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Весёлые картинки. Часть 24

Весёлые картинки. Часть 24 (50 фото + 3 видео)

Автор:
24 сентября 2021 13:10
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: astra   Разное   Юмор   картинки   позитив   
2366
50
3
Пусть Вас согреет в этот день подборка юмора и всяка дребедень)!

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Метки: astra   Разное   Юмор   картинки   позитив   
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11  комментариев
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21k
Андрей Иванов 4 часа назад
Если в Москве расстрелять всех врагов народа, как в 1937, то машины можно будет также ставить
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3k
Нечаинка 2 минуты назад
Комментарий к фото
Искры зимнего снега под солнцем, первые листочки и яркое весеннее небо, ласковое солнце и буйство красок цветущего лета, легкая грустинка золота листвы и уютный плед с чашкой горячего напитка под шорох дожды за окном...
А вы так и нойте дальше, и живите в мире кошмаров, а не романтики.
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5k
Diesel 3 часа назад
А мясо жирафа вкусное? И почему такой негуманный способ забоя?
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41k
Raush 4 часа назад
Смешно только первый раз. Расскажу как это происходит в Германии... Уже начиная ц последних классов школы (гимназии или еще чего) человек стремится к своей цели, проходит практику там, где ему нужен опыт работы. Так же в процессе профессионального обучения - практика (ну в России вроде тоже самое). А после профобучения идут или работать за копейки получая только опыт, или вообще бесплатно. Тут конечно нужно, что бы было на что жить и каждый крутится как может, кому-то родители помогают, кто-то подрабатывает на второй работе... Таким образом к годам так 25ти у многих уже лет 10 опыта.
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4k
au3 4 часа назад
Все на жене. И управление тоже.
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1k
Sergey Pankratov 4 часа назад
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Давно пора, ядрёна мать,
Умом Россию понимать!
(c)
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21k
Андрей Иванов 5 часов назад
В Питере один сезон. Последний пункт практически с 1703 года, остальные меняются местами в течении дня
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1k
Sergey Pankratov 5 часов назад
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А некоторые не знают, что в театре нет сценариев, но лезут острить.
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