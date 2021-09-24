Учителям живётся как угодно, но точно не скучно!

Быть учителем — это работа сложная, ответственная, но порой и крайне увлекательная! Чего только не увидишь в школе: тут и находчивые ученики, и необычные подарки и детали интерьера. Впрочем, приключения поджидают преподавателей и дома, где даже питомцы норовят сделать профессиональный путь более весёлым. Хорошо, что учителя умудряются сохранять чувство юмора, а некоторые ещё и других ему могут поучить!

Наша собака съела домашнее задание. Ученики моей жены явно удивятся