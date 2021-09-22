"Настоящий боевик!": в Кирове мужчина в ночном клубе устроил стрельбу, а потом угнал такси вместе с водителем

Он вскочил в первую попавшуюся машину такси и приказал водителю ехать, угрожая пистолетом. Таксисту ничего не оставалось, как подчиниться. Отъехав несколько сотен метров мужчина покинул такси и скрылся.

По факту угона под угрозой насилия был возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыли полицейские. Они сняли отпечатки пальцев в автомобиле и изъяли видеозаписи в клубе.

Вскоре мужчина был задержан. Им оказался 32-летний житель Сыктывкара.