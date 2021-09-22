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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5177 постов • 689 подписчиков подписаться
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"А почему такие страшненькие-то?": пластика, акне и другие изъяны на лицах звезд вблизи

"А почему такие страшненькие-то?": пластика, акне и другие изъяны на лицах звезд вблизи (18 фото)

Автор:
22 сентября 2021 11:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: без фотошопа   звезды   знаменитости   лица вблизи   лица звзед   реальные лица   фото   шоу бизнес   
1052
18

Они постят идеальные фотографии в своих аккаунтах в соцсетях. Однако в жизни их кожа выглядит точно также, как у обычных людей, А у некоторых даже хуже. Перед вами реальные лица знаменитостей, которые уже не скроешь фильтром.

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А вас не бесит, что звезды создают идеальный образ в соцсетях, а в жизни сильно от него отличаются?


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Метки: без фотошопа   звезды   знаменитости   лица вблизи   лица звзед   реальные лица   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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107
Киса Кацман Полчаса назад
"От наших взглядом не ускользнет ни одна деталь" (с)
Богат прекрасным руским языка))))
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832
Sergei 14 минут назад
Про автора поста: "в чужом глазу соринку видит, в своем бревна не замечает". Это же насколько надо комплексовать по-поводу своей внешности чтоб еще такие посты начать делать?!
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26k
Татьяна Юсова 20 минут назад
А нас бесят тупые молокососы, которые считают, что известные и знаменитые люди, это небожители, которые не стареют, не болеют, в туалет не ходят.
А когда вдруг у 60-ти или 70-тилетних звезд, вдруг увидели морщины, то это вызывает у тупоголовеньких "культурный" шок.
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Тамара Коршунова 22 минуты назад
Хороший пост. Вот Ротару надо было как вишенку на торте.
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9k
Шурум-бурум 22 минуты назад
они, наверно, еще и срут?!
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392
piharev1 Шурум-бурум 6 минут назад
кто то тебя минусанул
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Broscan Полчаса назад
А почему Монику Беллуччив не в конце, как вишенку?Не по правилам!

Ставлю - (шучу)
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