"А почему такие страшненькие-то?": пластика, акне и другие изъяны на лицах звезд вблизи

1052
18
Они постят идеальные фотографии в своих аккаунтах в соцсетях. Однако в жизни их кожа выглядит точно также, как у обычных людей, А у некоторых даже хуже. Перед вами реальные лица знаменитостей, которые уже не скроешь фильтром.
×
3. Кайли Дженнер всего 24 года, но она уже сделала немало трансформаций с собственным лицом. Являясь кумиром миллионов, идеально она выглядит лишь в соцсетях
4. Наши звезды, особенно возрастные, хотят выглядеть лучше, но никакая подтяжка не сделает их моложе
А вас не бесит, что звезды создают идеальный образ в соцсетях, а в жизни сильно от него отличаются?
Источник:
Ссылки по теме:
- Звезды, выступающие за и против вакцинации от Covid-19
- 14 звезд, которые использовали приложения для знакомств
- 16 знаменитостей с необычными талантами и хобби
- 8 голливудских актеров со знаменитыми родителями
- Как менялась дочь Элвиса Пресли с годами
18
Понравилось18
Новости партнёров
Богат прекрасным руским языка))))
А когда вдруг у 60-ти или 70-тилетних звезд, вдруг увидели морщины, то это вызывает у тупоголовеньких "культурный" шок.
Ставлю - (шучу)