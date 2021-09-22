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"Настоящий боевик!": в Кирове мужчина в ночном клубе устроил стрельбу, а потом угнал такси вместе с водителем

"Настоящий боевик!": в Кирове мужчина в ночном клубе устроил стрельбу, а потом угнал такси вместе с водителем (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 12:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   боевик   видео   выстрел   интересное   клуб   травмат   фото   
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В Кирове пьяный мужчина у ночного клуба открыл огонь из травматического пистолета. Началось всё с того, что изрядно выпивший мужчина пытался попасть в клуб и повздорил с охранником. Тот начал бить мужчину в живот. Когда соперник вытащил травмат и несколько раз выстрелил, охранник побежал внутрь за подмогой.

Настоящий боевик развернулся рядом с ночным клубом на улице Ломоносова. Пьяный гость пришёл в клуб и его не пустили. Завязавшийся конфликт быстро перерос в драку. Охранник толкнул мужчину, а после и вовсе пнул в живот. Сидя на земле пьяный гость достал травматический пистолет и выстрелил в охранника. Тот с криками скрылся в клубе, а после вернулся с подмогой. Но стрелка уже и след простыл.

Он вскочил в первую попавшуюся машину такси и приказал водителю ехать, угрожая пистолетом. Таксисту ничего не оставалось, как подчиниться. Отъехав несколько сотен метров мужчина покинул такси и скрылся.

По факту угона под угрозой насилия был возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыли полицейские. Они сняли отпечатки пальцев в автомобиле и изъяли видеозаписи в клубе.

Вскоре мужчина был задержан. Им оказался 32-летний житель Сыктывкара.

Источник:

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Метки: ynews   боевик   видео   выстрел   интересное   клуб   травмат   фото   
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16  комментариев
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39k
dima423 2 часа назад
ну а че ему было делать?) иначе бы такой писды получил что может и не выжил бы)
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1k
dancerxp 13 минут назад
Охранник не прав, превышение... Хоть я не на стороне пьяного, но тут уже самооборона. Охранник и на упавшего шел, хз, что у него в голове. А такси - ни разу не угон, а спасение. При хорошем адвокате, еще и жертвой станет.
Единственное в чем косяк - ношение оружия пьяным запрещено. Но и тут доказать надо.
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110
Киса Кацман Полчаса назад
Не знаю предыстории, но охранник сто раз не прав ...
1. Превышение полномочий
2. Удар с ноги в живот и последующее падение могло зажмурить алконавта запросто. Кому нужен срок?
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7k
Serjio 55 минут назад
После такого пинка и по ходу грядущего продолжения игры в футбольный мяч я бы тоже достал травмат.
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795
Hard.NET 58 минут назад
Не "стрелок", а "пид@рас". Называйте вещи своими именами...
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12k
Михалыч Час назад
Ну, хорошо ведь погулял. Лет на пять.
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1k
-(0)_(0)- Час назад
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7k
кот базилий Час назад
32 года и такое пузо
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149
⛔ Александр ⛔ кот базилий Час назад
У тебя прям кубики на животе?
Да, и причём тут возраст?
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1k
Александр Алехин Час назад
Я все понимаю.. но он трижды в упор выстрелил в охранника. А тот развернулся и ушел за "подмогой". Он не попал чтоли?
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396
vtoroyshans Александр Алехин Час назад
травмат
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850
zenon Час назад
Каждый выбирает то, что ему по силам и вооружении. Выборы выборов продолжаются. Ужас, если бы он прикатил в танке, или прилетел в твердолёте.
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2k
Заряд бодрости Час назад
Парни, там стреляют в людей! Пошли толпой туда! достойно чип-и-дейла
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