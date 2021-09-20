Три Робинзона,или вынужденная посадка

Приключения в жизни случаются,это факт...Вот про одно из моих приключений я и хочу рассказать.Про приключение и ювелирное мастерство пилотов Ан-2,простых и смелых ребят из 'Малой авиации" о которых,почему-то, не принято рассказывать...
"Антошу",не по-детски,колбасила турбулентность...И,если ты не придерживал языком желудок,проваливаясь в очередную воздушную яму,то трусился,как на старой телеге по колдобинам...
Отбив седалище на боковой скамейке,я взял свою персональную подушку,подтянул кабель от гарнитуры и удобно устроился на ступеньке,возле открытой двери в пилотскую кабину.
-Как на верблюде едешь,дык-дык,дык-дык...Над Аральским морем всегда так-испаряется лужа!-подмигнул мне Эдик,командир нашего Ан-2
-Я на этих скамейках всю заднюю часть отбил:вам хорошо-вы,как буржуи,в креслах сидите!-всплакнул я
-Не пищи,старлей,еще часик и мы в Кизилорде,делаем перекур,заправляем "Антуана",давим газулю и через три часа прибываем в Ташкент,где девки,кабаки и две недели отпуска...Серега,что-то бензином стало пованивать...Чуешь? ...
И только он это сказал,как из движка раздалось предательское "Чих-Пых" и... повисла гнетущая тишина...
-Ах тыж...Cерега,ты плавать умеешь?-обратился Эдик ко второму пилоту
-Да,а что?
-Плохо...Если в воду плюхнемся,придется потрудиться,чтобы тебя утопить за такую предполетную подготовку!Вы хоть капот открывали,алкаши хреновы?!
-Я причем?Механики,в Актау,машину готовили...
-А кто проверить их должен был?Пришибу я тебя,один кон,чесслово,и суд меня оправдает...
-Эдик,мы что,падаем?-всполошился я
-Не падаем,а идем на вынужденную посадку!Чухай на ближайшую скамейку,привяжись ремнями и держись покрепче!
-Дотянем до берега?
-Какого берега?Вода везде...
-Вон справа,островок и кусочек такыра...-Серега показал пальцем вправо
-Ага...теперь вижу...тут надо точно зайти...потихонечку,потихонечку...идем вниз и вправо...
Но вместо "потихонечку" самолет резко кинуло вниз и вправо,да так,что перехватило дыхание...
-Тихо,тихо...не завались,мой хороший...так...умничка ты моя...Держись,братва,садимся...
Едва не касаясь колесами воды и,вытрусив остатки кишок на кочках,АН-2 остановился на кромке такыра(форма рельефа, образуемая при высыхании засолённых почв)...
-Тытьсь-пердытьсь...Господа "Робинзоны",приплыли,в смысле,приехали...-
-Эдик,а что это ты исполнил при заходе?Я аж в штаны чуть не наложил!-Серега шумно выдохнул
-Фиг его знает...Восходящие потоки какие-то...Эй старлей,ты как,живой?
-Еще не понял...-отозвался я
-На связь выходим,Эдик?
-Обязательно:-с радаров пропали,сейчас истерика начнется.Скажи,что на вынужденной,все в норме,чинимся...
Мы открыли дверь,спустили удобный,самодельный трап и вышли из самолета.Жарюка стояла дикая,а если добавить сюда влажность и гадкий,раскаленный ветер,то складывалось ощущение,что ты попал в ад...
Из под капота капала какая-то жидкость...Эдик подставил ладонь и понюхал...
-Нормальный ход...Это бензин!Тащи-ка стремянку,она там,в хвосте...
Я сбегал и притащил лестницу
Эдик установил стремянку и поднял капот...Выражения,услышанные мной потом,написанию не подлежат...
-Доложился,все нормально...Что там,Эдик?-спросил подошедший Серега
-Чо,чо...то...через плечо!Трубки на движке зачем крепят?Не закрепили желтую трубу от сливного крана к бензонасосу как положено,она сломалась от вибрации и пол движка бензином залило!Была-бы правильная зеленка (бензин),а не это пойло и не закрой я подачу,когда движок заглох,сгорели-бы все,нафиг...Инструмент из хвоста тащи...
-Нету инструмента,Эдик...-опустил голову Серега
-Как нету?Был-же ящик в комплекте...
-Ящик есть,а инструмента в нем...Сперли в Актау,еще в начале командировки...
Эдик сплюнул,матюкнулся и,швырнув замасленную тряпку на землю,слез с лестницы...
-Что молчал,чучело?Пошли на перекур...
Мы отошли подальше,уселись на кучу песка и закурили...
-Серега,объясни мне,дураку старому,почему на другом,нашем "Антоне",к насосу БПК-4 резиновая труба идет,а у нас медная?Отсебятина наших "наимудрейших" механиков,или так задумано?
-Фиг его знает,Эдик,сейчас и не разберешь,машина-то древняя...
-Ладно,замяли... А скажи-ка штурман,где это мы сейчас находимся?
-Я уже глянул по карте...Только,чур не биться в истерике...Ближайший населенный пункт,примерно,в 90 км...
-Да,парни,мы попали на самый необитаемый остров на свете...А Робинзон,по сравнению с нами-буржуй недорезанный:водичка,козочки,пальмочки...-вздохнул я
Вдруг Эдик расхохотался,
-А вам не кажется,господа,что наши морды сейчас напоминают экипаж "Антилопы" после аварии?Что там Козлевичу нужно было для полного счастья?Подержанный бензопровод,не?!-
-Эдик,классику знать надо,там был 'подержанный маслопроводный шланг"...-задумчиво сказал Серега,выпустив клуб дыма...
-Прикалываетесь,да?А я от страха чуть не кончился,как фактор...До сих пор поджилки трясутся!-вставил я,
-Рожденный ползать...А,Серега?-подмигнул мне Эдик,-Рассекать на твоем 'Москвиче' по Чиланзару гораздо страшнее! Кстати,Андрюха,а ты автомобильный магазин в Актау нашел?
-Шикарный магазин!Я на свой "Москвич" передние тормозные шланги нашел и верхний патрубок от радиатора,а для твоей "тройки", нижние шаровые!
(Мы с Эдиком были соседями по гаражам)
-Ништяк!Если отсюда выберемся,то в воскресенье поставим,простава и бабло с меня...
Раздевшись и развесив робу по кустам,мы разлеглись на песке...
-Пока вертушку снарядят,пока нас на этом островке найдут...Воду экономить надо...-потянулся Эдик
-Скандал теперь будет..."Летное происшествие" это дело называется,сто пудов,по башке получим...-зевнул Серега
-Это все черный кошак виноватый,который в Актау нам дорогу перебежал!Я вам говорил- стоять,пока кто-нибудь не пройдет, а вы мне,-"Чепуха,пошли,нефиг ждать!"...Вот и сидите теперь:-будете дедушку слушать!-поднял палец вверх Эдик
-Интересно,а рыба тут есть,или животные какие-нибудь съедобные?-Серега сел и, приложив ладонь ко лбу,оглянулся вокруг
-Вот еще!Буду я сидеть рыбачить,или за животинками гоняться...Ты- самый толстый,ты виноватый,что мы тут оказались,значит,когда тушенка кончится,мы тебя первого и съедим...Правда,Андрюха? -зевнул Эдик и похлопал Серегу по спине
-Вот!Оказывается,я летал плечо к плечу с каннибалом...Мало того,что он мне мозг выносит в каждом рейсе,а сейчас и вовсе сожрать хочет...Учти,изверг,я без боя не сдамся!
-И что?Так и будем сидеть посреди моря,сопли жевать?Давайте попробуем трубу как-то починить...-сказал я
-Чем,зубами?Выбора,похоже,нету:-cейчас пойду плакаться и помощь вызывать...-Cерега стрельнул бычком в сторону моря
Эдик встал,взял свою майку,полил ее из канистры с технической водой и обмотал вокруг головы...
-Это,чтоб проще было мозги в кучку собрать на этой жарюке...Вставайте ,бездельники,пошли мозговать,что делать будем...
-Непонятно,как она могла сломаться в этом месте?Кому сказать-не поверят...-Серега почесал затылок,разглядывая трубу
-Очень просто:ее чем-то прижали-вот вмятина,видишь...А вибрация ее и добила...Живи,Серега,такого никто предвидеть не мог!
-Спасибо,о великий и ужасный!-Серега церемонно поклонился
-Незачто,валим на совет племени...
Мы вернулись к нашим шмотками и разлеглись на песке
-Что мы имеем с гуся?Инструмента нет,трубы нет,даже подержанного маслопроводного шланга нет...-Эдик сел и сплюнул в песок
-А если я скажу,что все есть,что будет?-спросил я
-Это как?
-Вы,вообще,в курсе дела,чем я занимался в командировке?
-Ну...,c электроникой копался,бумажки и ящики какие-то тасовал,автомагазин нашел...
-У меня есть инструмент и два москвичовских тормозных шланга.Разрезаем тормозной шланг,натягиваем на трубу и валим отсюда!
Летуны оживились,
-Что молчал про инструмент,сволочь?Я чуть второго пилота не сожрал из-за тебя!
-А если диаметр не подойдет?-Серега почесал затылок
-Нам терять нечего,надо пробовать...Как я есть главный водила,а значит-Адам Каземирович Козлевич,предлагаю Серегу переименовать в Шуру Балаганова,торжественно вручить ему ножовку и,вместо съедения,послать пилить гири,в смысле,трубу от бензопровода!-
Я сбегал в салон,приволок свой чемоданчик с инструментом и вручил ножовку Сереге
-Стоп,отставить!Сначала залить водой из моря забрызганные бензином места,а потом что-то петрушить...Серега,вперед!
-Почему все я?-возмутился Серега
-А потому,что ты наказанный!Будешь выступать-синяк под глаз поставлю и уволю без выходного пособия!
Cерега что-то пробухтел,но подчинился,взял пустую канистру,набрал воды из моря и щедро полил забрызганные места...
-Во,теперь пилите,Шура!
-Будете надо мной прикалываться,сами пилить полезете!-пригрозил Серега и,кряхтя,полез под капот
-Ровно пилите Шура,как следует,она золотая!И не дергай ее вверх и вниз-сломаешь в другом месте,крепко держи...-не унимался Эдик
В общем,Серега ровно отпилил ножовкой сломанное место,срезал штуцера с тормозного шланга и сделал вставку
-Ура,братва!Все плотно подошло,вот только хомутов маленьких нету,зажать нечем...-почухал репу Серега
-Кто сказал,что нету?Cейчас будут...-я рванул в салон и снял два хомута от купленного мной в Актау патрубка системы охлаждения москвичевского движка...
-Вот это да!Отвертку и бокорезы подай,сейчас все по "фирме" построим!
Через пару минут его засаленная,но довольная физиономия показалась на божий свет,
-Фирма веников не вяжет,готово!
-Еще раз притащи воды из моря,залей все,а мы пойдем купнемся пока...
-Эксплуататор трудового народа,управы на тебя нету...-разворчался Серега,но канистру взял и мы,вместе,пошли к морю
По сравнению с Каспийским морем в Актау,тут,в Аральском море,вода оказалась противная до изумления:страшно соленая и теплая,казалось,что ты потеешь,даже в воде...
Серега поплюхался немного вместе с нами,наполнил канистру и,чертыхаясь,потащил ее к самолету.
-Не освежает ничерта эта лужа!Слушай,а тебе не кажется,что пришло время нам по свечке,в церквушке,поставить?-задумчиво сказал Эдик
-Это зачем?
-Ну смотри сам:-где мы только не мотались,Муйнаки-шмуйнаки,полигоны-шмалигоны,колеса на 'Антоне" до ниток спилили,вчера ты идешь в магазин,покупаешь тормозные шланги и хомуты с патрубком,а сегодня у нас ломается то,что сломаться не может,не над степью,а б...,именно,посреди моря и тут-же,находится подходящий островок,куда мы сели и диаметр трубы совпал со шлангом и хомуты нашлись...Не многовато-ли случайностей?Как будто,кто-то,спецом,запихивает нас в ..пу,а потом,сам-же, из нее и вытаскивает...Не,Андрюха,самое время бабку-богомолочку искать и свечки ставить...Ладно-хорош умничать,пошли к Сереге...
Мы вышли из моря и подошли к самолету.Серега сидел на куче песка и что-то рисовал палочкой...
-Привет вам,Ихтиандры!Ракушками не обросли?Негры докладывают - все,что можно и нельзя,залил водой...Можно попробовать завестись...
-Кто возьмет билетов пачку,тот получит бензокачку...Пойду ручником 'зеленку" качать,Серега,смотри за трубой...
От жары можно было сойти с ума,пот лил ручьем,постоянно хотелось пить,а питьевая вода была на исходе...
Эдик качал бензин ручным насосом,с места КВС...
-Есть давление!Ну,молитесь куриные потрошки,буду запускаться...От винта!-крикнул Эдик в открытую форточку
-Та-та-та,чих-пых...Та-та-та,Чих...пауза...Оптимизм угасал на глазах,ему на смену приходили сумерки и глухая тоска...
Эдик спрыгнул на землю и,смахнув пот со лба,подошел к нам...
-Серега,дай-ка тряпку...Заездили мы старикана:-не хочет "Антоха" заводиться...Пусть постоит немного,потом подкачаю еще и попробую,если не запустится-придется,все-таки,помощь вызывать...
Аккумуляторы подсели и следующая попытка выглядела очень вяло...Только на последнем издыхании аккумуляторов,каким-то чудом, громко чихнув и свирепо плюнув черным дымом,движок запустился...
-Ура-а!-запрыгали мы с Серегой
Мотор поначалу почихивал и постреливал,но потом заработал стабильно и ровно...
-Мы победили,парни!-заорал,выскочив из машины,Эдик,-Пусть потарахтит немного,потом я чуток газану,заглушим,проверим на предмет утечек,закрываем капот,собираем манатки и делаем ноги отсюда!
Движок еще немного пованивал бензином,но труба держала.Мы оделись,закрыли капот,убрали стремянку и трап,закрыли дверь...Мотор запустился с полтычка.
-Мало того,что места разогнаться нету,так еще и провалиться в солончак можно-такыр такая сволочь коварная...Сядь на скамейку и примотайся,чтоб не отскребать тебя от стенки,если что!-рыкнул,посмотрев на меня,Эдик
Взревев движком Ан-2,развернулся на месте,с ревом разогнался и,многократно отбив наши многострадальные седалища на кочках,взлетел...
-Фу-у...маловато места было даже для 'Антона"-чуть не булькнулся...Ну что,Робинзоны доморощенные,летим домой...
--------------
Где-то через полтора часа, мы садились с пустыми баками в вымершем аэропорту Кизилорды и заруливали на выделенную нам диспетчером стоянку...
-Тэк-с,ясен перец:полетов нету и до утра все вымерли,как мамонты ...Серега,нос под капот засунь,проверь как там труба,а я с Андрюхой прошвырнусь;пожрать что-нибудь притащим,да и заправщик нам нужен...
Удалось отловить дежурных заправщиков и чудом задержавшуюся буфетчицу.Нахапав бутербродов с засохшим сыром и колбасой,мы выклянчили еще бутылку водки и почапали назад.Когда мы подошли к самолету,заправка уже шла полным ходом...
-Масло гонит,как всегда:-я подлил,труба держит четко,механиков нету-свалили домой...-доложил Серега,вытирая руки тряпкой
-Бензин пробка лил,бумага кто писать будет?-подошел усатый казах-заправщик
-Давай сюда!-Эдик заполнил бланк,а копию сунул в карман,-Дежурных механиков почему нет?
-Закрит все!Утро будет,полет будет,механик будет!-заправщик захлопнул папку с бумагами и,что-то буркнув себе под нос,утарахтел на своем бензовозе...
Эдик раздал всем по бутерброду...
-Что делаем,командир?-чавкая бутерброд,спросил Серега
-Честно говоря,братцы,достала меня эта неделя экзотики и приключений:я,тупо, хочу домой,плюхнуться в ванну,принять сто грамм и отрубиться в чистенькой люле...А посему-предлагаю не торчать тут до утра,а рвануть домой!Серега,провентилируй обстановку на
башне,запроси все,как положено,покайся за опоздание и катим домой...
Не без изжоги,но,все-таки,мы вырвались из этого сонного,провинциального царства на свободу, в темное,уже ночное небо...
--------------
К Ташкенту подлетали глубокой ночью.Когда запросили разрешение на посадку,в наушниках раздался недовольный голос диспетчера
-Борт 29,где вы шлялись?Опоздание пять с половиной часов,безобразие!
-Задержка была по техническим причинам...Посадку разрешаете,или мне еще погулять?
-Садись уже,полуночник!Привода работают,полоса подсвечена,заход на посадку разрешаю...
-Ну и чудненько...-пробурчал себе под нос Эдик
Мы сели в самом начале длиннющей взлетной полосы и,подпрыгивая на стыках бетонки,потрусились мимо ровного ряда здоровенных Ил-76ТД, в самый дальний угол аэродрома,где было "стойло" наших двух "Антонов"...
Эдик лихо зарулил на стоянку и,заглушив движок,потянулся в кресле,подняв руки вверх...На часах была половина третьего ночи.
-Ну что,наконец-то дома...Нехуинько так погуляли,руки отваливаются...Это,Серега,тебе не девок-парашютисток катать и из двери за задницы выпихивать!По времени получается,что нам дергаться до утра смысла нету:-еще бумаги оформлять,груз сдавать и т д и т п...Предлагаю раздавить "мерзавчика" за наши приключения и окончание командировки,поужинать и прикимарить тут,в "Антохе",до утра...
На том и порешили.Бомбанули НЗ и "тревожные' чемоданчики,поставили между скамейками большой фанерный ящик,расстелили газету и накрыли роскошную поляну...
Тут-же появился аэродромный "хозяин",здоровенный рыжий пес непонятной породы,по кличке Шноркель. Эдика он обожал за вкусняшки,которыми тот регулярно его баловал...Интересно,что пес прекрасно ориентировался на аэродроме,умел забираться в любой самолет и даже пару раз летал с Эдиком и Серегой.Эдик встал и подошел к открытой двери
-Заходи,ржавый...Cерега,сваргань бутерброд моему братухе!-
Барбос вскарабкался по лесенке и с радостным визгом бросился к Эдику...
-Соскучился...Только ты нам и радуешься...На,держи...-бутерброд моментально исчез в пасти собаки,-Ну все,Шнорик,хватит,садись...
Пес уселся рядом,не сводя влюбленных глаз с Эдика
-Ну,мужики,вздрогнем!-
Когда все было съедено и выпито,уставшие летуны растянулись на пассажирских скамейках и дружно захрапели.Вот нервы из проволоки!
Я,чтобы очухаться от всех этих приключений,вышел из самолета,расстелил кусок брезента и улегся на траву...
Звенели цикады,ночь отступала,природа просыпалась,над аэродромом всходило солнце,прогоняя тьму и дурные мысли...Вот и рассвет,новый день,новые встречи,новые приключения...Жизнь продолжается и это прекрасно!
-август 1984 года.Ташкент,аэродром Тузель.
P.S.Если вы думаете,что Эдик забыл про церковь,бабку и свечки,то вы заблуждаетесь,или не знаете летунов!Он отловил меня и Серегу,насильно запихал в свой 'Жигуленок",привез в церквушку,сунул 'трояк'какой-то бабульке-богомолочке,заставил ее помолиться,как положено, и
поставить свечки за здравие троих 'рабов Божих"...Я думаю,что это суеверие,хотя,может быть,он где-то и прав...
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