съел политый инсектицидом арбуз, чтобы оправдать коллегу Антона Котова, которого обвиняют в смертельном отравлении двух москвичек. Спустя три дня после употребления отравленного арбуза, Возжаев все еще жив, здоров и передает привет Роспотребнадзору.
Напомним, 9 и 10 сентября в Москве умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Скончались они в больнице, куда их доставили с симптомами сильнейшего отравления. Перед отравлением они съели купленный в «Магните» арбуз. На изъятых из магазина и квартиры пострадавших бахчевых токсикологи обнаружили следы лямбда-цигалотрина (действующее вещество инсектицида «Цигатрин») и сделали вывод, что он мог стать причиной отравления.
По делу был задержан сотрудник «Климовск-Дез» Антон Котов, который 6 сентября проводил дезинсекцию в злосчастном «Магните». Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Котова поместили на два месяца следственный изолятор, свою вину он не признает.
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Александр Возжаев на своем YouTube-канале выложил два «следственных эксперимента». В первом ролике мужчина поливает куски арбуза раствором «Абзаца», действующим веществом которого является лямбда-цигалотрин. Съесть арбуз Возжаев не смог из-за горечи. По его словам, производители намеренно делают подобные вещества горькими, чтобы они вызывали рвотный рефлекс.
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Во втором эксперименте Возжаев использовал другую методику. Он на несколько дней «замариновал» целый арбуз в концентрате того же «Абзаца». И чтобы вещество наверняка попало в мякоть он пробил в корке несколько отверстий. Затем дезинсектор разрезал и съел кусочек ягоды. Там, где инсектицид просочился в мякоть арбуз приобрел неприятный запах и цвет, не говоря уже о вкусе. Съесть отравленный продукт, причем в таком количестве, чтобы яд вызвал отказ внутренних органов невозможно, уверен дезинсектор.
«Ребята, куда проникла лямбда — горько. Это невозможно есть. Есть человек специально откусит, он выплюнет все. Невозможно отравить людей химией от насекомых, потому что она горечь содержит, ее специально добавляют. Как это не понимают-то, а? За что Антоху посадили?», - задается вопросом Возжаев.
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Александр Возжаев отметил, что у обывателей складывается неверное впечатление о ядах для насекомых - это вещество находится «между стиральным порошком и бензином», с которыми человек взаимодействует каждый день. Дезинсектор предположил, что «паника», вызванная у покупателей, и инициированное уголовное дело против Антона Котова, может быть выгодно Роспотребнадзору, который тут же предложил ввести лицензирование деятельности дезинсекции и дезинфекции.
Ролики с экспериментами Возжаева целиком:
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Во-первых, никто не ест арбуз с коркой, даже если предположить, что на арбуз попало вещество, которым травили насекомых.
Во-вторых, обычно арбузы моют, прежде, чем резать. Хотя.. могу допустить, что не все.
В-третьих, никто так и не объяснил, чем отравились соседи, которые ничего не покупали в "Пятерочке" и арбузы не ели.
Так, что, мужик молодец, что не стал ждать выводов СК и сам доказал, хотя бы общественности, что рабочий магазина не виноват.
Надеюсь, что автор ролика подал заявление в следственный?
-то есть судмедэксперты не могут определить точно,чем траванулся человек? Мы,бл"дь,во времена Медичи живём что-ли, экспертов купили или они просто непрофессиональное говно?