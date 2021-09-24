Учителям живётся как угодно, но точно не скучно!

Учитель – сложная и очень ответственная профессия. Нужно не только много знать, а ещё и уметь заинтересовать каждого ученика своим предметом. Благодаря этой подборке вы убедитесь в том, что учителям не приходится скучать.
Быть учителем — это работа сложная, ответственная, но порой и крайне увлекательная! Чего только не увидишь в школе: тут и находчивые ученики, и необычные подарки и детали интерьера. Впрочем, приключения поджидают преподавателей и дома, где даже питомцы норовят сделать профессиональный путь более весёлым. Хорошо, что учителя умудряются сохранять чувство юмора, а некоторые ещё и других ему могут поучить!
Наша собака съела домашнее задание. Ученики моей жены явно удивятся
Когда увидел, что ученик слишком уж часто проверяет время
На экзамен разрешили принести лист с подсказками, исписанный с одной стороны
Сегодня я зашёл в класс и увидел вот это
Всё бы ничего, но это наш учитель.
Когда твоя лекция получилась не очень интересной
Ученики вечно просят одолжить 50 центов на перекус. Подготовила специально на этот случай
Часы нашего учителя математики
Пообещал ученикам, что если все хорошо напишут тест, то они сами выберут новую стрижку для моей бороды
В школе жены на Неделе благодарности устроили барбекю для учителей. Пообещали, что позаботятся и о вегетарианцах
Жене досталась картофелина с соусом барбекю.
В школе начали сбор средств для животных и попросили моё фото с питомцем. Такого я не ожидала!
Вот так наш учитель напомнил ученику, что класс — не место для телефонов. Висит тут уже 20 лет
Возможно, из-за нашего ребёнка вам захочется выпить. Это для вас!
Мой ученик переименовал себя в «Подключается…» во время звонка в Zoom, чтобы не работать на уроке
Надпись на бутылке нашего учителя истории — «Слёзы моих студентов»
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