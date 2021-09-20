Три Робинзона,или вынужденная посадка

Из под капота капала какая-то жидкость...Эдик подставил ладонь и понюхал...

-Нормальный ход...Это бензин!Тащи-ка стремянку,она там,в хвосте...

Я сбегал и притащил лестницу

Эдик установил стремянку и поднял капот...Выражения,услышанные мной потом,написанию не подлежат...

-Доложился,все нормально...Что там,Эдик?-спросил подошедший Серега

-Чо,чо...то...через плечо!Трубки на движке зачем крепят?Не закрепили желтую трубу от сливного крана к бензонасосу как положено,она сломалась от вибрации и пол движка бензином залило!Была-бы правильная зеленка (бензин),а не это пойло и не закрой я подачу,когда движок заглох,сгорели-бы все,нафиг...Инструмент из хвоста тащи...

-Нету инструмента,Эдик...-опустил голову Серега

-Как нету?Был-же ящик в комплекте...

-Ящик есть,а инструмента в нем...Сперли в Актау,еще в начале командировки...

Эдик сплюнул,матюкнулся и,швырнув замасленную тряпку на землю,слез с лестницы...

-Что молчал,чучело?Пошли на перекур...

Мы отошли подальше,уселись на кучу песка и закурили...

-Серега,объясни мне,дураку старому,почему на другом,нашем "Антоне",к насосу БПК-4 резиновая труба идет,а у нас медная?Отсебятина наших "наимудрейших" механиков,или так задумано?

-Фиг его знает,Эдик,сейчас и не разберешь,машина-то древняя...

-Ладно,замяли... А скажи-ка штурман,где это мы сейчас находимся?

-Я уже глянул по карте...Только,чур не биться в истерике...Ближайший населенный пункт,примерно,в 90 км...

-Да,парни,мы попали на самый необитаемый остров на свете...А Робинзон,по сравнению с нами-буржуй недорезанный:водичка,козочки,пальмочки...-вздохнул я

Вдруг Эдик расхохотался,

-А вам не кажется,господа,что наши морды сейчас напоминают экипаж "Антилопы" после аварии?Что там Козлевичу нужно было для полного счастья?Подержанный бензопровод,не?!-

-Эдик,классику знать надо,там был 'подержанный маслопроводный шланг"...-задумчиво сказал Серега,выпустив клуб дыма...

-Прикалываетесь,да?А я от страха чуть не кончился,как фактор...До сих пор поджилки трясутся!-вставил я,

-Рожденный ползать...А,Серега?-подмигнул мне Эдик,-Рассекать на твоем 'Москвиче' по Чиланзару гораздо страшнее! Кстати,Андрюха,а ты автомобильный магазин в Актау нашел?

-Шикарный магазин!Я на свой "Москвич" передние тормозные шланги нашел и верхний патрубок от радиатора,а для твоей "тройки", нижние шаровые!

(Мы с Эдиком были соседями по гаражам)

-Ништяк!Если отсюда выберемся,то в воскресенье поставим,простава и бабло с меня...

Раздевшись и развесив робу по кустам,мы разлеглись на песке...

-Пока вертушку снарядят,пока нас на этом островке найдут...Воду экономить надо...-потянулся Эдик

-Скандал теперь будет..."Летное происшествие" это дело называется,сто пудов,по башке получим...-зевнул Серега

-Это все черный кошак виноватый,который в Актау нам дорогу перебежал!Я вам говорил- стоять,пока кто-нибудь не пройдет, а вы мне,-"Чепуха,пошли,нефиг ждать!"...Вот и сидите теперь:-будете дедушку слушать!-поднял палец вверх Эдик

-Интересно,а рыба тут есть,или животные какие-нибудь съедобные?-Серега сел и, приложив ладонь ко лбу,оглянулся вокруг

-Вот еще!Буду я сидеть рыбачить,или за животинками гоняться...Ты- самый толстый,ты виноватый,что мы тут оказались,значит,когда тушенка кончится,мы тебя первого и съедим...Правда,Андрюха? -зевнул Эдик и похлопал Серегу по спине

-Вот!Оказывается,я летал плечо к плечу с каннибалом...Мало того,что он мне мозг выносит в каждом рейсе,а сейчас и вовсе сожрать хочет...Учти,изверг,я без боя не сдамся!

-И что?Так и будем сидеть посреди моря,сопли жевать?Давайте попробуем трубу как-то починить...-сказал я

-Чем,зубами?Выбора,похоже,нету:-cейчас пойду плакаться и помощь вызывать...-Cерега стрельнул бычком в сторону моря

Эдик встал,взял свою майку,полил ее из канистры с технической водой и обмотал вокруг головы...

-Это,чтоб проще было мозги в кучку собрать на этой жарюке...Вставайте ,бездельники,пошли мозговать,что делать будем...

-Непонятно,как она могла сломаться в этом месте?Кому сказать-не поверят...-Серега почесал затылок,разглядывая трубу

-Очень просто:ее чем-то прижали-вот вмятина,видишь...А вибрация ее и добила...Живи,Серега,такого никто предвидеть не мог!

-Спасибо,о великий и ужасный!-Серега церемонно поклонился

-Незачто,валим на совет племени...

Мы вернулись к нашим шмотками и разлеглись на песке

-Что мы имеем с гуся?Инструмента нет,трубы нет,даже подержанного маслопроводного шланга нет...-Эдик сел и сплюнул в песок

-А если я скажу,что все есть,что будет?-спросил я

-Это как?

-Вы,вообще,в курсе дела,чем я занимался в командировке?

-Ну...,c электроникой копался,бумажки и ящики какие-то тасовал,автомагазин нашел...

-У меня есть инструмент и два москвичовских тормозных шланга.Разрезаем тормозной шланг,натягиваем на трубу и валим отсюда!

Летуны оживились,

-Что молчал про инструмент,сволочь?Я чуть второго пилота не сожрал из-за тебя!

-А если диаметр не подойдет?-Серега почесал затылок

-Нам терять нечего,надо пробовать...Как я есть главный водила,а значит-Адам Каземирович Козлевич,предлагаю Серегу переименовать в Шуру Балаганова,торжественно вручить ему ножовку и,вместо съедения,послать пилить гири,в смысле,трубу от бензопровода!-

Я сбегал в салон,приволок свой чемоданчик с инструментом и вручил ножовку Сереге

-Стоп,отставить!Сначала залить водой из моря забрызганные бензином места,а потом что-то петрушить...Серега,вперед!

-Почему все я?-возмутился Серега

-А потому,что ты наказанный!Будешь выступать-синяк под глаз поставлю и уволю без выходного пособия!

Cерега что-то пробухтел,но подчинился,взял пустую канистру,набрал воды из моря и щедро полил забрызганные места...

-Во,теперь пилите,Шура!

-Будете надо мной прикалываться,сами пилить полезете!-пригрозил Серега и,кряхтя,полез под капот

-Ровно пилите Шура,как следует,она золотая!И не дергай ее вверх и вниз-сломаешь в другом месте,крепко держи...-не унимался Эдик

В общем,Серега ровно отпилил ножовкой сломанное место,срезал штуцера с тормозного шланга и сделал вставку

-Ура,братва!Все плотно подошло,вот только хомутов маленьких нету,зажать нечем...-почухал репу Серега

-Кто сказал,что нету?Cейчас будут...-я рванул в салон и снял два хомута от купленного мной в Актау патрубка системы охлаждения москвичевского движка...

-Вот это да!Отвертку и бокорезы подай,сейчас все по "фирме" построим!

Через пару минут его засаленная,но довольная физиономия показалась на божий свет,

-Фирма веников не вяжет,готово!

-Еще раз притащи воды из моря,залей все,а мы пойдем купнемся пока...

-Эксплуататор трудового народа,управы на тебя нету...-разворчался Серега,но канистру взял и мы,вместе,пошли к морю

По сравнению с Каспийским морем в Актау,тут,в Аральском море,вода оказалась противная до изумления:страшно соленая и теплая,казалось,что ты потеешь,даже в воде...

Серега поплюхался немного вместе с нами,наполнил канистру и,чертыхаясь,потащил ее к самолету.

-Не освежает ничерта эта лужа!Слушай,а тебе не кажется,что пришло время нам по свечке,в церквушке,поставить?-задумчиво сказал Эдик

-Это зачем?

-Ну смотри сам:-где мы только не мотались,Муйнаки-шмуйнаки,полигоны-шмалигоны,колеса на 'Антоне" до ниток спилили,вчера ты идешь в магазин,покупаешь тормозные шланги и хомуты с патрубком,а сегодня у нас ломается то,что сломаться не может,не над степью,а б...,именно,посреди моря и тут-же,находится подходящий островок,куда мы сели и диаметр трубы совпал со шлангом и хомуты нашлись...Не многовато-ли случайностей?Как будто,кто-то,спецом,запихивает нас в ..пу,а потом,сам-же, из нее и вытаскивает...Не,Андрюха,самое время бабку-богомолочку искать и свечки ставить...Ладно-хорош умничать,пошли к Сереге...

Мы вышли из моря и подошли к самолету.Серега сидел на куче песка и что-то рисовал палочкой...

-Привет вам,Ихтиандры!Ракушками не обросли?Негры докладывают - все,что можно и нельзя,залил водой...Можно попробовать завестись...

-Кто возьмет билетов пачку,тот получит бензокачку...Пойду ручником 'зеленку" качать,Серега,смотри за трубой...

От жары можно было сойти с ума,пот лил ручьем,постоянно хотелось пить,а питьевая вода была на исходе...

Эдик качал бензин ручным насосом,с места КВС...

-Есть давление!Ну,молитесь куриные потрошки,буду запускаться...От винта!-крикнул Эдик в открытую форточку

-Та-та-та,чих-пых...Та-та-та,Чих...пауза...Оптимизм угасал на глазах,ему на смену приходили сумерки и глухая тоска...

Эдик спрыгнул на землю и,смахнув пот со лба,подошел к нам...

-Серега,дай-ка тряпку...Заездили мы старикана:-не хочет "Антоха" заводиться...Пусть постоит немного,потом подкачаю еще и попробую,если не запустится-придется,все-таки,помощь вызывать...

Аккумуляторы подсели и следующая попытка выглядела очень вяло...Только на последнем издыхании аккумуляторов,каким-то чудом, громко чихнув и свирепо плюнув черным дымом,движок запустился...

-Ура-а!-запрыгали мы с Серегой

Мотор поначалу почихивал и постреливал,но потом заработал стабильно и ровно...

-Мы победили,парни!-заорал,выскочив из машины,Эдик,-Пусть потарахтит немного,потом я чуток газану,заглушим,проверим на предмет утечек,закрываем капот,собираем манатки и делаем ноги отсюда!

Движок еще немного пованивал бензином,но труба держала.Мы оделись,закрыли капот,убрали стремянку и трап,закрыли дверь...Мотор запустился с полтычка.

-Мало того,что места разогнаться нету,так еще и провалиться в солончак можно-такыр такая сволочь коварная...Сядь на скамейку и примотайся,чтоб не отскребать тебя от стенки,если что!-рыкнул,посмотрев на меня,Эдик

Взревев движком Ан-2,развернулся на месте,с ревом разогнался и,многократно отбив наши многострадальные седалища на кочках,взлетел...

-Фу-у...маловато места было даже для 'Антона"-чуть не булькнулся...Ну что,Робинзоны доморощенные,летим домой...

--------------

Где-то через полтора часа, мы садились с пустыми баками в вымершем аэропорту Кизилорды и заруливали на выделенную нам диспетчером стоянку...

-Тэк-с,ясен перец:полетов нету и до утра все вымерли,как мамонты ...Серега,нос под капот засунь,проверь как там труба,а я с Андрюхой прошвырнусь;пожрать что-нибудь притащим,да и заправщик нам нужен...

Удалось отловить дежурных заправщиков и чудом задержавшуюся буфетчицу.Нахапав бутербродов с засохшим сыром и колбасой,мы выклянчили еще бутылку водки и почапали назад.Когда мы подошли к самолету,заправка уже шла полным ходом...

-Масло гонит,как всегда:-я подлил,труба держит четко,механиков нету-свалили домой...-доложил Серега,вытирая руки тряпкой

-Бензин пробка лил,бумага кто писать будет?-подошел усатый казах-заправщик

-Давай сюда!-Эдик заполнил бланк,а копию сунул в карман,-Дежурных механиков почему нет?

-Закрит все!Утро будет,полет будет,механик будет!-заправщик захлопнул папку с бумагами и,что-то буркнув себе под нос,утарахтел на своем бензовозе...

Эдик раздал всем по бутерброду...

-Что делаем,командир?-чавкая бутерброд,спросил Серега

-Честно говоря,братцы,достала меня эта неделя экзотики и приключений:я,тупо, хочу домой,плюхнуться в ванну,принять сто грамм и отрубиться в чистенькой люле...А посему-предлагаю не торчать тут до утра,а рвануть домой!Серега,провентилируй обстановку на

башне,запроси все,как положено,покайся за опоздание и катим домой...

Не без изжоги,но,все-таки,мы вырвались из этого сонного,провинциального царства на свободу, в темное,уже ночное небо...

--------------

К Ташкенту подлетали глубокой ночью.Когда запросили разрешение на посадку,в наушниках раздался недовольный голос диспетчера

-Борт 29,где вы шлялись?Опоздание пять с половиной часов,безобразие!

-Задержка была по техническим причинам...Посадку разрешаете,или мне еще погулять?

-Садись уже,полуночник!Привода работают,полоса подсвечена,заход на посадку разрешаю...

-Ну и чудненько...-пробурчал себе под нос Эдик

Мы сели в самом начале длиннющей взлетной полосы и,подпрыгивая на стыках бетонки,потрусились мимо ровного ряда здоровенных Ил-76ТД, в самый дальний угол аэродрома,где было "стойло" наших двух "Антонов"...

Эдик лихо зарулил на стоянку и,заглушив движок,потянулся в кресле,подняв руки вверх...На часах была половина третьего ночи.

-Ну что,наконец-то дома...Нехуинько так погуляли,руки отваливаются...Это,Серега,тебе не девок-парашютисток катать и из двери за задницы выпихивать!По времени получается,что нам дергаться до утра смысла нету:-еще бумаги оформлять,груз сдавать и т д и т п...Предлагаю раздавить "мерзавчика" за наши приключения и окончание командировки,поужинать и прикимарить тут,в "Антохе",до утра...

На том и порешили.Бомбанули НЗ и "тревожные' чемоданчики,поставили между скамейками большой фанерный ящик,расстелили газету и накрыли роскошную поляну...

Тут-же появился аэродромный "хозяин",здоровенный рыжий пес непонятной породы,по кличке Шноркель. Эдика он обожал за вкусняшки,которыми тот регулярно его баловал...Интересно,что пес прекрасно ориентировался на аэродроме,умел забираться в любой самолет и даже пару раз летал с Эдиком и Серегой.Эдик встал и подошел к открытой двери

-Заходи,ржавый...Cерега,сваргань бутерброд моему братухе!-

Барбос вскарабкался по лесенке и с радостным визгом бросился к Эдику...

-Соскучился...Только ты нам и радуешься...На,держи...-бутерброд моментально исчез в пасти собаки,-Ну все,Шнорик,хватит,садись...

Пес уселся рядом,не сводя влюбленных глаз с Эдика

-Ну,мужики,вздрогнем!-

Когда все было съедено и выпито,уставшие летуны растянулись на пассажирских скамейках и дружно захрапели.Вот нервы из проволоки!

Я,чтобы очухаться от всех этих приключений,вышел из самолета,расстелил кусок брезента и улегся на траву...

Звенели цикады,ночь отступала,природа просыпалась,над аэродромом всходило солнце,прогоняя тьму и дурные мысли...Вот и рассвет,новый день,новые встречи,новые приключения...Жизнь продолжается и это прекрасно!

-август 1984 года.Ташкент,аэродром Тузель.





P.S.Если вы думаете,что Эдик забыл про церковь,бабку и свечки,то вы заблуждаетесь,или не знаете летунов!Он отловил меня и Серегу,насильно запихал в свой 'Жигуленок",привез в церквушку,сунул 'трояк'какой-то бабульке-богомолочке,заставил ее помолиться,как положено, и

поставить свечки за здравие троих 'рабов Божих"...Я думаю,что это суеверие,хотя,может быть,он где-то и прав...