"Настоящий боевик!": в Кирове мужчина в ночном клубе устроил стрельбу, а потом угнал такси вместе с водителем

В Кирове пьяный мужчина у ночного клуба открыл огонь из травматического пистолета. Началось всё с того, что изрядно выпивший мужчина пытался попасть в клуб и повздорил с охранником. Тот начал бить мужчину в живот. Когда соперник вытащил травмат и несколько раз выстрелил, охранник побежал внутрь за подмогой.
Настоящий боевик развернулся рядом с ночным клубом на улице Ломоносова. Пьяный гость пришёл в клуб и его не пустили. Завязавшийся конфликт быстро перерос в драку. Охранник толкнул мужчину, а после и вовсе пнул в живот. Сидя на земле пьяный гость достал травматический пистолет и выстрелил в охранника. Тот с криками скрылся в клубе, а после вернулся с подмогой. Но стрелка уже и след простыл.
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Он вскочил в первую попавшуюся машину такси и приказал водителю ехать, угрожая пистолетом. Таксисту ничего не оставалось, как подчиниться. Отъехав несколько сотен метров мужчина покинул такси и скрылся.
По факту угона под угрозой насилия был возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыли полицейские. Они сняли отпечатки пальцев в автомобиле и изъяли видеозаписи в клубе.
Вскоре мужчина был задержан. Им оказался 32-летний житель Сыктывкара.
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Единственное в чем косяк - ношение оружия пьяным запрещено. Но и тут доказать надо.
1. Превышение полномочий
2. Удар с ноги в живот и последующее падение могло зажмурить алконавта запросто. Кому нужен срок?
Да, и причём тут возраст?